De meiden van Ajax dromen van De Toekomst: ‘Ik dacht dat is nooit voor mij weggelegd’

Tien jaar nadat het vrouwenteam van Ajax zijn eerste wedstrijd speelde op De Toekomst, zet de club volop in op het zo vroeg mogelijk scouten, trainen en opleiden van meiden. ‘Het zou mooi zijn als we ooit in het stadion kunnen spelen.’

Wapperende F-sidevlaggen, ruim drieduizend supporters op de tribune, jonge meisjes die hopen op een handtekening, een trotse Daphne Koster die na afloop vertelt zich ‘nog nooit zo vertrouwd’ te hebben gevoeld in een shirt. De beelden van die allereerste wedstrijd van Ajax Vrouwen op 24 augustus 2012 zeggen genoeg. Dit was een historische dag, voor Ajax én het vrouwenvoetbal.

De 33-jarige Loïs Schenkel (voorheen Oudemast) was er helaas niet bij; ze zou twee jaar later pas naar Ajax gaan. Nadat de oud-aanvoerder er in 2019 haar profcarrière afsloot, tekende ze meteen opnieuw. Dit keer als coördinator van de nog op te zetten Talentenacademie voor meiden. Inmiddels is die academie een succes en zijn er vier Ajax-meidenteams (8 tot 16 jaar) die net als het Talententeam – de ‘beloften’ – en het eerste gebruikmaken van alle trainingsfaciliteiten op sportcomplex De Toekomst.

“Toen ik als jong meisje voetbalde, waren we al blij als we elf ballen hadden en aan de gang konden, maar deze meiden krijgen heel specifieke, op maat gemaakte trainingen,” zegt Schenkel. “Als je ziet wat de jeugd van nu allemaal kan, dat is alweer een wereld van verschil met een paar jaar geleden. Scouts van de club zeggen het ook. Dat komt door de kansen die ze krijgen, door hoe vaak ze trainen en door alle specialisten die erbij betrokken zijn.”

Skillstrainer

De meiden van de academie voetballen niet fulltime bij Ajax, benadrukt Schenkel. Ze spelen en trainen bij hun eigen club – veelal tussen de jongens – en daarnaast wekelijks bij Ajax. “Dan staan we met een behoorlijk uitgebreide staf op het veld: een skillstrainer, een performancetrainer, een keeperstrainer... Bedoeld om al vroeg hun ontwikkeling te volgen, ze te begeleiden en aan ons te binden. Komend jaar sluit voor het eerst een speelster die in 2015 begon in het talententraject aan in het Talententeam; dan gaat bij ons natuurlijk de vlag uit.”

Die vlag ging in tien jaar wel vaker uit bij de vrouwentak. Het afgelopen seizoen werd Ajax Vrouwen tweede in de eredivisie, net achter FC Twente, maar in 2017 en 2018 nam het team de schaal nog mee naar Amsterdam. Ook zetten de Ajacieden in april een record door voor de vijfde keer de KNVB-beker te pakken, als eerste vrouwenploeg ooit.

Minimumloon

De doorstroming van het Talententeam naar het eerste komt intussen ook op gang. Dit seizoen maken vier talenten de oversteek, net als in het vorige. Alle spelers van Ajax Vrouwen krijgen trouwens betaald (in elk geval het minimumloon van zo’n 1750 euro per maand), dankzij de cao voor vrouwelijke spelers die Ajax in 2019 als eerste club van Nederland invoerde.

Vrouwenvoetbal was ooit misschien een ondergeschoven kindje, maar dat is allang niet meer zo, zegt Schenkel. “Zo hard als wij aan het uitbreiden zijn, dat zegt iets over hoe de club ertegenaan kijkt. Het is ons doel om zoveel mogelijk spelers op te leiden voor het eerste van Ajax, of dat nu jongens of meisjes zijn.”

Idolen om tegenop te kijken zijn daarbij onmisbaar, vindt de coördinator. Daarom komt elke training van de meiden een speelster uit het eerste langs, om vragen aan te stellen – “We willen laten zien: het is dichtbij, we zijn één club.” Het EK van afgelopen maand helpt natuurlijk ook, en het feit dat Ajax Vrouwen deze weken weer voorronde Champions League speelt. “Dat zijn de podia waarop je het kunt laten zien aan de wereld. Die zichtbaarheid is superbelangrijk, juist voor de jeugd. Ik zat als kind vaak in het stadion, keek dan naar de mannen van Ajax en dacht dat dat nooit voor mij was weggelegd. Nu zien meisjes die bij Ajax willen voetballen dat het wel degelijk haalbaar is.”

