‘De man met de groene vingers’ (79) stopt na ruim 25 jaar met zijn populaire plantenkraam op Noordermarkt en Amstelveld: ‘Een drama voor de stad’

Dik Siemons (79) – bijnaam: de man met groene vingers – staat voor het laatst met zijn plantenkraam op het Amstelveld en op de Noordermarkt. Op 1 september gaat hij na ruim 25 jaar met pensioen. Zijn vaste klanten balen er flink van. ‘Dik maakte altijd voor iedereen tijd.’

Het is rustig op het Amstelveld, deze maandagochtend in augustus. Veel marktverkopers zijn met vakantie, maar dat geldt niet voor Dik Siemons: die staat er altijd. Nog even dan, want per 1 september stopt hij, na ruim 25 jaar.

Hij staat op zijn vaste plek, vlak bij Café Marcella, verscholen onder de bomen. Siemons drinkt koffie uit een kartonnen bekertje en wijst om zich heen. “Ik sta het liefst hier, in de schaduw. Dan hoeven mijn plantjes het minst te lijden.”

In zijn vrije was Siemons altijd al veel buiten te vinden, in de natuur. “Mijn vrouw Alie en ik hebben veel gewandeld – in de Nederlandse duinen, maar ook in Oostenrijk, Frankrijk en Italië,” zegt hij. “Maar mijn liefde voor planten ontstond pas echt in het Thijssepark in Amstelveen. Een heel bijzondere plek, want daar vind je álle wilde planten die in Nederland groeien.”

Siemons had aanvankelijk nooit het plan om van planten zijn werk te maken. Hij volgde de Pedagogische Academie en was achttien jaar directeur van een basisschool in Haarlemmermeer. Totdat hij, via zijn hardloopclubje, in contact kwam met de eigenaar van een kwekerij. “Hij stond elke zaterdag op de plantenmarkt op het Janskerkhof in Utrecht,” zegt Siemons. “Ik stopte met mijn werk als directeur en ging met hem meedoen: ik kweekte mijn eigen plantjes en die verkocht ik daar.”

Hij lacht: “Helaas waren we niet de beste partners: we konden beter samen hardlopen dan ondernemen.” Siemons besloot voor zichzelf te beginnen. “Ik wilde het liefst een eigen marktkraam, maar dat betekende wel dat ik moest stoppen met kweken. Beide doen kost te veel tijd.”

Geen afrikaantjes, geen vlijtige liesjes

Sindsdien staat Siemons twee keer per week op de markt: ’s maandags op het Amstelveld, ’s zaterdags op de Noordermarkt. Hij maakt lange dagen: rond 5.00 uur rijdt hij weg bij zijn huis in Zwaanshoek, tegen 19.00 uur is hij thuis. Als hij niet op de markt staat, bezoekt hij kwekerijen – zo’n twintig tot dertig per week. “Omdat mijn vrouw me helpt met de kraam en ook de administratie doet, heb ik alle tijd om op zoek te gaan naar originele planten van goede kwaliteit. Het gewone spul heb ik afzworen, dat verkoopt iedereen. Geen afrikaantjes dus, en ook geen vlijtige liesjes. Ik denk dat mensen daarom graag naar mijn kraam komen: ik verkoop planten die je niet op veel andere plekken ziet.”

Hetty Peeters (66) houdt een bak met Australische viooltjes omhoog. “Kijk, prachtig zijn deze. Dik was een van de eersten op de markt die ze verkocht.” Peeters heeft een hoveniersbedrijf, en kwam al als klant bij de kraam van Siemons. Sinds anderhalf jaar helpt ze hem om de week een dagje mee. “Ik heb een fijn team,” aldus Siemons. “Cecilia helpt me sinds ongeveer tien jaar. Ze spreekt vijf talen vloeiend, superhandig. En Corrie is erbij vanaf dag één. Al 25 jaar helpt ze elke twee weken een dagje op de markt. Op haar 82ste!”

