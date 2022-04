De newagebimbo is een trend op TikTok: ‘Ik ben meer dan alleen mijn nepnagels’

De newagebimbo is een fascinerend fenomeen op TikTok. Ze speelt met vrouwelijke clichés, polyester mini-jurken in zoete kleuren, stiletto’s, hairextensions en lange nagels. De Friese Nelke Mast gaat er helemaal voor. ‘We noemen onszelf bimbo’s, maar we zijn allesbehalve leeghoofden.’

De term bimbo wordt gebruikt om oppervlakkige vrouwen te beschrijven. Zogeheten newagebimbo’s hebben daar geen problemen mee en spelen juist graag met feminiene clichés. Heerlijk al die vooroordelen, zodat ze het tegendeel kunnen bewijzen. Want wat is er mis met lol maken in cute outfits, op roze naaldhakken, een beetje lipsyncen en met de borsten schudden in TikTokvideo’s, en daarmee institutionele conventies uitdagen? Hun stijlheldinnen: Paris ­Hilton, Lindsay Lohan en Pamela Anderson van twintig jaar geleden.

Bimboficatie, een trend die hypervrouwelijkheid benadrukt, is tijdens de pandemie geëxplodeerd. De term heeft op TikTok 82,6 miljoen views en bimbo’s duiken inmiddels ook op in modebladen. Zo stond hoofdrolspeelster Chloe Cherry uit de HBO-hitserie Euphoria al in editorials Dazed en Polyester Zine, daarnaast liep ze shows van Blumarine en GCDS. “Ik vind Chloe Cherry, de blonde ex-pornoactrice met opgespoten lippen, het einde”, zegt Michiel van Maaren (24), modelscout, casting director en rechterhand van modeontwerper Duran Lantink. “Ze draagt veel I.AM.GIA fast fashion, dat merk heeft ze echt hot gemaakt. Hoe ze in de serie in heftige cut-out pants op de kermis rondloopt, volop in de glittermake-up, heerlijk.”

Van Maaren ziet dan ook niets negatiefs in de bimboficatietrend. “Ik vind dat juist iedereen ermee in zijn eigen kracht komt te staan. Tijdens de pandemie is er al zoveel gepiekerd, mensen willen zich nu gewoon mooi aankleden, opmaken en genieten, niet te moeilijk doen. Uit eten met iemand die fantastisch is om naar te kijken, dat intellectuele gesprek doet er dan even niet meer toe. Spelen met clichés, pure fun, zijn wie je op dat moment wil zijn: ik ben nu even bimbo en over een tijdje weer ziek intellectueel.”

En ja, het is zeker ook een reactie op de #PickMetrend, die eveneens viraal gaat op TikTok en waarbij vrouwen er alles aan doen om te laten zien dat ze one of the guys zijn. “I’m so intelligent, funny and into tech,” zegt Van Maaren zuchtend. Vermoeiend, vindt ook de Amerikaanse newagebimbo @vivian.yrl. “Ik drink geen bier, houd niet van voetbal, heb niks met gamen en crypto, laat mij maar lekker shoppen, dansen en roddelen.”

Friese bimbo

Op een feest in de Amsterdamse club Radion liep Van Maaren de zelfbenoemde Friese bimbo Nelke Mast (23) tegen het lijf, die hij castte voor de Calvin Klein Jeanscampagne die binnenkort uitkomt. Mast, kunstenaar en gelegenheidsmodel volgt een master artscience aan de KABK in Den Haag en werkt aan een scriptie over bimboficatie. Onlangs pitchte ze haar thesis in ‘een nogal skimpy oufit’: beha, slipje, netkousen. “Mijn leraar vroeg hoe ik de bimbo wou transformeren naar een academisch type, maar mijn hele punt is, dat ben ik al.” Een jaar lang gaat ze naar school op hakken, met een minitasje en full face make-up, de theorie in praktijk brengen.

“Ik ben een trotse, queer, biseksuele newagebimbo,” zegt Mast. “Hoe ik hier ben gekomen is onlosmakelijk verbonden met mijn bevoorrechte positie waardoor ik met veel wegkom: wit, dun, blond, academisch geschoold.”