Meidenacademie In 2015 nam Daphne Koster, voormalig Oranje-international en manager van Ajax Vrouwen, op persoonlijke titel het initiatief tot talententrainingen voor meiden. In samenwerking met ABN Amro werd een talententraject gestart waarbij meiden een trainingsstage konden volgen. In 2018 werd het Ajax Talententeam opgericht: het beloftenteam dat dagelijks op sportcomplex De Toekomst traint en daar ook naar school kan gaan. Een jaar later werd onder leiding van oud-Ajaxspeelsters Loïs Schenkel en Chantal de Ridder de jeugdopleiding voor meiden (tot 13 jaar) gestart met drie teams. Inmiddels telt de academie vier jeugdteams: O10, O12, O14 en O16 – in totaal zo’n 80 meiden. De meeste van hen zijn bij Ajax in het vizier gekomen door Talententrainingen. De meiden trainen wekelijks op De Toekomst, maar spelen wedstrijden bij hun eigen club.

Keeper Lize Kop (24) speelt sinds 2017 bij Ajax Vrouwen. In 2019 maakte ze haar Oranjedebuut tijdens de Algarve Cup.

“Tot de D’tjes heb ik bij Fortuna Wormerveer tussen de jongens gevoetbald, daarna ben ik ook helften gaan keepen. Ik was niet bang en merkte dat ik weinig ballen doorliet, maar er was niet één moment dat ik dacht: ik word keeper. Jongens kwamen wel vaak na de wedstrijd naar me toe om te zeggen dat ik goed was, maar de verwachtingen waren dan ook heel laag als je als meisje op goal stond. Later droomde ik wel van een voetbalcarrière, maar er waren geen clubs voor vrouwen. Gaandeweg kwamen er meer opties. Ik ging naar de OSG Willem Blaeu in Alkmaar, de talentenacademie van Telstar, en kwam op mijn 15de bij CTO terecht, een soort vooropleiding om door te stromen naar de eredivisie. In mijn vierde jaar kon ik kiezen uit meerdere clubs. Nu ben ik geen ras-Amsterdammer, maar voor mij was heel duidelijk dat Ajax de enige club was waar ik wilde voetballen. Inmiddels speel ik er vijf jaar. Vorig seizoen zat ik negen maanden gefrustreerd thuis met een hoofdblessure. Daardoor sta ik nu wel anders op het veld: ik maak me minder druk om dingen, ben er vooral van aan het genieten dat ik alles weer kan. Als ik voor een wedstrijd het veld oploop en het clublied hoor, vind ik het lekker om mee te zingen. Het voelt echt als thuis. Of ik merk dat ik een rolmodel ben? Nou ja, soms wachten kinderen je na de wedstrijd op voor een foto. Dat is leuk, maar ik ben vrij bescheiden, hoor. Als ik mensen ontmoet, vertel ik ook niet meteen dat ik bij Ajax speel. Ik ben gewoon Lize, ik wil niet dat mijn persoonlijkheid alleen gebaseerd is op het feit dat ik bij Ajax zit.”

Middenvelder Quinty Sabajo (23) speelt sinds 2020 bij Ajax Vrouwen. In 2018 maakte ze haar eredivisiedebuut bij sc Heerenveen.

“Sinds ik bij Ajax speel, ben ik fitter en dominanter in mijn spel. Ik merk dat ik completer aan het worden ben als voetballer. Omdat ik ouder word, maar ook door de trainingen hier. De intensiteit ligt hoog; we voetballen om de prijzen en er wordt van je verwacht dat je er elke dag alles uithaalt. De sfeer in het team is heel goed; er is een goeie mix van ­jonkies en oudere spelers. Ik val er mooi tussenin. Natuurlijk, we zijn concurrenten en vechten voor die basisplaats, maar we helpen elkaar ook en gunnen het de ander als diegene op dat moment beter is. Mijn ouders hebben me nooit een bal gegeven, die heb ik zelf gepakt. Al voordat ik in de wieg lag, was ik al aan het trappen en mijn eerste woordje was ‘bal’. Tot mijn 15de heb ik bij de jongens gezeten, vaak als enige meisje in het team. Dat zou ik jonge meiden die de top willen halen ook aanraden. Het is veel fysieker, je leert snel te handelen. Als je goed kunt voetballen, win je vanzelf hun respect. Ook van tegenstanders. Eerst houden ze zich nog in, maar als je er voorbijgaat of een panna maakt, gaan ze ineens hun best doen. Ik weet niet of ik ermee bezig was dat ik als vrouw de top kon halen; ik wilde gewoon voetballen. Maar bij de jeugdteams van de KNVB waarvoor ik geselecteerd werd, viel me wel op dat voor de jongens alles op en top was geregeld en wij in te grote kleren speelden. Dat is nu wel anders, maar we zijn er duidelijk nog niet. Veel clubs bieden nog steeds niet de faciliteiten als wij bij Ajax hebben. En het zou mooi zijn als wij onze wedstrijden ooit in de Johan Cruijff Arena zouden kunnen spelen.”