'Hier op het Amstelveld komen vooral de echte liefhebbers, met veel verstand van planten.' Beeld Dingena Mol

Allemaal balen ze ervan dat Siemons ermee stopt. “Net als zijn klanten,” zegt Peeters. “Dik is ontzettend betrokken en geduldig, en maakt voor iedereen tijd. Hij heeft een grote klantenkring, voornamelijk oudere dames, die elke week aan zijn kraam staan. Ze kopen een plantje en gaan daarna op een bankje op het Amstelveld zitten kletsen – een ‘plantendate’ noemen ze dat.”

Wim Frische (82) is ook vaste klant. Uit zijn oranje boodschappentas steekt een Crocosmia (Oranjebloem). Frische studeerde in Londen, waar hij werkte op de kwekerij van zijn tante in hartje stad. Terug in Nederland ging hij aan het werk als docent Engels op een middelbare school in Utrecht. “Als ik na een dag werken thuiskwam, dacht ik: zal ik eventjes gaan liggen of ga ik de tuin in? Ik koos vaak voor dat laatste, om me weer op te laden.”

Frische woont op de Nieuwe Herengracht, waar hij twee balkonnetjes heeft die volstaan met planten. Elke maandag wandelt hij even langs het Amstelveld, zelden gaat hij met lege handen naar huis. Dat Siemons ermee ophoudt noemt hij ‘een drama voor de stad’.

‘Ik lees álles’

Ook Sjoerd Kloosterhuis (44) komt geregeld bij de kraam van Siemons. Hij wijst naar kerk De Duif. “Ik woonde altijd daar, maar ik kom pas sinds drie jaar op de plantenmarkt. Ik heb een huis geërfd in Diepenveen, met een hectare grond. Ik werk als curator in Amsterdam, maar ik rij drie dagen per week naar het oosten om daar in de tuin te werken. Vaak ga ik dan eerst even hierheen om planten te kopen.”

“Hier op het Amstelveld komen vooral de echte liefhebbers, met veel verstand van planten,” zegt Siemons. “Op de Noordermarkt komen onder meer veel yuppen. En natuurlijk toeristen, maar die kopen niks, die maken alleen maar foto’s van kraam.” Wat Siemons al die jaren het meest verkocht? “De geranium Rozanne, beter bekend als de Ooievaarsbek, is populair. Die bloeit van mei tot december, en heeft een prachtige blauwe kleur.”

Hij had gehoopt een opvolger voor zijn kraam te vinden, maar dat is niet gelukt. “Ik merk wel dat jongeren steeds meer interesse krijgen in planten, maar ik denk dat ze niet zulke lange werkdagen willen maken. En je moet je niet vergissen: ik lees álles over planten wat er maar te vinden is. Daar moet je wel tijd voor willen maken.”

'Je moet je niet vergissen: ik lees álles over planten wat er maar te vinden is. Daar moet je wel tijd voor willen maken.' Beeld Dingena Mol

Maandag 28 augustus staat Siemons voor het laatst op het Amstelveld. “Het komt echt akelig dichtbij nu, maar ik heb er vrede mee. Ik wil nu meer tijd met mijn vrouw doorbrengen, want dankzij haar heb ik na mijn 65ste nog veertien jaar kunnen doorwerken. Nu heb ik vooral zin om op vakantie te gaan. We gingen de afgelopen jaren nooit langer dan een weekje.” En Siemons heeft nu tijd voor zijn ándere hobby naast planten: vogelspotten. ‘Ik wil met Alie richting de Extremadura, in Spanje. Je vindt daar alle Europese roofvogels – een paradijs voor vogelaars.”

Dat hij op zijn laatste dag van zijn vaste klanten een afscheidscadeau krijgt, weet Siemons stiekem allang. Zelf heeft hij voor hen ook een verrassing: zij krijgen een knol van de Napolitaanse cyclaam, ook wel het Alpenviooltje. Het is zijn lievelingsbloem. “En mijn handelsmerk. Ik ontdekte deze plant ooit in het wild, toen ik in Griekenland was. Ik werd er gelijk verliefd op – de kleur, de geur, de manier waarop ie groeit. Prachtig!”