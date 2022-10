De nieuwe wijnwinkel Neleman is wars van snobisme: ‘Uiteindelijk is wijn gewoon wijn’

Alle wijnen bij Neleman hebben een kurk, en zijn biologisch, vegan en volledig gifvrij. Beeld Jennifer Gijrath

Just fucking good wine valt te lezen op een van de flessen in de meterslange kast. “Dat is een statement tegen het wijnsnobisme,” legt oprichter en wijnmaker Derrick Neleman (45) uit. “Iedereen kent wel iemand die alles beter weet over wijn. Maar uiteindelijk is wijn gewoon wijn. En als je wijn deelt met iemand die je leuk vindt, is wijn nog lekkerder omdat het in een moment zit.”

Aan de turquoisekleurige muur, boven de marmeren bar, prijkt met roze letters de missie van het wijnmerk: Good wine to save the world. Want dat de productie van reguliere wijnen milieubelastend is, dat weet Neleman als geen ander. Al sinds 2014 brengt hij met succes zijn duurzame wijnen aan de man en zet zich in voor een minder vervuilende wijnmarkt. “De wijnwereld is nog een beetje schimmig en veel mensen weten niet wat er allemaal wordt toegevoegd. Er worden nog heel veel pesticiden en herbiciden gebruikt bij het maken van wijn, wat de nummer 1-oorzaak van bijensterfte is.”

Alle Nelemanwijnen zijn daarom biologisch, vegan en volledig gifvrij. De wijndruiven zijn afkomstig uit verschillende wijngebieden in Spanje, Italië en Frankrijk. Daarnaast staat op elke fles de CO2-uitstoot vermeld en is de aluminium draaidop volledig vervangen door kurk. In de winkel kun je terecht voor allerlei flessen biowijn (€7-€30), verschillende cadeaupakketten en (voor)proeverijen aan de bar. “En, als het even kan, proberen we klanten iets van ons verhaal mee te geven.”

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.