De nieuwe generatie diepvriespizza’s is een vooruitgang

Culinair journalist Mara Grimm bespreekt de laatste eettrends. Deze week: de nieuwe generatie diepvriespizza’s.

Geen idee waar het precies is misgegaan, maar mijn zoon zweert bij de pizza’s van Dr. Oetker. De bodem is zo lekker krokant, vindt hij. Dat is inderdaad waar; het is net beschuit. Zelf krijg ik ze dan ook niet weg, al ben ik net als hij een groot voorstander van onderuitgezakt op de bank pizza eten. De oplossing? Bestellen in ieder geval niet, want zelfs de beste pizza van de stad ­verandert in een bezorgtas in een hoopje lauwwarme ellende – compleet met verlepte bodem en rubberachtige kaas.

Gelukkig is er hoop in bange dagen: de nieuwe generatie diepvriespizza’s. Zo ­verkoopt nNea op de Bilderdijkstraat met ­succes diepvriesvarianten van hun alom geprezen pizza’s, die je na een uurtje ontdooien kort in de oven zet. Of het resultaat even goed is als het echte werk? Nee natuurlijk, maar het komt bijzonder dicht in de buurt.

Zelf zweer ik bij de zuurdesempizza’s van Euro Pizza in Noord. Sinds het begin van de eerste lockdown verkopen ze op verschillende plekken in de stad bevroren versies. Los van de verrukkelijke bodem zijn de toppings origineel en bijna altijd spot on. Zo combineren ze hun pizza­ mar­gherita met miso, waardoor elke hap een kleine umamibom wordt. Ook slim: ze veranderen de smaken elke zes weken, waardoor je ze blíjft kopen.

Voor wie liever deels zelf aan de slag gaat is er Pizza Project. In hun do it yourself pizza boxes zit verrassend goed kant-en-klaar deeg én prima tomatensaus, waarmee je in een handomdraai nagenoeg perfecte Napolitaanse pizza maakt.

Toch bestellen? Probeer dan de pizza’s van No Rules op het Marie Heinekenplein. Na bezorging bak je ze zelf nog vijf minuten in de oven, zodat die verlepte bodem je voor het grootste deel bespaart blijft. Ze hebben verschillende soorten, met als toppunt van luxe ‘The one with the tuna’. Hij kost €23,50, dat wel. Maar ach, alles om mijn zoon van Dr. Oetker af te krijgen.

Waar? Euro Pizza en nNea Frozen hebben ­verschillende ­verkooppunten in Amsterdam. Kijk op europizza.rest en nneafrozen.com voor meer infor­matie.