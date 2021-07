De leeuwen hebben het nakijken in Artis: de gibbons kregen al een nieuw en ruimer verblijf mét luchtbrug

Beeld Nina Schollaardt

Stel, je bent een jonge goudwanggibbon (Nomascus gabriellae) op een eiland aan het eind van de Papegaaienlaan te Artis. Op een oude es lig je in de zon te genieten van colakruid. Dan gaat het regenen. Vrees niet. Sinds kort zit je snel weer droog.

Op 23 juni opende, op de plek waar eerder het broedmachinehuis stond, een nieuw gibbonverblijf. Het nieuwe vertrek is duurzamer en ruimer. Een luchtpomp verwarmt en verkoelt de hoge ruimte. Binnen is een nachtverblijf, staan gezandstraalde ficusbomen en hangen touwen. De apen kunnen naar verschillende plateaus en via een luchtbrug naar hun eigen eiland.

In Artis wonen drie gibbons: vader, moeder en hun jong. Pluizige Aziatische mensapen zonder staart met lange armen en gekleurde wangen. Ze zijn volgens verzorgers Iris Kuethe (54) en Fanny Schutte (44) erg nieuwsgierig: “Ze zijn hecht en staan open voor de buitenwereld. Ze proberen nieuw voedsel uit en ze kijken regelmatig naar de bezoekers.”

Bij Artis komt een volwassene naar binnen met een ticket van €25, voor kinderen van 3 t/m 9 jaar kost dat €20, en een goudwanggibbonknuffel koop je in de winkel voor €16,95.

Tuinontwerper Ton Hilhorst (61) heeft het interieur gebaseerd op een boomgaard waarin veel Aziatische planten te vinden zijn. Ook zorgde hij voor een uitbreiding van het menu. “Een deel van het gibbonvoer halen we uit onze eigen pluktuinen. Hier groeien kruiden, bloemen en groenten zoals cola- en champignonkruid.”

Artis Plantage Kerklaan 38-40

Tips? open@parool.nl.