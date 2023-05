De nog altijd populaire roman ‘Kees de jongen’ bestaat 100 jaar: ‘De gedachtes van een twaalfjarige blijven herkenbaar’

Kees de jongen, de bekendste roman van Theo Thijssen, is een eeuw oud. In het Theo Thijssen Museum is vanaf zaterdag een tentoonstelling over het boek te zien. ‘Thijssen schrijft buitengewoon bescheiden en begrijpelijke zinnen. En daardoor wordt Thijssen na honderd jaar nog gelezen.’

In het Theo Thijssen Museum in de Eerste Leliedwarsstraat is het een vrolijke chaos. Over vier dagen, op zaterdag 13 mei, opent burgemeester Femke Halsema de tentoonstelling 100 jaar Kees de jongen. Medewerkers van het museum lopen in de smalle, kleine ruimte kriskras door elkaar aan de tentoonstelling te werken. Er gaat een pak stroopwafels rond.

“Zaterdag ziet het er piekfijn uit,” zegt Peter-Paul de Baar. De Baar (71) is medeoprichter van het Theo Thijssen Museum (gevestigd in het geboortehuis van Thijssen) en schrijver van de Theo Thijssenbiografie die eind september, begin oktober moet verschijnen. Samen met een kleine commissie maakte hij deze tentoonstelling over een eeuw Kees de jongen.

Theo Thijssen (1879-1943), schrijver, onderwijzer en politicus voor de SDAP, publiceerde begin juni 1923 bij de Bussumse uitgeverij C.A.J. van Dishoeck zijn roman Kees de jongen. Het zou Theo Thijssens beroemdste boek blijken. (Er zijn ruim 120.000 exemplaren van de everseller verkocht.)

De belangrijkste jongen

‘Vele mensen schijnen Kees Bakels niet eens te hebben gekend en dat is eigenlijk niet goed te begrijpen. Is hij niet zowat de belangrijkste jongen geweest, die er ooit bestaan heeft? Alleen door wat ongelukkige toevalligheden is hij geen beroemd man geworden, maar dat kon hij toch niet helpen? In ieder geval, het is geen reden om maar te doen alsof hij helemaal niet bestaan heeft.’

Zo luidt de eerste alinea van Kees de Jongen.

In De Telegraaf van 24 juni 1923 wordt de roman al besproken. Nou ja, in het stukje wordt opgesomd dat Kees’ vader na een langdurige ziekte is overleden, zijn moeder ‘om in de behoefte van haar gezin te voorzien’ een agentuur in koffie en thee had aangenomen, en hij – Kees dus – in een zaak wordt aangenomen als jongste bediende om zijn moeder te helpen ‘bij haar zware zorgen’, en dat hij van school gaat. Waardoor hij ook afscheid moet nemen van zijn vriendinnetje Rosa Overbeek. De korte samenvatting wordt afgesloten met, toe maar, de laatste, zeer ontroerende alinea’s van het boek (zelf lezen!).

Het kan ook anders, zoals auteur A.M. de Jong doet in Het Volk van 5 juli 1923. Hij vergelijkt Kees de jongen met Het huisje aan de sloot van Carry van Bruggen. Beide boeken, aldus De Jong, zijn geschreven ‘met dezelfde liefde voor de kleine hoofdpersoon’. ‘Maar het’, hij heeft het over Kees de jongen, ‘is nóg zuiverder met de ogen van het kind gezien, nog zekerder met het hart van een kind gevoeld, nòg onmiskenbaarder gedacht met de hersens van een kind.’

Het belang van fantasie

“Ja,” zegt De Baar, “Thijssen wist zich geweldig in de geest van een jongen van een jaar of twaalf te verplaatsen. Het is bovendien heel erg herkenbaar. En ook voor heel veel meisjes, en ex-meisjes.”

Op de tentoonstelling kan in een Luisterhoek worden geluisterd naar fragmenten, voorgelezen door Jan Meng. En op grote wandkaarten en voorwerpen wordt de geschiedenis van Kees de jongen uitgebeeld. De kaarten hebben titels als: Waar gaat het over? En ‘Als nu eens…’ Kees’ dagdromen. Op die laatste zien en lezen we hoe Kees fantaseert over hoe het leven ook zou kunnen verlopen, ondanks dat zijn vader ziek is en diens schoenenzaak slecht loopt.

Kees ziet aan de stadsrand vaak schilders aan het werk en verbeeldt zich door hen ontdekt te worden als een nieuwe Rembrandt. Kees mag voor zijn gymnastiekleraar schermdegens ophalen bij het Turngebouw (in de Nieuwe Passeerdersstraat) en hoopt dat de meester hem uitnodigt voor een partijtje en dat hij hem ontdekt als groot schermtalent. En zo staan er nog tal van fantasieën in het boek.

