De levenslessen van het jubilerende kleine prinsje zijn er nu ook in het Mokums (‘Het klaane prinsie’): ‘Voor velen is het een soort Bijbel’

De kleine prins viert z’n tachtigste verjaardag. Het boek Le petit prince van de Franse schrijver Antoine de Saint-Exupéry verscheen al in zo’n vijfhonderd talen. Daarmee is het, na de Bijbel, het meest vertaalde boek ter wereld. Binnenkort verschijnt er een versie in het Mokums. Wat maakt het verhaal zo tijdloos?

Bij Le Temps Retrouvé, de Franse boekwinkel op de Keizersgracht, verkopen ze De kleine prins nog wekelijks. “Vooral de pocketeditie met de originele tekeningen is populair,” zegt Fransman en eigenaar Pierre-Pascal Bruneau (65). “Maar we hebben ook een tweetalige editie, met Franse en Nederlandse tekst. Die doet het ook goed.”

Zelf kwam Bruneau op z’n achtste in aanraking met Le petit prince. “Mijn oma gaf me een cassettebandje, daarop werd het verhaal voorgelezen door een bekende Franse acteur. Later gaf ze me het boek. Het is in Frankrijk een traditioneel cadeau, net als Jip en Janneke hier in Nederland.”

Bruneau las het boek daarna nog talloze keren. “De taal is simpel en alles in het verhaal is symbolisch, en daarom veroudert het niet. Alle figuren die voorbijkomen, hebben een betekenis: de zakenman die alleen maar geld wil verdienen, de koning die autoriteit wil. De prins zelf, die staat voor puurheid en onschuld.”

Het boek laat zien waar het leven om draait, zegt Bruneau. “Eigenlijk leert het ons hoe we gelukkig kunnen zijn. En dat we het leven vooral niet te serieus moeten nemen. Niet materialistisch zijn, de dingen waarderen om wát ze zijn en niet om wat ze waard zijn. Dat wordt mooi duidelijk in de dialoog met de vos, die de sleutel tot geluk heeft: ‘Voici mon secret. Il est très simple: on ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.’ Ofwel: ‘Hier is mijn geheim. Heel simpel: je kan alleen goed zien met je hart. Waar het echt om gaat, kan je niet zien met je ogen.’”

De kleine prins in zijn oorspronkelijke groene mantel. In de vroege Franse edities was de mantel hemelsblauw gekleurd, maar vanaf 1990 keerde men terug naar het groen van Saint-Exupéry. Beeld Uit de lucht gevallen

Les van De kleine prins: het leven draait om het contact met anderen

Voor het begin van De kleine prins in Nederland, moeten we terug naar de zomer van 1951. Ad Donker – eigenaar van de gelijknamige Rotterdamse uitgeverij – rijdt in een oude Ford Prefect naar Parijs. Tijdens die trip gaat hij ook meteen even langs uitgeverij Gallimard om de rechten te kopen van De kleine prins – een toen nog onbekend boek.

“Hij had totaal niet door wat voor een pareltje hij in huis haalde,” zegt Jos Exler (75), eigenaresse van Uitgeverij Ad. Donker. “Pas tien, twintig jaar na de eerste druk – m’n man Willem Donker had inmiddels de uitgeverij overgenomen – begon het balletje te rollen. Het boek werd steeds populairder. Voor veel mensen werd het echt een soort Bijbel, ze hadden het op hun nachtkastje liggen.”

In 2018 overleed Willem Donker, plots, tijdens een wandeling in de buurt van z’n uitgeverij. Exler nam het stokje van hem over. “Nadat Willem was overleden, ben ik in de trein naar Parijs gestapt om een bezoekje te brengen aan Gallimard. Ze zeiden dat we ook telefonisch konden kennismaken, maar ik wilde ze liever in het echt ontmoeten. Dat is wat ik heb geleerd van De kleine prins: het leven draait om het contact met anderen. Precies dat maakt het verhaal zo relevant – júist nu. We zijn te veel met onszelf en onze computers bezig, en vergeten de mensen om ons heen in de ogen te kijken.”

Erik van Muiswinkel raakte in de ban

In 2020 zag Exler kleinkunstenaar Erik van Muiswinkel (61) voorbijkomen in een praatprogramma, waar hij aan tafel zat om te vertellen over De kleine prins. “Ik besloot hem uit te nodigen op de uitgeverij,” zegt Exler. “Toen heb ik hem gevraagd of hij een nieuwe vertaling wilde maken. Dat was nodig, want het boek was na 2000 nooit meer opnieuw vertaald.”

Van Muiswinkel, die groot fan is van De kleine prins én goed Frans spreekt, nam de klus graag aan. “Wat ik zo boeiend vind aan het verhaal, is dat het ogenschijnlijk simpel is: een prins die langs verschillende planeten dwaalt op zoek naar vriendschap. Maar eigenlijk zitten er veel diepere lagen in.”

