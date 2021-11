De meest gestelde vragen over gender: hoe weet je dat je non-binair bent?

Tijn de Jong. Beeld Sophie Saddington (met dank aan Museum van Loon)

Tijn de Jong (29), theatermaker, acteur en activist. ‘In een verharde wereld blijf ik in zachtheid en empathie geloven’

“Als kind was ik niet bezig met wat mannelijk of vrouwelijk was, ik deed gewoon de dingen die ik zelf leuk vond en droeg wat ik wilde. Op mijn veertiende werd ik verliefd of een meisje, toen wist ik dat ik geen hetero was, maar lesbisch voelde ik me ook niet. In de puberteit veranderde mijn lichaam en omdat ik me daar niet prettig bij voelde, trok ik de conclusie dat ik dan wel een man moest zijn. Tijdens mijn transitie ontdekte ik dat ik me naast transman ook non-binair voel. Dit heeft me de vrijheid gegeven om mezelf te kunnen zijn. Ik ben nu gelukkiger dan ooit en heel trots op wie ik ben.”

“Het wennen aan genderdiversiteit is een proces dat tijd kost, voor iedereen. Ik begrijp dat mensen vragen hebben over trans en non-binair zijn. Juist door vragen te stellen wordt de kennis erover groter en dat is goed. Dat betekent niet dat je zomaar de meest intieme vragen kunt stellen; over hoe ik seks heb of wat er in mijn broek zit bijvoorbeeld. Als mensen foutjes maken met mijn naam of de pronouns, hoe ik aangesproken wil worden, is dat niet erg, ik heb het zelf ook moeten leren.”

“Ik blijf overal opnieuw vertellen dat ik trans en non-binair ben en geef helder aan hoe ik graag genoemd en aangesproken wil worden – in mijn geval als hij/ hem. Als mensen me toch als ‘mevrouw’ oproepen, bijvoorbeeld in de wachtkamer bij de dokter, en ze zien mij met mijn baard, is het vooral ongemakkelijk voor hen. Ik hoop dat we voor elkaar kunnen krijgen dat er naast man en vrouw ook een X in het paspoort kan komen te staan, daarom ben ik samen met anderen een petitie gestart: ‘Het is tijd voor een X’.”

“Mensen gaan er vaak automatisch vanuit dat ik een man ben, met alle bijbehorende mannelijke privileges. Soms voelt het daardoor alsof ik als undercover queer door het leven ga; ik voel me heel veilig, maar er bestaat altijd een kans dat mensen erachter komen dat ik trans ben en daar agressief op reageren.”

“Op mijn Instagramaccount @tijnblijftzacht krijg ik maandelijk haatmails en doodsbedreigingen, ik probeer om het niet meer persoonlijk binnen te laten komen. In een verharde wereld blijf ik in zachtheid en empathie geloven. Helaas, nu de zichtbaarheid toeneemt, is er ook een opleving van geweld. 2021 is wereldwijd het meest dodelijke jaar voor transpersonen tot nu toe, daar moeten we met zijn allen alert op blijven.”

“Ik hoop op nog veel meer representatie van meer verschillende mensen, zoals nu gebeurt met FAQ Gender. Zelf maak ik voor instagram-tv de interviewserie Genderervaringen. Non-binaire personen zijn net zo divers als cis-gender personen, het gaat uiteindelijk om hoe iemand het zelf beleeft, en dat is voor iedereen weer anders.”

Tina Thijmen Oosterbaan. Beeld Sophie Saddington (met dank aan Museum van Loon)

Tina Thijmen Oosterbaan (24), masterstudent sociologie en voorlichter voor het COC op middelbare scholen over seksuele diversiteit en genderidentiteit. ‘Ik vind het fijn om me niet te hoeven limiteren.’

“Op mijn zestiende kwam ik uit de kast als homo, meteen werd ik omarmd door een aantal meiden uit mijn klas die met me wilden gaan shoppen, terwijl ik daar helemaal niets mee had. Ik ontdekte dat ik het leuk vond te experimenteren met kleding en make-up, en dat ik me steeds meer mezelf voelde; de ene keer meer jongen, de andere keer meer meisje.”

