De naakte ambitie van de sterke man: Humungus in Mad Max

De Humungus (Kjell Nilsson) is een sterke man in Mad Max II: The Road Warrior, uit 1981. Beeld Alamy

Daar stonden ze weer, doorweekt tot op het bot en wankel op de benen. De plicht riep en zij zouden niet verzaken. De kamikazereporters zagen orkaan Ian op Florida afkomen en begaven zich op de frontlinie van de klimaatcatastrofe. Ze brachten de ramp live op CNN, waar Ian een programmawijziging veroorzaakte. Toen Florida de volle laag kreeg, zou er in Washington een nieuwe hoorzitting plaatsvinden van de commissie die de bestorming van het Capitool en de sabotage van de presidentsverkiezingen van 2020 onderzoekt. De openbare hoorzitting werd door de ramp geschrapt.

Sluwe sloddervos Trump

De ontrafeling van het complot tegen de Amerikaanse democratie heeft mijn onverminderde aandacht, net als de rechtszaak Donald J. Trump v. United States of America. Die zaak betreft de gestolen overheidsdocumenten die in Trumps residentie Mar-a-Lago in Florida werden aangetroffen. De voormalige president exploiteert een deel van dat buitenhuis als openbaar horecabedrijf, waar vergaderingen, recepties en huwelijksvoltrekkingen plaatsvinden. De FBI trof er onder meer 46 lege mappen voor Top Secret-documenten aan. De sterke man die Amerika weer geweldig zou maken heeft veel uit te leggen.

Waar is de inhoud van die lege mappen gebleven? Wie heeft de vertrouwelijke documentatie over het nucleair arsenaal van een vreemde mogendheid kunnen inzien? Hoeveel staatsgeheimen zijn aan derden doorgespeeld? De rechtszaak wordt voorbereid, de hoorzitting van de onderzoekscommissie in Washington werd uitgesteld. Moeder Aarde maakt de dienst uit. De orkaan denderde onverstoorbaar door. Sluwe sloddervos Trump kan alsnog beweren dat Ian de verdwenen documenten heeft verzwolgen. Ze lagen tijdelijk in de schuur, edelachtbare. We moesten de kelderruimte voor een receptie vrijmaken. U had de taart moeten zien, zo mooi. Maar toen kwam de orkaan en vloog die hele schuur de lucht in. Het was net The Wizard of Oz.

Inderdaad. Als het over sterke mannen in de politiek gaat, komt de ontmaskering van de tovenaar van Oz vaak ter sprake. De vermeende tovenaar schept de illusie groot en oppermachtig te zijn, maar achter de façade gaat een doodgewoon mannetje schuil. Beeldvorming is alles. De Amerikaanse technicolorfilm verscheen in 1939 en was vanuit een Europees perspectief akelig actueel. Vorige week liep de kleine Vladimir Vladimirovitsj Poetin door de reusachtige gouden deuren van het gigantische Kremlin naar zijn perverse annexatieceremonie en leek het alsof we alweer in het paleis van Oz waren beland. Kijk mij eens! Wie is hier de sterke man?

In de zomer van 2018 stond de kleine Vladimir met een grijns van oor tot oor naast de grote dikke Donald op een podium in Helsinki, na een besloten onderhoud van twee uur waar alleen twee tolken bij aanwezig waren. Op de persconferentie vertelde Trump dat hij zijn nieuwe vriend met de voortreffelijke organisatie van het WK voetbal had gefeliciteerd. Poetin had hem verzekerd dat hij zich absoluut niet met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 had bemoeid, zoals de FBI en de CIA beweerden. Dat vond winnaar Trump alleszins aannemelijk. Waarom zouden de Russen zich met zijn verkiezing hebben ingelaten?

Lederen onderbroek

Vier jaar na dato zou je zomaar kunnen vermoeden dat Poetin onlangs een stapel documenten met een briefje van zijn oude gesprekspartner ontving. Beste Vladimir, ik schrijf je vanuit mijn paleis in zonnig Florida. Je zou eens moeten langskomen om bij te kletsen. De taart is hier voortreffelijk. Maar je zult het wel druk hebben met je uitbreiding. Ik hoop dat het goed met je gaat. Het duurde even maar dit zijn de papieren waar je in Finland naar informeerde. De beste wensen, Donald.

Zou het? Met sterke mannen van dit kaliber weet je het nooit zeker. De man in het Kremlin is niet de tovenaar van Oz, die dreigde niet met bombardementen. Poetin lijkt meer op de Humungus uit de postapocalyptische klassieker Mad Max 2. Die inhalige schurk is zo overtuigd van zijn eigen gelijk dat hij op de puinhopen van de beschaving in een lederen onderbroek ten strijde trekt. Echte mannen laten hun tepels zien voordat ze anderen hun wil opleggen. De Humungus verscheen in 1981, toen de wereld de adem inhield omdat er een kernoorlog tussen de Sovjet-Unie en de Amerikanen dreigde. Het liep goed af: die oorlog ging niet door.

De Humungus was niets meer dan een malle boze droom.

The Wizard of Oz en Mad Max 2 verschenen op blu-ray. Het WK voetbal vindt dit jaar in zonnig Qatar plaats.