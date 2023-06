De Oekraïense Yulia Reznichenko begint in het super-de-luxe Valerius haar schoonheidssalon

Bij Phenomena in Oud-Zuid heeft elke ruimte een specifieke schoonheidsbehandeling. Beeld Hannah Bults

Op een betere plek had schoonheidssalon Phenomena niet kunnen zitten: Valerius, een luxe appartementencomplex voor senioren in hartje Oud-Zuid. De Oekraïense eigenaresse Yulia Reznichenko (36) heeft acht jaar in Nederland in de financiële sector gewerkt, nu maakt ze eindelijk haar droom waar en combineert ze ondernemerschap met haar liefde voor schoonheid.

De salon van 252 vierkante meter is verdeeld in kleinere ruimtes met elk een specifieke schoonheidsbehandeling, alle in een strak bruin en beige interieur.

In het chique gebouw kun je op de begane grond je nagels laten doen (v.a. €50), haren laten knippen (v.a. €80) of een spa haarkuur (v.a. €110) krijgen.

Ook kun je ontspannen in het Nuvola Spa: een verwarmd ‘antizwaartekracht’ waterbed met lichttherapie, massage en meditatieve muziek om lichaam en geest tot rust te laten komen zónder dat je nat wordt (v.a. €60).

Met de nieuwste technologieën voeren ze er behandelingen uit zoals Icoone Med, waar ledlicht, laser, vacuüm en massage die rimpels en cellulitus zouden moeten verminderen (v.a. €60).

Reznichenko wilde voor Phenomena op elk gebied de ‘crème de la crème’. Zo liet ze onder andere kunst, houten deuren en ligstoelen uit Oekraïne overkomen, designlampen en natuursteen uit Italië en verlichting uit België. Het team bestaat uit vijftien professionals, voornamelijk uit Nederland en Oekraïne. “Ik wil de expertise van iedereen verzamelen, zodat we van elkaar kunnen leren om de beste kwaliteit te leveren. Het moet een luxe combinatie zijn van schoonheid en gezondheidszorg.”

Phenomena

Lassusstraat 2, Oud-Zuid

Luxe appartementen De luxe appartementen boven Phenomena worden voor tussen de drie en negen miljoen euro verkocht. Psychiatrisch ziekenhuis Voordat Valerius werd gebouwd, was op deze locatie een psychiatrisch ziekenhuis gevestigd. Naakt In de massageruimtes kun je als klant wel naar buiten kijken, maar door beschermende folie op de ramen kunnen voorbijgangers jou niet zien.