De man achter de Paroolpuzzels: ‘Spelen met taal vind ik het leukst’

Iedere dag staan er puzzels in onze krant. Hoe is het om die te maken?

“Ik heb veel plezier in mijn werk. Als een puzzel goed gelukt is, geeft dat veel voldoening. Ik werk al 19 jaar bij Keesing, een grote speler op de ­puzzelmarkt. We maken miljoenen puzzels voor media en onze eigen boekjes, in allerlei varianten.”

Wat is volgens u de top drie puzzelsoorten?

“De sudoku staat er zeker in. Twintig jaar geleden werd dat een hype. Mensen die zichzelf niet talig genoeg vonden om te puzzelen, kwamen zo toch aan hun trekken. Ik ben persoonlijk meer van de cryptogrammen. En het kruiswoordraadsel, dat is wel een klassieker, een oervorm.”

U werkt dus liever met taal dan met cijfers.

“De sudoku ligt me wel, maar ik ben neerlandicus, dus spelen met taal vind ik het leukst. Men denkt vaak dat cryptogrammen moeilijk zijn, maar je kunt erop trainen. Je krijgt er vanzelf feeling voor en het is geweldig voor je woordenschat en taalgevoel. Hoe sommige woorden allerlei betekenissen kunnen hebben, dat is toch prachtig?”

Voor wie een carrièreswitch overweegt: wat maakt een goede puzzelmaker?

“Je moet vooral secuur zijn, en een bepaalde creativiteit of speelsheid hebben. En je moet bereid zijn to kill your darlings: als je halverwege merkt dat de puzzel niet deugt, dan moet ie de prullenbak in.”

Wiens puzzels maakt u zelf het liefst?

“Dat is eigenlijk een concurrent, maar Jelmer Steenhuis maakt hele mooie cryptogrammen. Ook de puzzels van Jan Meulendijks zijn erg goed, die zijn wel van Keesing.”