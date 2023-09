De Nepalese dumplings van Bhatti Pasal Klinkers zijn zo precies en zorgvuldig gemaakt dat het bijna ontroert  (9)

De Nepalese keuken is één groot kruidig feest bij Bhatti Pasal Klinkers. Mara Grimm proeft er huisgemaakte yoghurt, kruidige kippenhartjes en dumplings die zo zorgvuldig zijn gemaakt dat ze bijna ontroeren.

Het is natuurlijk vragen om ellende: een restaurant in je eigen straat bespreken. Geef je een hoog cijfer, dan kun je voorlopig fluiten naar een tafel bij je nieuwe buurtfavoriet. Blijkt het onvoldoende, dan moet je wekenlang met een pruik op naar de Appie. Toch kon ik mijn nieuwsgierigheid naar het nieuwe Bhatti Pasal Klinkers niet bedwingen, niet in de laatste plaats omdat het team van dit Nepalese restaurant ook een zaakje in de Voetboogstraat runt, dat in culinaire kringen beroemd is vanwege de momo: stevige dumplings met een juicy vulling van vlees of groente.

In deze tweede en grotere locatie in de Kerkstraat ligt de focus meer op een uitgebreidere lunch of diner: er is een alcoholvergunning en de menukaart is groter. De ambities van chef en eigenaar Tika Pun ook.

Aan het interieur met deels open keuken, houten lambri­sering, rotan lampen en vooral veel beige is duidelijk aandacht besteed, maar desondanks heerst er een prettig soort pretentieloosheid: servies en bestek zijn bijvoorbeeld gewoon van Ikea. De bediening is wat stuntelig, maar zo aardig dat je je daar onmogelijk aan kunt storen.

Tijdens onze lunch zijn er meer expats dan buurtbewoners, ­misschien omdat de Nepalese keuken in Nederland niet zo bekend is. Omdat veel Nepalese zaken in de stad ook Indiase gerechten serveren, lijkt het bovendien één pot nat, maar niets is minder waar: de Nepa­lese keuken is lichter en de ­smaken zijn milder, verfijnder.

Waterbuffel

We starten uiteraard met momo. Je kiest eerst de vulling en de saus en vervolgens of je een gestoomde of gebakken variant wil. Elke soort dumpling heeft zijn eigen, kenmerkende vorm en decoratie. Dat is nogal arbeidsintensief, en aangezien hier alles met de hand wordt gemaakt, zijn er maar liefst drie man fulltime in dienst om voor beide zaken genoeg momo te maken. Specialiteit zijn de open dumplings met een vulling van waterbuffel. Ze lijken een beetje op bloemen, echt prachtig om te zien. Het stevige gehakt is op smaak gebracht met gember en knoflook en voor de extra kick lepelen we er een beetje sichu­an­pepersaus in.

Minstens zo goed en zowaar nog indrukwekkender om te zien zijn de halvemaanvormige kipdumplings die even kort zijn gebakken, worden geserveerd met een romige sesamsaus en wat korianderolie en zo precies en zorgvuldig zijn gemaakt dat het bijna ontroert. Er is ook een vegetarische variant met een frisse en verslavende vulling van kool, tofu en wortel die ook weer heel precies is gedecoreerd en wordt geserveerd met tomaten-koriander­saus. Fantastisch.

Ramvol smaak

We blijven nog even bij de vegetarische gerechten met maas ko roti. We krijgen bara, een sponzige pannenkoek van linzenmeel, geserveerd met een perfect gepocheerd ei, stukjes ingelegde wortel, bloemkool­crème en edamame. Smakelijk, dat zeker, maar deze uitvoering dreigt wat door te slaan in sub­tiliteit. Dat geldt ook voor de prestatie met allerlei toefjes en scheutjes waarmee de chef duidelijk zijn ambitie laat zien, maar die wat mij betreft over­bodig zijn: zijn keuken is al zo goed en zo verfijnd dat zulke fratsen niet nodig zijn.

Dat bewijst de khaja set wel. We krijgen een plateau met verschillende gerechten. In het midden ligt mijn nieuwe liefde: furandana. Dat is rijst die na het koken wordt platgerold en vervolgens wordt gedroogd. Het resultaat is zo dun, licht en crispy dat je er eindeloos van kunt eten. Verder ligt op het plateau pork choila (stevig en chewy varkensvlees met flink veel ­knoflook), aalu ko achar (een luchtige aardappelsalade met sesam), badam sadeko (een licht pittige pindasalade met rode ui en tomaat) en chicken bhutun: ­kippenhartjes en -maagjes in een beheerste curry op basis van fenegriek, waar je eventueel wat verfrissende munt-tomatensaus bij eet. Het zit zo ramvol smaak, maar is tegelijkertijd zo ingetogen dat het zonder twijfel een van de beste dingen is die ik de afgelopen tijd at.

We drinken er bier uit Nepal bij en chiya: thee met kardemom, gember en zwarte peper, geserveerd met flink veel melk en suiker. Zoet, dat zeker, maar het past perfect bij alles wat we proeven.

Na delen we de king of yoghurt: huisgemaakte yoghurt die wordt geserveerd met rood fruit en wat amandelcrunch. De yoghurt is zoals je hem alleen maar kunt dromen: romig, zachtzoet en neigend naar vederlichte pudding met een zweem van kardemom. Ik heb dan ook meteen spijt dat we maar één dessert hebben besteld.

De rest van de kaart smeekt sowieso om een volgend bezoek: lam van de barbecue, sherpa noodle soep, gezoete dumplings, ik wil het allemaal nog proeven. Dat ga ik ook zeker doen. Want ik heb zelden zo veel liefde, zorg en aandacht gezien op een Ikeabordje. Nu maar hopen dat er nog plek is.

Bhatti Pasal Klinkers Kerkstraat 332

vr-zo 12-16, 17-22 uur, ma, di, do 17-22 uur

bhattipasal.nl/klinkers

Best De chicken bhutun: de ­lekkerste kippenhartjes van de stad.

Minder Bij de bara slaat de chef wat mij betreft nét iets te ver door in subtiliteit.

Opvallend Deze Nepalase zaak heeft alleen al drie koks in dienst om handgemaakte dumplings te maken.

Leukste tafel De tafels met zicht op de open keuken. En voor de laatste stralen zomerzon: de paar tafeltjes buiten.

