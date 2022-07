De New Neighbours werken hard aan hun eerste album: ‘Tijdens het inspelen voel je al magie’

Nieuwe band de New Neighbours. V.l.n.r.: Mika Ram, Teun Blom, Warner Hoogendijk en Simon Zwikker. Beeld Jakob van Vliet

New Neighbours

Sinds september 2021

Genre sixties indie, eigen werk

Bandleden zanger-gitarist Teun Blom (20, Amsterdam), gitarist-zanger Warner Hoogendijk (20, Amsterdam), bassist-zanger Mika Ram (19, Amsterdam en studeert muziekproductie in Gent), drummer Simon Zwikker (19, Amsterdam)

Kennen elkaar via gezamenlijke vrienden en de middelbare school

Repeteren in Helicopter Amsterdam, niet op een vaste dag

Aantal optredens 5

Simon: “We zijn hier in Studio Botheram in Zuidoost. Die is van Mika’s broer en van onze producer samen. Vijf dagen hebben we de tijd om hier nummers op te nemen, die we uiteindelijk als een album willen uitbrengen.”

Warner: “Werken aan een album totdat het goed klinkt en precies is zoals we willen, is wel een droom die uitkomt. Tijdens het inspelen voel je al magie.”

Mika: “Het laatste nummer dat we opnemen heb ik gemaakt. Maar ik denk dat je op het verkeerde pad zit als je in een band speelt en zegt: dit nummer heb ik geschreven. Wanneer we het samen gaan spelen, wordt het van ons allemaal.”

Teun: “Iedereen mag ook ideeën voor liedjes inbrengen, natuurlijk. Wel hebben we een vaste taakverdeling als in: de een doet de bas, ik zing, de ander drumt. Verder doet Warner de financiën. En ik ben vaak te laat.”

Warner: “Maar Teun is wel koning sociale media. Van ons allen vindt hij dat het belangrijkste. Fijn, want dan gebeurt daar ook wat op.”

Mika: “Simon is onze driver.”

Warner: “Ons leukste optreden tot nu toe, was in Markt Centraal. De programmeur daarvan belde later omdat hij een kans voor ons had. Hij kende iemand die een midzomerfestival organiseerde in Zweden met allemaal Nederlanders. Uiteindelijk zijn we in het vliegtuig naar Zweden gestapt om daar muziek te maken.”

Simon: “Daar zaten we drie dagen op elkaars lip. Dan leer je elkaar wel beter kennen, op een positieve manier.”

Mika: “Ruzies hebben we nog niet gehad, maar we zijn wel direct tegen elkaar. Je moet goed zeggen hoe je je voelt in een band. Het is een soort relatie, je spendeert ook meer tijd samen dan in een gemiddelde vriendschap.”

Teun: “De komende tijd willen we een beetje naam maken.”