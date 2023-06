De mannen die haar leven bepaalden, zijn dood en vergeten, maar Rie Cramers elegante werk leeft nog altijd voort

Iedere maand behoedt Annejet van der Zijl een bijna verloren verhaal voor de vergetelheid. In dit tiende verhaal maakt ze kennis met de bescheidenheid van Rie Cramer – en haar twee ongelukkig gekozen minaars.

Ik kreeg een mail waar ik een beetje van ging dromen. Of ik niet eens een mooi boek kon schrijven over Rie Cramer. Want heus, schreef kunsthistorica Claudine Chavannes-Mazel, deze in 1887 geboren tekenares en schrijfster was zo veel meer dan de vrouw achter de overbekende, zoete ­kinderboeken. Ze heeft, om maar eens wat te noemen, ook schitterend, door modernisme en Japonisme beïnvloed werk gemaakt. En ze had zo’n bijzonder leven, met twee huwelijken, één Grote Affaire en talloze vriendschappen met toonaangevende kunstenaars, theatermensen en architecten. Wat een modern leven voor een vrouw uit die tijd, dacht ik. Dát zou nog weleens iemand kunnen zijn waar ik me in wilde verdiepen. En zou het niet mooi zijn om een verborgen kunstenaarschap achter al dat commerciële werk vandaan te kunnen halen?

Opgewekt toog ik aan het werk. Ik las een biografie uit de jaren zeventig; ik ging op de thee bij kunsthistorici en de erfgenamen van Rie, die mij graag de beschikking wilden geven over alle persoonlijke spullen, brieven en origineel werk in hun bezit. Ze leenden mij alvast een exemplaar van Flitsen, de memoires die hun ‘Tante Rie’ op 76-jarige leeftijd had geschreven en die kennelijk in zo’n kleine oplage uitgebracht was dat ik die nog nergens had kunnen vinden. Tevreden nestelde ik me op de bank, samen met degene die, hoopte ik, mijn nieuwe onderwerp zou worden.

Nurkse lelijkerd

Zelden maakte een boek me zó boos. Niet dat Rie nou zo’n rotmens was – integendeel. Ze toont zich geestig, zelfrelativerend en bescheiden – ákelig bescheiden zelfs. De ellende was dat Marie, zoals ze eigenlijk heette, niet alleen gezegend was met een overmaat aan talent – al op haar zeventiende kreeg ze haar eerste opdracht voor een prentenboek –, maar ook met charme en een zeer aantrekkelijk voor­komen. Was ze maar een nurkse lelijkerd geweest, dacht ik, dan hadden die kerels haar tenminste met rust gelaten en was het misschien nog wel wat geworden met dat kunstenaarschap. Maar nu rolde ze van de ene relatie in de andere en hadden de vermeende grote talenten van haar geliefden zoveel ruimte nodig dat er voor haar niets meer overbleef.

De grootste griezel – tenminste, dat vond ik, want Rie zelf was op haar oude dag nog één en al bewondering – was de gevreesde kunstcriticus annex kunstenaar Albert Plasschaert, die zoals ze schrijft ‘een grote, zo niet de grootste invloed’ op haar leven had. Ze ontmoette hem tijdens een tentoonstelling in Pulchri, toen ze in de twintig was. Hij was halverwege de veertig, getrouwd en kon dus slechts ‘op ongezette tijden’ naar haar toe komen om – naast andere zaken – haar werk eens kritisch te bezien:

Zijn felle, hoogmoedige kritieken sloegen, waar ze mij golden, elk vezeltje verwaandheid om succes meteen neer en door hem leerde ik algauw dat je nooit voldoende kunt beseffen hoe weinig je eigen werk betekent in vergelijking met zó veel knapperen. Hij kon, wanneer ik, trots op een nieuwe bestelling, op een geslaagde tekening, geloofde nu toch wel iets goeds tot stand te hebben gebracht, met zijn scheve glimlach welwillend en licht ironisch mijn werk bekijken. Soms was het dan een schouderophalend: ‘Néé’ – dat mij haastig het tekenbord omgekeerd tegen de muur deed zetten, soms een ‘Aardig… niet méér natuurlijk’. En dan, met een lachje: ‘Er zijn er altijd nog duizenden die het beter doen.’

Jarenlang was Rie totaal verslingerd aan de Grote Plasschaert en al die tijd maakte hij haar wijs dat haar werk zo ­weinig voorstelde dat ze het zelfs niet de moeite vond om de originelen van haar op perkament getekende, nog altijd beeldschone illustraties te bewaren voor de sprookjesboeken van Grimm en Andersen. Nadat ze zich eindelijk van hem had losgeworsteld – ze was inmiddels halverwege de dertig – trouwde ze de nauwelijks minder van zichzelf vervulde acteur en regisseur Eduard Verkade. In Ries woorden: ‘de kunstenaar die ik bewonderde, de beroemde man die mij zou laten delen in zijn werk’. Nadat hij niet alleen haar late, maar zeer gewenste zwangerschap negeerde, bleek hij ook hun doodgeboren kindje na een paar weken alweer glad vergeten te zijn. ‘Wat voor kind?’ vroeg hij verstrooid toen ze een keer huilend wakker werd.

‘Mijn kinderlijke prullen’

Na tien jaar maakte de inmiddels bijna vijftigjarige Rie een einde aan haar huwelijk met Eduard. Daarna hield ze het wijselijk bij vluchtige amourettes en bestendige vriendschappen. Maar helemaal herstellen van al die grote ego’s in haar leven deed ze nooit. Over haar werk schrijft ze in termen als ‘mijn kinderlijke prullen’ en haar oude dag sleet ze met het opgewekt beschilderen van tegeltjes voor toeristen op Mallorca. In haar geval is de vraag dus niet hoe haar leven zou zijn verlopen als ze, met haar talent, een man zou zijn geweest. Nee, de vraag is hoe ze zich als kunste­nares zou hebben ontplooid als ze alleen al een wat betere smaak in mannen had gehad. Gewoon een beetje aardige vent, die trots op haar was en haar de ruimte gaf – was dat nou echt te veel gevraagd?

‘De waarheid is de dochter van de tijd,’ zeggen de Engelsen zo mooi, en dat bleek ook nu. Want de mannen die haar leven bepaalden, zijn dood en vergeten, maar Rie Cramers elegante werk leeft nog altijd voort. Maar dat is dan ook de enige troost, want verder verbergt de opgewekte toon van Flitsen eigenlijk een dieptreurig verhaal. Gedesillusioneerd sloeg ik het boek dicht. Met liefde besteed ik mijn tijd aan het uitgraven en uitlichten van vergeten verhalen, maar jarenlang – want dat ben je snel kwijt aan een beetje behoorlijke ­biografie – ziedend van verontwaardiging achter mijn schrijftafel zitten omdat een vrouw haar eigen talent zo categorisch miskent... Nee, daar is mijn humeur niet tegen bestand en mijn schrijversleven te kort voor.