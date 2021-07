De naam van Truffle Boutique zegt genoeg: ook de popcorn smaakt er naar paddenstoelen

Beeld Nina Schollaardt

Sinds kort wordt de etalageruit van het pand op de Overtoom 255 gesierd door een nieuw, gouden opschrift. ‘Truffle Boutique’ staat er in art-decostijl. Eigenaar Lars van Holst Pellekaan (29) heeft de letters zelf ontworpen. Tien jaar geleden studeerde hij af als grafisch vormgever, maar daarna is hij de horeca ingerold. “Ik begon met cocktails shaken, heb burgers gebakken in het restaurant van de Arena en ben sous-chef geweest. Maar de droom was altijd om een eigen zaak te hebben.”

Dat is gelukt. De Truffle Boutique heeft hij zelf opgebouwd. “Toen we het huurcontract tekenden was het hier leeg. Geen waterleiding, niks.” Van Holst Pellekaan toverde de kale ruimte om tot een lunch- en borrelplek in art-decostijl. Donkerblauwe muren, jarentwintiglampen en stoelen die hij overnam van een bruine kroeg. De verbouwing financierde hij met een crowdfundingsactie. De namen van de ruim tachtig donateurs staan op de muur geschreven –ook in prachtige kalligrafie.

In zijn nieuwe zaak serveert Van Holst Pellekaan naar eigen zeggen ‘alles met truffel’. Op het menu staan onder andere gegrilde asperges (€8,50) een vierkazentosti (€8,50) en een vijgensalade (€14,50); allemaal bereid met verse Italiaanse paddenstoelen. Ook kocht Van Holst Pellekaan een popcornmachine. “Iedereen maakt tegenwoordig friet met truffelmayo, maar dat vond ik te makkelijk.” Hij bakt dus popcorn, met parmezaanse kaas en geraspte zwarte truffel. “Heel lekker.”

Truffle Boutique Overtoom 255

