De lessen van rijleraar Driss in dramaserie Shotgun! zijn als een trip: ‘Je weet nooit zeker wat écht is en wat niet’

Levi Verspeek, regisseur van webserie ‘Shotgun!’: ‘Ik vond het meteen een bijzondere wereld; een rijleraar brengt vaak zes dagen per week acht uur per dag door in zijn lesauto, terwijl hij nooit zelf achter het stuur zit.’ Beeld Jakob van Vliet

De afspraak met regisseur Levi Verspeek en acteur Ciraj Amalal is in filmhuis Studio/K in de Indische Buurt; Verspeek arriveert alleen, want Amalal heeft problemen met het ov op IJburg. “Hij probeert nu een lift te krijgen van een vriend met een scooter,” zegt Verspeek. We besluiten alvast te beginnen aan het gesprek over de populaire dramawebserie voor jongeren Shotgun!, waarvan de laatste aflevering te zien is op 9 januari.

Centraal in de serie staan de Marokkaanse rijinstructeur Driss (gespeeld door Iliass Ojja) en zijn uiteenlopende leerlingen, van iemand met een dwangstoornis tot een leerling die nooit wil luisteren. Driss leert ze inparkeren en invoegen, en biedt vooral een luisterend oor. Elke aflevering is los te bekijken, al vormt een geheimzinnig pistool dat Driss als kind van zijn vader in bewaring kreeg een rode draad.

Verspeek schreef het scenario en regisseerde de serie, de rijleraar baseerde hij op zijn eigen rijleraar, die ook Driss heet. “Ik kreeg rijlessen op mijn achttiende zoals veel jongeren, omdat ik tot die tijd niet gerookt had, maar zakte toen twee keer. Daarna verhuisde ik van Amsterdam naar Rotterdam om daar naar de kunstacademie te gaan, richting Audiovisuele Vormgeving. Ik had even geen ruimte meer voor rijlessen. Jaren later ging ik met mijn toenmalige vriendin met de auto op vakantie, zij baalde ervan dat ik niet kon rijden. Na die vakantie verraste ze me met een proefles en niet lang daarna nam ik alsnog les bij rijschool Roadrunners in Amsterdam.”

Een snelkookpan

“Ik vond het meteen een bijzondere wereld; een rijleraar brengt vaak zes dagen per week acht uur per dag door in zijn lesauto, terwijl hij nooit zelf achter het stuur zit. Ze bouwen een speciale band op met de leerlingen, de dynamiek fascineerde me. Ik zag hoe Driss bij iedere wisseling van de wacht zich aanpaste aan de leerling, tegen de een was hij streng, met de ander maakte hij grappen. Hij vertelde dat ie lesgaf aan iedereen: van psycholoog tot psychopaat.”

De Driss in de serie, altijd met het pistool van zijn vader op zak, balanceert tussen beiden; de vraag is of hij zijn problematische verleden achter zich kan laten of dat hij ervoor weg blijft rijden.

Verspeek pitchte het idee voor de serie samen met zijn agent Heat bij filmproducent KeyFilm en mocht in 2020 een pilotaflevering maken, nadat BNNVara zijn project had geselecteerd voor de 3LAB Serie Contest van de NPO. “In maart kreeg ik steun van het NPO-fonds om samen met de omroep een heel seizoen te maken. Eind september gingen we draaien, in oktober waren we al klaar en in november stond ie online.” Hij is nog van de snelkookpan aan het bijkomen, zegt hij. “In een paar maanden namen we zeven afleveringen op van gemiddeld elf minuten, in totaal de lengte van een korte speelfilm.”

Naast zijn eigen rijlessen vormen The Sopranos en Atlanta een inspiratiebron, net als How To with John Wilson en Fleabag. “Ik hou van het magisch realisme uit die series. Ik wilde elke rit in Shotgun! als een trip in beeld brengen; je gaat steeds mee met de gedachten van de leerling of de leraar, maar weet nooit zeker wat écht is en wat niet. Er gebeuren buiten de auto ook dingen die je als kijker wel opvallen, maar de hoofdrolspelers niet.”

Industriegebieden

De serie werd opgenomen op verschillende locaties in Amsterdam, waaronder BOB Autowas bij Sloterdijk, al is het niet de bedoeling dat je de stad herkent, zegt Verspeek. “Ik was meer op zoek naar een generieke uitstraling, want overal in Nederland heb je industriegebieden waar je leert autorijden.”