“Kees zit in een levensfase waarin je heel sterk toekomstdromen hebt over hoe het zou zijn als...” zegt De Baar. “Het hoofdthema van de roman is de drang die iedereen bezit om erkend te worden als een bijzonder mens. En Kees fantaseert heel wat af wat hij wel niet allemaal zou kunnen worden. Het belang van de fantasie is niet te onderschatten!” Dat is ook het herkenbare waar De Baar het over heeft.

Niet geforceerd folkloristsch

En het gaat verder, langs Het Amsterdam van Kees de jongen, Op school, Arm en rijk. Van feuilleton tot boek.

Er komt een medewerker binnen met een krat bier, voor de zaterdagse naborrel.

Maakt die herkenbaarheid, dat verplaatsen in een jongen van twaalf, de roman nog steeds zo leesbaar?

“Ja. Maar zeker ook Thijssens taalgebruik. Hij schreef het boek in de tijd dat ook Israël Querido zijn romans over de Jordaan schreef, met zinnen die nooit korter dan een halve bladzijde waren. Doorspekt met quasi-Jordanese straattaal. Thijssen hanteert wel spreektaal, maar niet zo geforceerd folkloristisch als Querido het doet. Thijssen schrijft buitengewoon bescheiden en begrijpelijke zinnen. En daardoor wordt Thijssen na honderd jaar nog gelezen en Querido niet. Daar kom je niet meer doorheen.”

De Baar zegt het met enige trots en met een twinkeling in zijn ogen. Hij zal vast ook gefantaseerd hebben dat hij Kees de jongen was. Op YouTube zijn filmpjes te zien van De Baar die de zwembadpas doet en zo transformeert in een twaalfjarig jongetje.

De zwembadpas. Een woord dat niet mag ontbreken in een stuk over Kees de jongen. De zwembadpas, ‘deze soort baaibangerij’ (zoek maar op), die Kees oefende op weg van school naar het gemeentezwembad en waarbij hij zo lekker kon nadenken. Uit de roman: ‘Als je ’s goed opschieten wou; moest je voorover gaan lopen, net of je telkens víel, en dan maar met je armen zwaaien, heen en weer.’

Ontroerend en geestig

Ook leuk is om te zien wat er allemaal met Kees de jongen is gebeurd. De Tröckener Kecks, met zanger Rick de Leeuw, schreven een nummer over de roman (Verloren zoon), Dick Matena verstripte het boek, er was een Kees de jongen-opera, en Gerben Hellinga maakte een revolutionaire toneelbewerking waarin hij twee Kezen het podium opstuurde. Hij had Kees gesplitst in de Kees van de werkelijkheid en de Kees van de fantasie. En er is een muzikale versie van het boek gemaakt op muziek van Willem Breuker.

Het is De Baars stille wens dat er nog eens een mooie, professionele Engelse vertaling van Kees de jongen zal verschijnen. En hij wil nog iets vertellen over het vervolg van Kees de jongen. De uitgever wilde graag een vervolg, maar Thijssen liet hem weten dat wat hij wilde vertellen met dit boek precies af was. En als hij een vervolg zou willen schrijven dat dat dan zou gaan over de puberteitsfase en dan zou hij hele andere hoofdpersonen en andere situaties willen schetsen om dat thema neer te zetten.”

En daar was Kees ongeschikt voor?

“Daar was Kees ongeschikt voor.”

Maar in de vitrine met allerlei verschillende uitgaven van Kees de Jongen, waaronder een recente Duitse vertaling, zien we toch een opmerkelijk boek: Kees de jongeman. Kees de man. Twee vervolgen in één band. Van Peter A. Zwijnenberg. “Die meneer beweert nog steeds bij hoog en bij laag dat dat vervolg hem is ingefluisterd door Theo Thijssen zelf, vanuit het hiernamaals…”

En verder maakt De Baar er geen woorden aan vuil. Maar je ziet hem maar één woord denken. Heiligschennis.

Waarom zouden we Kees de jongen lezen?

“Het is een boek dat je terugbrengt naar je jeugd, het is een, zonder sentimenteel te worden, buitengewoon ontroerend boek, en het is ook nog een hartstikke geestig boek. Dat lijkt me wel genoeg.”

Het is een schande dat er nog mensen zijn die Kees Bakels niet kennen.

100 jaar Kees de jongen. Theo Thijssen Museum, Eerste Leliedwarsstraat 16, t/m 14 mei 2024.