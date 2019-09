De man van Katja Schuurman vertelt nogal intiem over zijn seksleven

Hans van der Beek doet elke dag verslag van feesten, presentaties en andere belangrijke bijeenkomsten in Amsterdam. Vandaag: TheFork Restaurant Awards 2019.

Ik schuif aan bij TheFork Awards voor beste nieuwkomers. Misschien eerst even een korte geschiedenis. TheFork was vroeger Iens en weer daarvoor gewoon een handige vrouw die Iens heette met een website met plekken waar je lekker kon eten in de buurt. Maar zoals wel vaker bij pioniers: eenmaal de goudmijn geraakt en het wordt al snel niet meer gezellig. Restauranthouders kwamen in een houdgreep. Betalen voor een hoog plekje in de zoekfunctie, een bijdrage voor elke reservering.

Inmiddels is Iens overgenomen door TheFork, een soort Iens, maar dan wereldwijd. En onderdeel van Tripadvisor, de moeder van alle tourist traps.

Goed. Bijgepraat.

Ik krijg een Moscow Mule uit Polen en een plekje aan tafel naast Miljuschka Witzenhausen, bekend van 24 Kitchen en ook als dochter van Astrid Holleeder, en verder de host van vanavond. Ook is daar Freek van Noortwijk, de hottest chef in town en echtgenoot van Katja Schuurman.

Prima tafel.

Van Noortwijk vertelt al meteen uitgesproken intiem over zijn seksleven en het is maar goed dat ik zo’n journalist niet ben die dat allemaal meteen opschrijft.

Nu vertellen nog meer mensen aan tafel uitgesproken intiem over hun seksleven en soms is het ook wel weer jammer dat ik zo’n journalist niet ben.

Witzenhausen opent de avond en vertelt dat iedereen ervan droomt om chef-kok te worden, want dan word je beroemd en trouw je met Katja Schuurman.

“Net als Freek Vonk.”

Een verspreking die ergens ook nog logisch lijkt.

Even later, aan tafel, fluisterend: “Zei ik net echt Freek Vonk?”

Ik kan het niet ontkennen.

“Ik own het gewoon,” zegt Witzenhausen en die zin begrijp ik pas als ze na het voorgerecht weer op het podium staat. Tussen twee regels door: “Die Freek Vonk van zojuist kon ik niet laten.”

Uitstekend ge-owned.

Ik wilde het niet eens opschrijven, vertel mij over een verkeerde naam in een onderschrift, maar dan komt Van Noortwijk naast me zitten: “Wat kan mij dat nou schelen, als ze je naam verkeerd zeggen. Allemaal ego! Het komt zo vaak voor dat ze me Freek Vonk noemen.”

O? Zijn seksleven mag hij hebben, maar hier wil ik toch graag ietsje meer van weten.

Nou, zelfs de dochter van Katja, negen is ze, zei tegen hem: “Jij zit in de top 3 van mijn favoriete Freken.”

Nummer 1 is Freek Vonk, alle begrip. Nummer 2 is Freek, hun kat, maar Van Noortwijk is wel mooi nummer 3.

“De kat is vernoemd naar Freek Vonk.”

Sorry, dit verhaal kan ik echt niet laten liggen. Gelukkig is Freek van Noortwijk het daar ook mee eens.

Tips? Mail naar schuim@parool.nl.

Wat TheFork Restaurant Awards 2019

Waar Het Sieraad, Postjesweg

Wie Miljuschka Witzenhausen, Freek van Noortwijk, Alain Caron, Jan de Wit, Tim Golsteijn Dennis Huwaë, Jermain De Rozario

Wanneer maandag 16 september, 19.00 tot 23.00 uur Drank en spijs ****

Sfeer ***

Hans schat in dat Iens zelf deze avond op een warm strand ergens enorm ligt te cashen

Jan de Wit (Le Restaurant), Alain Caron (Café Caron) en Freek van Noortwijk (Maris Piper), allemaal in de Frans Halsstraat. Van Noortwijk: "Van Michel naar Bib Gourmand tot afvoerputje." Beeld Hans van der Beek

Host Miljuschka Witzenhausen: "Zei ik echt Freek Vonk? Ik own het gewoon." Met Gili Papier (TheFork). Beeld Hans van der Beek

Bertrand Jelensperger, ceo TheFork: "Het is onze missie de beste service te brengen naar de beste restaurants." Met mede-bazen Joyce Teune (Nederland) en Almir Ambeskovic (West-Europa). Beeld Hans van der Beek

Tim Eleveld en Lisa Landman van Frenchie, de winnaar uit Haarlem, ook vanwege taco tuesday. Eleveld: "Ik ben gek op taco's, taco's zijn te gek." Beeld Hans van der Beek

Chef Thomas Kooijman en mede-eigenaar Sanne Slijper van Bar Alt, de enige Amsterdammer in de top 10. Kooijman: "Nummer 7. Dat is ook mooi, toch?" Beeld Hans van der Beek