“Eerst verzette ik me tegen het woord non-binair: wéér een nieuw hokje of een label, waarom kunnen we niet gewoon leven zonder hokjes? In de Amsterdamse ballroomscene leerde ik Thorn kennen, die me deed inzien dat een label en taal er juist aan kunnen bijdragen uiting te geven aan wie je bent.”

“Tijdens mijn voorlichtingen voor het COC op middelbare scholen mogen leerlingen alles aan me vragen. In het dagelijkse leven is dat wel anders, als ik dan ergens geen antwoord op wil geven, laat ik dat gewoon blijken. Bijvoorbeeld op de vraag ‘Wat ben je nou écht?’, als ik uitleg dat ik non-binair ben.”

“Ik identificeer mezelf als trans en non-binair persoon. Ik vind het fijn om me niet te hoeven limiteren, dat ik zowel mannelijk als vrouwelijk kan zijn. Die tussenpositie past bij hoe ik me voel. Als mensen in verwarring zijn omdat ze mij niet kunnen plaatsen, bijvoorbeeld op een openbaar toilet, zie ik dat als een manier om ze aan het denken te zetten. En wanneer ze mij provocerend vinden ligt dat aan hen; ik ben gewoon mezelf.”

“Mijn moeder was in het begin vooral bezorgd dat mij iets zou overkomen als ik make-up droeg, of een jurk. Gelukkig voel ik me meestal niet onveilig op straat, hoewel het wel voorkomt dat ik word uitgescholden of bespuugd. Confrontaties ga ik niet uit de weg, al ligt het wel aan waar ik ben, met wie en op welk tijdstip. Mijn vader had er eerst moeite mee het te begrijpen, maar inmiddels kijkt hij alle documentaires over het onderwerp en doet hij zijn best om de goede woorden te gebruiken.”

“Zelf vind ik het het fijnst om met die/hen aangesproken te worden, maar ik begrijp dat het lastig is, vooral voor mensen die me al heel lang kennen. Ik neem het niemand kwalijk als het misgaat, ik vraag alleen om te proberen ermee te oefenen. Ik noem mezelf Tina én Thijmen, het is voor mij een manier om allebei die identiteiten te koesteren. Soms worden alle voornaamwoorden door elkaar gebruikt, dat is voor mij ook tekenend voor non-binair zijn: alles is mogelijk. Ik was al met mijn vriend voor ik eruit was dat ik non-binair ben, nu ben ik nog steeds zijn ‘vriendje’, niet zijn vriendin, al noemt hij mij meestal ‘mijn lief’.”

“Ik hoop dat er steeds meer over non-binair-zijn bekend wordt en dat mensen zich er steeds bewuster van worden dat man en vrouw en hetero niet per se de norm is, en dat het straks net zo ‘gewoon’ is om homo, trans en non-binair te zijn. Het mooiste zou het zijn als niemand meer uit de kast hoeft te komen. Wat mij betreft is het volgende week al zover.”

Alle vragen over gender die je nooit durfde te stellen

Vorige week verscheen het boek FAQ Gender, van queerstel Mandy Woelkens en Thorn de Vries, dat een groot aantal volgers heeft op Instagram. Het boek leest als een encyclopedie over gender. Openhartig beantwoorden ze allerlei vragen – van ouders die zien dat hun kind met gender worstelt tot media die graag de juiste persoonlijke voornaamwoorden willen gebruiken, maar erover twijfelen hoe het hoort. Hoe weet je bijvoorbeeld of je non-binair bent en wat moet je doen als je iemand misgendert? Ze gebruiken hun eigen ervaringen om die Frequently Asked Questions (FAQ) te beantwoorden. Woelkens is adjunct hoofdredacteur van Cosmopolitan en presentator, De Vries is acteur, met diens rol in Spangas vertolkte die het eerste non-binaire personage in een Nederlandse televisieserie. De Vries speelt tevens een belangrijke rol in de net verschenen speelfilm Anne+. Samen maken ze de podcast CoupleGoals. Het stel is verloofd en verwacht hun eerste kind. FAQ Gender, Blossom Books, €9,99