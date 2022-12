De Naaktkalender is er weer, dit keer gefotografeerd op Lowlands

Beeld Lara Verheijden

Sinds 2019 maakt de Amsterdamse kunstenares Lara Verheijden naaktkalenders, met doodgewone mensen (deels) in hun nakie. Alledaags en pretentieloos, als tegenhanger voor de kalenders die in autogarages hangen.

Verheijden breidde haar activiteiten in 2021 uit naar Berlijn, en nu is er weer een nieuwe variant: De Lowlands Naaktkalender ’23, ‘vanwege de specifieke sfeer’. Jong, oud, singles, koppels; iedereen met een ticket voor de afgelopen editie kon zich aanmelden voor een plek op de kalender. “De onvergetelijkheid, die wilde ik vastleggen,” aldus Verheijden.

Normaal doet ze er een maand over om een naaktkalender te maken, nu had ze maar vier dagen. De zussen op de cover waren naar het concert van Burna Boy in de Alpha. “Dat was nog wel wat, toen de Alpha leegliep en er drieduizend mensen langs kwamen terwijl zij stonden te poseren. Gelukkig werd er door bijna iedereen superenthousiast gereageerd!”

Niet íedereen was overigens enthousiast; haar Instagramaccount werd direct verwijderd nadat Verheijden een aantal – gekuiste – foto’s had gepost.

De Lowlands Naaktkalender ’23 is voor 45 euro te koop bij Athenaeum Nieuwscentrum op het Spui en Galerie Madé van Krimpen (Prinsengracht 615H) en te bestellen via thenudecalendarproject.com.