Iliass Ojja als rijinstructeur Driss (links) en Ciraj Amalal als zijn leerling An in ‘Shotgun!’ Beeld BNNVara

Verspeek was in 2021 onder meer regieassistent bij Mocro Maffia en regisseur bij Vakkenvullers, waar hij werkte met acteurs Iliass Ojja en Oscar Aerts (bekend van zijn rol als supermarktmanager Ruut), die hij vroeg voor Shotgun!. Naast Ojja maakt nog een aantal acteurs van Marokkaanse komaf hun opwachting in de webserie, onder wie dus Ciraj Amalal.

Die zit na een half uur nog altijd vast op IJburg, maar heeft inmiddels een Uber besteld, meldt Verspeek. Weer twintig minuten later blijkt hij dan eindelijk voor de deur te staan, alleen niet bij Studio/K maar bij de studio van Verspeek iets verderop, op de Oudeschans. We besluiten om de tweede helft van het interview dan maar te verplaatsen naar het Centraal Station; regisseur op de fiets, acteur lopend en verslaggever met de tram.

Voorbestemde rol

In de lunchzaak op het station waar we elkaar treffen vertelt Amalal, bekend van zijn rol als de half-Marokkaans-Nederlandse Max Meijer in de serie Oogappels en Mo in de film Marokkaanse bruiloft, over de onconventionele casting voor Shotgun!. “Ik was net geslaagd voor mijn havo en vakantie aan het vieren in Marokko, toen een bevriende acteur, Yassine Merzaq, me belde en me een script opstuurde voor een rol in een webserie, van de jonge versie van theorie-examenoplichter Rasjid. De auditie bleek plaats te vinden op de dag dat ik terugvloog, maar ik mocht gelukkig twee dagen later alsnog komen. Helaas werd ik ziek en de auditie ging niet door. Als moslim geloof ik dat iets mektab is, voorbestemd, maar blijkbaar was deze rol dat niet.”

Niet lang daarna belde Merzaq hem weer over een andere rol voor de serie. “Het was acht uur in de avond en ik zat rustig ergens te eten met vrienden. Yassine vroeg me of ik ter plekke een lap tekst wilde instuderen en opnemen met mijn telefoon, mét tegenspel. Ik smeekte mijn vrienden: ‘Yo boys, ik heb jullie nu nodig!’ Niemand wilde het doen, uiteindelijk hielp een vriend me, met tegenzin, terwijl we in de auto zaten. Ik improviseerde de rol van An, een heel drukke jongen die tijdens de rijles een broodje eet én aan het bellen is, gedeeltelijk. Om tien uur ’s avonds werd ik teruggebeld dat Levi de auditie fakking hard vond en dat ik de volgende ochtend om negen uur bij de repetities moest zijn. Deze rol was duidelijk wél mektab!”

Amalal is op dat moment net begonnen met zijn studie psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam, zijn plan B, want een acteercarrière is wat hij het allerliefste wil. “Er is steeds meer jong Marokkaans acteertalent sinds er meer series en films worden gemaakt met rollen voor Marokkanen, er zit nu een toekomst in acteren, net als bij voetballen en kickboksen. We gaan allemaal naar dezelfde audities en kennen elkaar, al weten we ook allemaal wel dat het een lange weg is; acht van de tien rollen krijg je niet.”

De aflevering met Amalal in de hoofdrol speelt zich gedeeltelijk af in de wasstraat bij Sloterdijk. Dat was nog een hele operatie, vertelt Verspeek. “We hebben gefilmd met twee auto’s, van eentje kon het dak open, want de flappen van de wasstraat moesten naar binnen komen. De auto, met een camera erin, werd daarom volledig ingepakt in folie, zodat er geen druppel water in zou komen. Ik had geen idee of het allemaal wel zou lukken, maar alles bleef uiteindelijk droog.”

De twee hopen nu op een tweede seizoen van Shotgun!, en op meer samenwerkingen in de toekomst. Amalal heeft nog een wens, zijn rijbewijs halen. “Nee, niet bij Driss, maar bij mijn oom, die heeft een rijschool op IJburg. Mijn hele familie volgt rijlessen bij hem.”

Alle afleveringen van Shotgun! zijn te zien op het YouTubekanaal van NPO3 en op NPO3.nl. De laatste aflevering komt maandag 9 januari om 16.00 uur online.