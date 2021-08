De Neef van Fred is ‘een ode aan de bruine kroeg’

Beeld Nina Schollaardt

Als je het café binnenloopt, zie je een donkergekleurd houten plafond met ventilatoren, een open keuken met twee koks en hangende spiegels boven de bar. Het terras is groot en bestaat uit twee delen. Het ene deel staat net voor de deur in de zon. Het andere deel ligt wat lager, verborgen onder parasols aan de kade van de Admiralengracht.

Het terras ligt tijdelijk naast een bouwput. “Dat het hier opgebroken is, is juist lekker rustig: boten komen zo de gracht niet door,” zegt de 29-jarige gast Jason, die een bitterbal in de mosterd laat vallen. Hij heft zijn glas samen met twee vrienden.

De Neef van Fred opende op 23 mei. Het eetcafé is volgens bedrijfsleider Zinzi Rullens (31) ‘een ode aan de bruine kroeg’. “Dat zie je aan de goede service, we willen gasten graag op informele wijze in de watten leggen.”

Het café richt zich vooral op inwoners uit De Baarsjes en andere delen van West. Op de borrelkaart staat naast de bittermix (€15,50) ook een crudité van groenten met een green goddess dressing met ansjovis en zure room (€7,95). Er is ook een ruime keuze uit bieren, zoals de Conjo, een biertje dat smaakt naar limoncello (€4,95).

De Neef van Fred doet aan als een ouderwets eetcafé met op de kaart een biefstuk (€24,95). Maar wie is de neef van Fred eigenlijk? Rullens: “Die is een beetje van iedereen. We hebben gebrainstormd over een toffe naam. Een naam waar mensen zich gelijk bij thuis voelen.”

De Neef van Fred Jan Evertsenstraat 41hs

Tips? open@parool.nl.