Verdediger Liza van der Most (28) speelt sinds de oprichting in 2012 bij Ajax Vrouwen. Ze won met Oranje goud op het EK 2017 en zilver op het WK 2019.

“Ja, ik was erbij in 2012, tijdens die allereerste wedstrijd. Ajax was mijn eerste eredivisieclub, ik was 18 en wist eigenlijk niet waar ik in stapte. Om dan meteen op een afgeladen De Toekomst te staan: het kon bijna niet mooier. Ik ben op mijn 6de begonnen met voetballen, eerst op straat en daarna bij een club. Op mijn 12de, toen ik in aanraking kwam met het jeugd-Nederlands Elftal, merkte ik: o, ik ben echt heel goed in wat ik doe. Het exacte aantal weet ik niet, maar ik heb meer dan 210 wedstrijden voor Ajax gespeeld. Een record, daarom heb ik in mei de titel Miss Ajax gekregen. In het begin voelde dat een beetje gek, maar ik ben het gaan omarmen. Het is fijn dat er zo naar gekeken wordt binnen de club. Als Ajax Vrouwen waren we tien jaar geleden al supertevreden – Ajax had toen al de beste voorwaarden – maar dat is niet te vergelijken met nu. Het is allemaal professioneler geworden en er gaat meer geld naartoe: tenues worden op maat gemaakt, we krijgen schoenen en een auto van de club, na de training staat er een uitgebreide lunch klaar... Mijn rol binnen het team is ook veranderd. In het begin was ik wat meer op de achtergrond, maar dat kan nu niet meer. Ik hoor nu bij de oude garde; ik vind dat je al die ervaring moet gebruiken om jonge meiden in het team te begeleiden. Tijdens corona heb ik last gehad van een zware knieblessure, daardoor stond ik even buiten de groep. Het dwong me te reflecteren op mijn carrière. Ik besefte dat ik er nog niet alles uit heb gehaald. Daar ben ik nu voor aan het werken. Bij Ajax ja, ik ben hier nog steeds heel erg op mijn plek.”

Middenvelder Rosa van Gool (18) zal dit seizoen voor het eerst uitkomen voor Ajax Vrouwen. Hiervoor speelde ze drie seizoenen in het Talententeam. Ook zit ze bij Oranje onder 20, dat nu meedoet aan het WK in Costa Rica.

“Als ik met het Talententeam trainde, vond ik het altijd supergaaf om de speelsters van het eerste te zien lopen. Dat waren echt mijn voorbeelden. En nu ga ik er zelf spelen – heel bijzonder. Ik kwam op mijn 15de bij Ajax door een samenwerking van mijn amateurclub Ter Leede met Ajax Vrouwen. Ik doorliep alle rondes en mocht beginnen in het Talententeam. Ineens zat ik in een meidenteam terwijl ik altijd met jongens had gevoetbald. Meiden zijn veel opener, praten overal over. Het voelde meteen goed. Ook de trainingen: veel intensiever, professioneler. Er wordt van je verwacht dat je over je ontwikkelpunten en kwaliteiten nadenkt: wat voeg jij als speler toe? Ik denk dat ik veel energie in de wedstrijd kan brengen, ik kan het spel goed verplaatsen en een beslissende eindpass geven. Mijn havo maakte ik af bij Ajax; de school zit ook op het complex van De Toekomst. Het is heel klein: de docenten en spelers en speelsters, iedereen is close met elkaar. Je loopt er zo naartoe vanuit de kleedkamer en de lessen zijn perfect afgestemd op je trainingstijden. Inmiddels zit ik in mijn tweede jaar commerciële economie aan de Johan Cruyff Academy. Dat is wel iets lastiger te combineren met Ajax, merk ik, maar ik probeer thuis de gemiste lessen terug te kijken. De eerste keer dat ik het Ajaxshirt aantrok, herinner ik me nog goed. Het was tijdens een oefenwedstrijd van het Talententeam tegen de Amsterdamse club WV-HEDW. Dat shirt lag opgevouwen op het bankje in de kleedkamer en ik dacht: wauw, dat ik daarin mag spelen. Dat heb ik trouwens nog steeds. Vroeger kocht ik die shirts als fan, nu draag ik ze als speler.”

