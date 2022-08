De mysterieuze bebaarde kop in de Lange Niezel is gerestaureerd

De gevelsteen in de Lange Niezel, waar bijzonder weinig informatie over te vinden is. Beeld Wil Albers

Is het een gaper?

“Nee, gapers zijn van hout, deze bebaarde kop is van steen. Het gekke is: in de archieven valt niets te vinden over een hoofd in een nis, terwijl dat juist uniek is. We kennen verder alleen koppen op gevels, niet erin. Toen Stadsherstel het pand in 1984 kocht, zat de kop er al in, dat is alles wat we weten.”

De bebaarde man is niet een vorige eigenaar?

“Nee, van de rijke familie Bicker hebben we afbeeldingen, daar lijkt deze kop niet op, deze heeft krullen. Daarbij is Gerrit Bicker er in 1578 gaan wonen, terwijl de gevel achttiende-eeuws is. Hoe oud de kop is, weten we niet.”

De kop staat er kleurrijk bij. Is zo’n restauratie een dure grap?

“Dat viel wel mee, we hadden ’m in 1992 al eens onder handen genomen, maar hij was wel toe aan een nieuwe schilderbeurt. Wil Abels, onze vaste restaurateur, heeft ’m behandeld met mortel, aangeheeld, geïmpregneerd met olie en beschilderd.”

De Vrienden van Stadsherstel hebben de rekening betaald?

“Onze Vrienden doneren 30 euro per jaar en daarvan hebben we deze restauratie betaald. Voor grotere projecten organiseren we soms een crowdfunding, dat was nu niet nodig.”

Kunnen we de kop goed zien, hij zit nogal hoog toch?

“Op de derde verdieping, ja. Even stilstaan voor je omhoogkijkt, want voor je het weet struikel je over het afval in de Lange Niezel. Als je er toch bent, kijk dan ook even door het rechterraam van het huis, nummer 22. Dan zie je het Bickerspoortje, ook heel bijzonder.”