Franse schrijver en piloot Antoine de Saint-Exupéry. Beeld ANP / EPA

Een paar jaar geleden raakt Van Muiswinkel in de ban van het avontuurlijke leven van schrijver Antoine de Saint-Exupéry. Hij besloot een boek over hem te schrijven: Uit de lucht gevallen. “Saint-Exupéry was naast schrijver beroepspiloot: al z’n vrienden waren verongelukt, hij had problemen met vrouwen en dronk veel. Hij belandde in New York, het was 1943, en hij schreef De kleine prins in een halfjaar tijd. En dat niet alleen: hij maakte ook nog eens alle illustraties.”

Nog geen jaar later overlijdt de schrijver bij een vliegtuigongeluk: neergestort boven zee. “Tragisch natuurlijk, al heeft het ook voor een zekere mystiek rondom z’n boek gezorgd,” zegt Van Muiswinkel. “Het verhaal van De kleine prins is per definitie niet helemaal te snappen – en de schrijver kan ons ook niks meer uitleggen. Ik vergelijk het boek met het leven zelf, dat is ook niet helemaal te verklaren. Ondanks talloze theorieën en geloven, weet niemand precies waarom wij op deze wereld zijn.”

De neergestorte piloot en zijn vliegtuig, niet gebruikt in het boek. Illustratie uit het Morgan Library manuscript. Beeld Morgan Library/Uit de lucht gevallen

Over de vraag of De kleine prins ook de komende tachtig jaar populair zal blijven, hoeft Van Muiswinkel niet lang na te denken. “Het verhaal is tijdloos, dat heeft het wel bewezen. Het staat los van modes en trends. Het helpt alleen wel als je de taal wat aanpast, dat was mijn grote taak toen ik in 2020 een nieuwe vertaling maakte. Die is wat moderner dan de versie ervoor, toegankelijk en leesbaarder. Dat is nodig, want dan blijft het boek gelezen worden – óók door de jongere generatie.”

In het Mokums wordt het: Het klaane prinsie

De kleine prins verscheen de afgelopen jaren in tal van talen en dialecten. Er waren al edities in onder andere het Drents en Fries (De lytse prins); binnenkort verschijnt Het klaane prinsie op z’n Mokums. Mieke Unterhorst (66) werd een tijd geleden benaderd door Edition Tintenfass: een uitgeverij in het Duitse Neckarsteinach, gerund door oud-docenten. Hun doel: zo veel mogelijk vertalingen van De kleine prins uitgeven – de teller staat inmiddels op 190.

Ze kwamen bij Unterhorst terecht, omdat zij eerder al drie boeken van Nijntje vertaalde naar het Mokums. “Ik groeide op in Amsterdam, en zeg altijd dat ik tweetalig ben opgevoed. Thuis moest ik ABN praten, maar ik kwam ook veel bij mijn oma over de vloer, en die praatte plat Amsterdams.”

Zo’n vertaling is nog best een klus, vertelt Unterhorst. “De spellingregels van het Mokums zijn nergens vastgelegd. Net als bij de vertaling van Nijntje, heb ik daarom het Mokums woordenboek van Hans Heestermans en Ditte Simons als hulpmiddel gebruikt. Zij hebben voor in het boek beschreven hoe de klanken van het plat Amsterdams uitgesproken worden. Samen met de uitgever heb ik besloten om die klanknotaties voor spraak te gebruiken als leidraad voor de schriftelijke spelling.”

Het boek is klaar, waarschijnlijk ligt het eind mei in de winkels. “Ik heb De kleine prins echt in m’n hart gesloten,” zegt Unterhorst. “Hoe kun je als volwassene contact houden met het kind in jezelf – daar gaat het verhaal voor mij over. Dat vind ik zo mooi, en ook zó belangrijk: nieuwsgierig zijn en vragen stellen, net als De kleine prins. Open zijn naar anderen, bij je gevoel kunnen, leven zonder ego en zonder masker. Gewoon, plezier uit de dingen halen. Zoals kinderen dat zo goed kunnen.”

Chinese vertaling van ‘De kleine prins’. Beeld Uit de lucht gevallen

In vijfhonderd talen Van De kleine prins werden wereldwijd ongeveer tweehonderd miljoen exemplaren verkocht. Het verscheen in ruim vijfhonderd talen en dialecten. De eerste Nederlandse versie verscheen in 1951 bij Uitgeverij Ad. Donker en is van Laetitia de Beaufort-van Hamel. De tweede vertaling is in 2000 geschreven door Ernst van Altena. In 2021 maakte Erik van Muiswinkel een nieuwe vertaling. Schrijfster Tiny Fisscher publiceerde in 2019 een hertaling van De kleine prins. Het werd een vereenvoudigde versie, speciaal voor kinderen. Illustrator Mark Janssen maakte de tekeningen. Haar boek verscheen bij Uitgeverij Volt.