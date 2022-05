De mannen van bluegrassband Freddy and the Scabies Sisters kunnen hun jurk weer uit de kast halen

Freddy & The Scabies Sisters. Beeld Susanne Vlek

Jullie zijn nogal een opmerkelijke verschijning: drie bebaarde mannen in bloemetjesjurken en leadzangeres Frederi Strijbosch gekleed als cowboy.

“En nog een violiste, die dan wel weer vrouwelijk gekleed gaat! We hadden de naam van de band al bedacht en toen zat er maar één ding op: crossdressen. Het is leuk om met die gender mindfuck te spelen en te laten zien dat het niet raar is om als man een jurk te dragen; het voelt zelfs héél bevrijdend.”

En wat is het verhaal achter jullie ietwat gore bandnaam – scabies sisters betekent schurftzusjes?

“Een paar jaar geleden kregen Frederi en ik schurft en begonnen we een appgroep die we de Scabies Sisters noemden. Die naam bleek perfect te passen bij de bluegrass en country die we spelen en waar twee van de bandleden, uit Texas en California, mee zijn opgegroeid.”

In de nummers op Amsterdam Sober lijkt niemand ooit echt nuchter.

“Het is een ode aan de stad, het kroegleven en drankzucht. We zijn zelf ook niet vies van een drankje. In een van de nummers zit zelfs een eervolle vermelding van ons favoriete biertje, de Zatte van Brouwerij ’t IJ. Het hopen is nu op een sponsorcontract!”

Zaterdag hebben jullie voor het eerst sinds corona weer een gig, waar hoop je op?

“Op veel mannen in jurken in de moshpit!”

Freddy and the Scabies Sisters treden zaterdag 16 mei om 20.00 uur op bij Chez Miné aan het Bos en Lommerplantsoen 1 en op 29 mei om 17.00 uur tijdens de Rollende Keukens.