Mast: “Voor het oog ben ik de oldskool belichaming van de bimbo, de domme blonde troela. Samen met een groep vrienden noemen we onszelf bimbo’s, maar we zijn allesbehalve leeghoofden. We houden van make-up en vinden het Madonna-hoercomplex van Freud onzin. Een mens kan van alles tegelijk zijn. Ik ben meer dan alleen m’n nepnagels! Although they look cute.”

Strakke jurk op roze hakken

Ze is 1.85 meter en loopt elke dag op naaldhakken. “Ook als ik bij Sexyland een nachtshift draai en continu bier sta te tappen, loop ik in een strakke jurk op roze hakken, omdat ik me daarin het meest mezelf voel. Een Friese bimbo uit Jubbega, flying the freak flag. Ik denk dat veel mensen mij zien als een beetje gek, maar daar ben ik trots op.”

Waar bimboficatie écht om gaat, zegt Mast, is dat een newagebimbo ruimte maakt voor iedereen die zich lieert aan vrouwelijkheid en lol haalt uit ditzy zijn, mal. “De moderne bimbo neemt de male gaze en creëert er een karikatuur van. Dit is hoe de wereld mij wil zien? Nou dan kun je het krijgen ook! Een newagebimbo is niet per se een witte vrouw met grote borsten, maar ze is wel altijd pro-BLM, pro-sekswerk en pro-lgbtqia+. Dit zijn namelijk de kringen waarin de bimbobeweging is ontstaan.”

De op TikTok populaire @fauxrich, een zelfbenoemde ‘famous shopaholic’ stelde de leefregels op van de bimbo­bijbel. Regel één: ‘Use your hotness instead of knowledge.’

Vieren van jezelf

Mast: “Het gaat niet alleen over het vieren van vrouwelijkheid, maar ook over tegendraads zijn, je afzetten tegen bepaalde verwachtingen. Moet je bepaalde hokjes aantikken, zoals in het bezit zijn van een academisch papiertje of een dik cv, om in de maatschappij een plek te verdienen? Vanaf mijn zestiende presenteer ik mezelf op deze manier, maar sinds kort ben ik er bewuster mee bezig, doordat ik er de politieke achter­gronden van inzie.”

“Ik vecht tegen seksualisering en mysogyne ideeën over vrouwen en mensen die zich feminien presenteren. De bimbo rebelleert tegen het idee dat femininiteit een zwaktebod is, of dat ze een oppervlakkige airhead is. Het gaat om het vieren van jezelf, in de vorm die je zelf kiest. Gewoon lekker kletsen en gek doen met vrienden, zonder dat het belangrijk is dat je perfecte zinnen met moeilijke woorden formuleert, die alleen begrepen worden door types in een bepaalde geprivilegieerde bubbel.”

Krijgt ze veel negatieve reacties op straat? “Ik word erg bekeken, ook op school. Er is ons aangeleerd om types zoals ik minder snel serieus te nemen. Mijn ouders krijgen ook weleens vragen over mijn ‘digitale gedrag’ als: ‘Wat is er feministisch aan dat Nelly haar tieten laat zien op Instagram?’ Aan iedereen die beweert dat bimboficatie negatieve stereotypen versterkt: er is geen reden om femininiteit, seksualiteit of seksuele bevrijding als negatief of reden voor vrouwenhaat te beschouwen.”

Nelke Mast is net terug uit Los Angeles, waar ze samen met de Zweedse student Matilda Elofsson een film maakte over bimboficatie. Het is een roadmovie die in diverse situaties toont hoe er op bimbo’s wordt gereageerd, in een mix van gescripte en niet-gescripte scènes. Binnenkort wordt er ook gefilmd in Amsterdam.

Wie o wie is haar ultieme stijlicoon? “Ik ben mega fan van Pamela Anderson, ik heb net de ­serie Pam & Tommy gezien over de uitgelekte sekstape van Pamela en Tommy Lee. Tommy werd cool bevonden omdat hij seks met Pamela had gehad, maar háár carrière was gesloopt. Een duidelijk voorbeeld van de dubbele moraal waarmee mannen en vrouwen worden beoordeeld. Uit solidariteit gaat er deze zomer een rood badpakje komen.”