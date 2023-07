De locatie van restaurant De Mark in Durgerdam is pure idylle, nu nog even de gerechten perfectioneren (7,5)

Deze zomer gaat Mara Grimm op zoek naar het lekkerste terras van de stad. Dit keer luncht ze pal aan het IJmeer, bij hotelrestaurant De Mark in Durgerdam. Het interieur en het terras verdienen applaus, maar de uitvoering van de gerechten mag beter.

Op je fiets over de dijk, wapperende lakens aan de waslijn, de geur van gemaaid gras... Weinig dingen mooier dan een Hollandse zomer in de polder. Amsterdammers die deze vakantie thuisblijven raad ik aan de fiets te pakken naar het pitto­reske Durgerdam. Daar opende tussen de 17de-eeuwse gevelhuisjes nog niet zo lang geleden Hotel De Durgerdam. In de korte tijd dat ze open zijn, heeft dit boetiekhotel al in elk interieurblad gestaan, en terecht: alleen al de rijke kleuren zijn zo goed gekozen dat ik het liefst meteen rechtsomkeert wil maken om thuis een paar muren te gaan schilderen.

Maar goed, eerst lunchen bij hun restaurant De Mark. Bij minder mooi weer zit je binnen bij het haardvuur, maar wij komen voor het terras onder aan de dijk, pal aan het IJmeer. Het is pure idylle: een glinsterende zon in het water, wuivende rietpluimen en in de verte zwemmende kinderen.

Een glas kruidige en loep­zuivere oranje pinot grigio van de biodynamische wijnmaker Alois Lageder uit de Alto Adige maakt het compleet. Even ter verduidelijking: bij het maken van witte wijnen worden druiven geperst en gescheiden van de schil, in oranjewijn is het contact met de schil wat verlengd, waardoor je een diepere smaak en een licht oranje kleur krijgt. Mijn tafelgenote is minder enthousiast en krijgt een glas romige chardonnay van het Duitse wijnhuis Frey. Overigens zijn er voor de liefhebber ook een aantal topwijnen per glas te bestellen: voor 45 euro heb je een glas montrachet van Xavier Monnot uit 2020. En dan is dit nog maar het begin: momenteel wordt er een piepklein huisje naast het hotel verbouwd tot wijnopslag en er komt een veel uitgebreidere wijnkaart.

Eén brok umami

De à-la-carte-kaart is bedacht door topkoks Richard van Oostenbrugge en Thomas Groot, maar de dagelijkse leiding is in handen van Koen Marees die eerder bij restaurants Le Garage, Vinkeles en De Vrienden van Jacob werkte. Leuk is dat er volop gebruik wordt gemaakt van Hollandse producten als rabarber, haring en Zaanse mosterd. Bij het aperitief krijgen we ciappe met een wat logge crème van Olde Remeker en wat brood met ‘onkruidenboter’ met daarin onder andere brandnetel, koolzaad en vogelmuur. Helaas klinkt het spannender dan het is; de boter is vlak en mist zout.

Dan het echte werk. Hollandse Nieuwe met citrusyoghurt, koolrabi van de barbecue, mierikswortel en dille-olie ziet er veelbelovend uit. De wel erg grove stukken haring waren nog beter tot hun recht gekomen als het geheel een fractie minder zuur was geweest, maar dat neemt niet weg dat dit een fijn frisse en zomerse start is. De vegetarische steak tartaar is goed bedacht en nog beter uitgevoerd: hij is gemaakt van ontvelde tomaten die een nacht in de oven zijn gedroogd en vervolgens zijn aangemaakt als een klassieke steak tartaar. Het resultaat is één brok umami met een lekker vlezige structuur. We krijgen er wat toast met knoflook bij, wat zowel voor de bite als voor de portionering ook echt wel nodig is. Stom dus, dat de man aan de tafel naast ons – die duidelijk aangaf geen gluten te eten – slechts een kale tartaar krijgt. Ja, allergieën zijn een hel voor de keuken en ik snap dat je niet even snel een glutenvrij brood gaat staan bakken, maar je kunt toch wel een alternatief bedenken voor wat crunch of er desnoods wat friet bij geven?

Stevige bavette

Over die friet gesproken: die staat als ‘homemade’ op de ­rekening, maar wordt gewoon ingekocht bij De Frietboetiek. Wij bestellen hem bij de runderbavette met groene peper, jus van rund en daslook, en een salade van onder andere tuin­bonen, boterbonen en haricots verts in een citrusdressing.

Niet slecht, al denk ik dat een zalvige textuur prettiger was geweest bij de toch al stevige bavette.

De geroosterde kabeljauw aan de andere kant van de tafel wordt geserveerd met een vin jaunesaus, olie van zolderspek en crème van gebrande dop­erwten, en is nog mooi glazig.

Het dessert van rabarber met sabayon van gezouten citroen blijkt een domper: de compote is een weeïge brij en mist het voor rabarber zo kenmerkende frisse zuur. Troost komt bij de koffie in de vorm van zelfgebakken boterkoek. Die mag van mij wat verder worden geperfectioneerd, want dit soort oldskool Hollandse luxe is hier volledig op zijn plaats.

Over de ideeën dan ook niets dan goeds. En hoewel de uit­voering van de gerechten en de bediening nog niet helemaal op het niveau zijn dat deze plek verdient, zijn het interieur en het terras fantastisch. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het IJmeer, dat sméékt om een duik na het eten. Neem dus vooral je zwemspullen mee. Omdat ik de mijne vergeten ben, fiets ik direct na de lunch terug naar de stad – om een muur te schilderen, dat dan weer wel.

De Mark Hotel De Durgerdam

Durgerdammerdijk 73

ma-zo 8.00 tot 11.00 uur,

12.00 tot 15.00 uur en 18.00 tot 22.00 uur

7,5 Best

De vegetarische steak tartaar van tomaat is goed bedacht en nog beter uitgevoerd.

Minder

Het rabarberdessert is weeïg en mist elke vorm van contrast.

Opvallend

De Mark is onderdeel van Hotel De Durgerdam. Mocht u willen blijven slapen: er zijn veertien stijlvolle hotelkamers.

Leukste tafel

De tafels op het uiterste puntje van het terras.

