De Nationale Discussie en Ophefkalender: ‘365 dagen lang gezeik over waar we ons druk over maken’

U heeft tijd over?

“Ik hobby wat bij. Ben lekker aan het klooien, aan het creëren.”

Wat kunt u vertellen over uw kalender?

“Het is een planning van 365 dagen lang gezanik, gezeur en gezeik over waar we ons het komende jaar weer druk over gaan maken. Hij is onlangs gelanceerd. Ik ben heel benieuwd of het jaar zich aan mijn planning gaat houden.”

U heeft voor elke dag iets voorspeld?

“Ach, soms zit er heel veel werk achter, zoals exact berekenen op welke dagen er pepernoten en paaseitjes in de schappen zullen liggen. Dat is bijna wetenschap. Maar er is ook de standaardophef. Die is eenvoudig in te vullen. Dat gaat om een ex-politicus die wordt benoemd op een toppositie of een BN’er die gecanceld wordt omdat ie niet woke genoeg is.”

Wat is uw favoriete ophef?

“De terugkerende discussie over de paaseitjes en kruidnoten die te vroeg in de winkel zouden liggen. Komt elk jaar terug. Daar word ik heel warm van. Of iemand die in een talkshow klaagt dat hij niets meer mag zeggen, tijdens primetime op de Nederlandse televisie.”

U voorspelt ook complexere ophef.

“Ik zeg het vaker: ik heb een glazen bol. Die pak ik in december uit de kast, schenk ik vol met rode wijn, en dan ga ik tikken. Voor 2023 heb ik voorzien dat SBS met een nieuw programma komt: Sjoelmasters. BN’ers die gaan sjoelen tegen elkaar. Dat wordt een hit, let maar op.”

Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat die kalender in onze wc’s komt te hangen?

“Hij is gratis te downloaden via mijn Twitterpagina. Je moet ’m dus alleen zelf even uitprinten.”