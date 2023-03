De loempidel is het wonder van Amstelveen: een frikandel met saus in een loempiajasje

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Amstelveen, wat is er toch aan de hand? Ik maak me geen zorgen, integendeel juist, maar er is iets gaande in deze stad. Want waar je in Amsterdam alleen maar normale frikandellen kunt vinden, kunnen Amstelveners bij onder andere Mr. Ed terecht voor een frikandel XXL en blijkbaar is Carels Cafetaria in Amstelveen ook the place to be als je zin hebt in de loempidel. Ik hoor u al, genietend van uw kop koffie aan de ontbijttafel, verbaasd: ‘loempidel?’ Jazeker, het is een frikandel maar dan verpakt in het welbekende jasje van de loempia. Het verschil met de viandel (de krokante versie van de frikandel) is dat de binnenkant van deze wonderlijke snack aangevuld is met een zoete saus die doet denken aan een lichte versie van hoisinsaus. Schitterend.

Enig minpunt is dat de loempidel een tikkeltje te dun is – ze zeggen ‘less is more’, maar dat gaat echt nooit op voor frikandellen. Enfin, het is het paradepaardje van Carels Cafetaria, dat trouwens ook de XXL en de grove variant van de frikandel verkoopt. Daarnaast verkopen ze frietpatat met babi pangang of smoor, oftewel: reden genoeg om terug te komen.

Voor de vega’s onder ons is er overigens ook goed nieuws: de loempidel is tevens verkrijgbaar in vegavariant, een paar jaar geleden bedacht en gelanceerd door YouTubegrootheid Dylan Haegens. Leuk feitje voor bij de borrel(snack).

Carels Cafetaria Maalderij 4, Amstelveen

di-do 16.00-21.00 uur

vr 12.00-21.00 uur

za-zo 16.00-21.00 uur

Beeld Eke Bosman