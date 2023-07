De lunch bij Marie, de brasserie van Hotel de l’Europe, is zomers, luxe en lekker, maar je zit wel gauw aan je boterlimiet (8)

Deze zomer gaat Mara Grimm op zoek naar het lekkerste terras van de stad. Dit keer eet ze bij Marie, de brasserie van Hotel de l’Europe. Hoewel in de klassiek Franse keuken hier en daar nog wat te verbeteren valt, zijn de wijnen en het zelfgebakken brood even onovertroffen als het uitzicht.

Ik heb een haat-liefde­verhouding met restaurants in Amsterdamse top­hotels. De liefde zit ’m in het kosmopolitische gevoel en de luxe. Omdat de koks vaak een ruimer budget hebben dan hun collega’s in gewone restaurants eet je er bijna zonder uitzondering de beste producten van het mooiste porselein. En de afkeer? Die komt door de vaak wat geforceerde chic en de soms niet al te bruisende sfeer.

Hotel de l’Europe probeert daar al jaren verandering in te brengen door meer locals aan te trekken. Ze hebben een vleugel met werksuites voor creatieven en ook in hun restaurants – het high-end Flore, dat ik eerder besprak, en brasserie Marie – proberen ze meer Amsterdammers binnen te krijgen. Daarom heeft het terras van Marie tegen­­woor­dig een ingang aan de straat, waardoor je niet meer door de lobby hoeft; vlak voor Freddy’s Bar ga je een trap af naar de grote steiger die als terras dient.

We kijken uit op een parade van sloepjes, drijvende coffeeshops en opblaasbare kano’s – heel vermakelijk. Op het terras zelf heerst een mondaine sfeer; je eet hier met zilveren bestek, krijgt friet geserveerd in koperen schaaltjes en dept je lippen met gesteven linnen. De enige dissonant is de loungemuziek uit het jaar nul, maar verder is het net alsof je aan de Franse Rivièra zit. Dat is ook de bedoeling, want de brasserie is vernoemd naar kunstschilder Marie Heineken – een nicht van de bierbrouwer, Gerard Heineken – die een zwak had voor Zuid-Frankrijk.

Verder dan bourgognes

De kaart sluit daarbij aan: klassiek Frans met mediterrane invloeden. Er wordt royaal gestrooid met termen als hors-­d’oeuvres, entremets en accompagnements, die een deel van de bediening niet kan uitspreken – precies wat ik bedoelde met dat geforceerde chic. Verder geen kwaad woord over het personeel, dat onberispelijk gekleed en goed geïnformeerd is en bovendien uitstekende wijnen kiest; met speciale vermelding voor de enthousiaste Italiaanse sommelier die vastberaden lijkt om de vaste gasten van het hotel verder te laten kijken dan de bourgognes die hier normaal gretig aftrek vinden.

We starten met een crémant d’Alsace van Schaller met een ­fijne bubbel. Een prima zomers aperitief, zeker met wat brood dat voor 5,50 euro op de kaart staat. Eigenlijk vind ik dat brood kosteloos op tafel hoort te komen, zeker op dit niveau, maar met de stijgende graan- en energieprijzen is dat lang niet meer overal het geval. Ik kan daarmee leven, mits het écht goed is. Hier krijgen we ­fougasse, een groot bladvormig brood. Het ziet er niet alleen indrukwekkend uit, maar is ook nog eens uitstekend gebakken met een goudgele korst die, oh lord, vlak voor het serveren is ingesmeerd met gesmolten boter. Erbij een bakje even luchtige als gulzig makende beurre noisette met bieslookolie.

Om het aperitiefgeluk compleet te maken, bestellen we Rockefeller oesters, gegratineerd met spinazie en een royale hoeveelheid hollandaise en gepresenteerd op koperen schaaltjes. Dat laatste geldt ook voor de zee-­egel die in al zijn eenvoud weergaloos is om te zien: deze is gevuld met stukjes shiitake en mosseltjes en afgetopt met schuim van zee-egel. Niet slecht, al eet ik zee-egel liever puur.

We vervolgen met mosselen met beurre de Paris, schuim van mosselen, krokante aardappel en dezelfde bieslookolie als bij het brood kwam; los van deze doublure is het rijk, filmend en zalig, zeker met een glas sauvignon blanc van l’Ancienne Cure uit Colombier. Minder geslaagd is de gazpacho van tomaat met aardbeien, verveine en citroen­olie, waarin zeven verschillende soorten cherrytomaten zijn verwerkt. Klinkt indrukwekkend, maar aangezien de keuken is uitgeschoten met de citroenolie proef je er precies nul.

Uitgeschoten

Het hoofdgerecht van zeebaars met zuurdesem, beurre rouge en beenmerg doet denken aan een van de beste gerechten die ik ooit proefde, niet geheel toevallig in ditzelfde hotel. Het was rode mul met jus à la bécasse van Richard van Oostenbrugge, met precies met hetzelfde desemkorstje en zo’n dijk van een saus dat ik hem jaren later nóg proef. Van Oostenbrugge is allang vertrokken en zijn sauzen helaas ook; het visje dat ik krijg is weliswaar perfect gegaard, maar de beurre rouge mist consistentie en de merg wordt overschaduwd door – daar is hij weer – citroenolie. Bovendien hebben we inmiddels zoveel boterige sauzen gegeten dat het wat veel dreigt te worden. Als zelfs de frieten worden geserveerd met een béarnaise in plaats van een mayonaise heb ik mijn boter­limiet dan ook wel bereikt. En geloof me: dat zeg ik niet snel.

Toch kom ik het liefst nog deze zomer terug, al was het alleen maar voor die fougasse, de uitstekende bediening en de treffend gekozen wijnen. Want op wat foutjes in de keuken na is Marie een fantastische plek voor een luxe, zomerse lunch. En die haat-liefdeverhouding? Die slaat op dit terras dan ook zonder twijfel om naar liefde.

Marie Nieuwe Doelenstraat 2

ma-zo 12.00-14.00 uur en 17.30-21.00 uur

Best De zelfgebakken fougasse met gulzigmakende beurre noisette.

Minder In de gazpacho proeven we meer citroenolie dan tomaat.

Opvallend Bootbezitters kunnen hier aanmeren voor een lunch.

Leukste tafel Alle tafels buiten, liefst zo dicht mogelijk aan de waterkant.

