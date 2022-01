De leefstijlcoach is overal, met en zonder diploma’s. Hier moet je op letten in je zoektocht naar een professional

Meer energie, minder stress, een betere werk-privébalans: wie hulp zoekt bij het behalen van zulke doelen, ziet al snel door de bomen het bos niet meer. Hoe vind je een goede, professionele coach?

Je hoeft Instagram maar te openen en je ziet overal leefstijlcoaches: mensen die je vertellen hoe je de dag vitaal doorkomt, hoe je beter slaapt of hoe je van een burn-out afkomt, gebaseerd op hun eigen ervaringen. Hoe goedbedoeld misschien ook: een ervaringsdeskundige is niet meteen een goede coach. Waar moet je op letten als je een goede leefstijlcoach (ook bekend als lifecoach) zoekt? En waar begin je die zoektocht?

Hulp en houvast

Dat het lastig is om een goede leefstijlcoach te vinden, is niet zo gek: het aanbod is de laatste jaren enorm gegroeid. In januari 2013 waren 478 mensen met dit beroep ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, afgelopen november waren dat er al 5071. Een vertienvoudiging in acht jaar tijd. De meesten werken in de Randstad, vooral in Amsterdam en Utrecht.

Maar wat doet een leefstijlcoach eigenlijk? “Zo’n coach helpt mensen met het verbeteren van hun leefstijl,” antwoordt Miriam Oude Wolbers, bestuurslid bij beroepsorganisatie Nederlandse Orde van Beroepscoaches (Nobco). “Bij leefstijlcoaching krijg je handvatten voor gedragsverandering en inzicht in je denkpatronen. Zo werk je toe naar een zelfgekozen levensdoel. Beter omgaan met stress bijvoorbeeld, meer ontspannen, meer bewegen of meer energie krijgen.”

De behoefte daaraan is de laatste jaren sterk toegenomen, merkt Oude Wolbers. “Mensen zijn erg op zoek naar hulp en houvast in het persoonlijk leven. Vroeger had je daar de kerk en andere organisaties voor; nu is de maatschappij individualistischer.”

Coaching wordt bovendien niet meer gezien als iets wat je inzet als er iets mis is, maar als iets wat een preventief effect heeft. “We zien bijvoorbeeld dat steeds meer organisaties hun werknemers coaching aanbieden, omdat wetenschappelijk is bewezen dat het stress en de kans op burn-outs verlaagt en het een positieve bijdrage levert aan werkgeluk en engagement.”



Op zich een prima ontwikkeling dus, maar het gevaar schuilt erin dat het geen beschermd beroep is: iedereen kan zich coach noemen. “Er zijn coaches die zonder opleiding of certificering mensen gaan coachen. Die hebben bijvoorbeeld zelf een crisis doorgemaakt en denken: nu kan ik anderen hiermee helpen. Daar zet ik vraagtekens bij. Als mensen niet weten welke invloed ze op anderen hebben, kan dat heel gevaarlijk zijn. Je moet niet je eigen issues op iemand anders projecteren. Die ander loopt misschien tegen heel andere zaken aan dan jij, en heeft daarvoor andere ondersteuning nodig.”

Dat leer je in elke coachopleiding, net als wanneer je moet doorverwijzen naar een andere professional. Iemand die bijvoorbeeld een zware depressie of suïcidale gedachten heeft, moet worden doorverwezen naar een psycholoog. “Een coach die daar geen weet van heeft, brandt daar misschien zijn vingers aan, met alle consequenties van dien. Een coach houdt zich niet bezig met het behandelen van grote psychische problemen of ziektes.”

Check het keurmerk

Het verschil tussen professionele en zelfbenoemde coaches is voor een buitenstaander niet altijd makkelijk te maken, maar is er wel degelijk. Zo zijn professionals aangesloten bij een grote beroepsorganisatie, zoals ICF (International Coaching Federation) of Nobco, dat weer onderdeel is van EMCC (European Mentoring & Coaching Council). Een coach die daarbij is aangesloten, heeft een ethische code getekend en valt onder de bijbehorende klachtenregeling. “Ze zijn aanspreekbaar op kwaliteit,” zegt Oude Wolbers.

Oftewel: wie niet tevreden is, kan een klacht indienen. Een klachtencommissie beoordeelt dan of de coach volgens die ethische code heeft gehandeld. Zie je dat een leefstijlcoach bij een beroepsorganisatie is aangesloten, dan weet je dat hij of zij een gedegen coachopleiding heeft gevolgd en dat een onafhankelijke organisatie de achtergrond van die coach heeft getoetst.

Check ook of de coach gecertificeerd is door een onafhankelijke beroepsorganisatie. Zo hanteert Nobco de zogeheten EIA-certificering (European Individual Accreditation). Die toetst de coach in de volle breedte van het coachvak en toetst ook de ervaring en de professionele ontwikkeling van de coach. Oude Wolbers: “Die certificering krijgt iemand alleen als elke vijf jaar de ervaring, permanente educatie en deelname aan intervisie en of supervisie wordt aangetoond.”

Als je de certificeringen van eerdergenoemde organisaties aanhoudt, weet je in elk geval dat je met een betrouwbare coach te maken hebt. Maar wat is de volgende stap? Je kunt gewapend met deze informatie aan het googelen slaan, maar het is makkelijker om je zoektocht te beginnen bij een beroepsorganisatie voor coaches. De drie grootste in Nederland zijn Nobco, LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching) en Noloc (voor loopbaanprofessionals en jobcoaches). Op websites van zulke organisaties vind je uitgebreide zoekmachines om de hulp te vinden die je zoekt.

Veel leefstijlcoaches die bij Nobco zijn aangesloten, hebben naast een basisopleiding ook nog aanvullende opleidingen gevolgd. “Als je via andere kanalen een coach vindt, check dan altijd: is een coach aangesloten bij een beroepsorganisatie, heeft hij of zij onafhankelijke certificeringen en een goede basiscoachopleiding (zie kader, red.) gedaan?” Kortom: doe je research.

Navragen en doorvragen

Die research is zeker belangrijk nu er een grote opkomst van Instagramcoaches is. Ter illustratie: de man achter Onpersoonlijke Groei, een account dat leefstijlcoaches op de hak neemt, vertelde aan RTL Nieuws dat hij nog een voorraad van vijfduizend filmpjes heeft waarin – vaak zelfbenoemde – coaches hun wijsheden delen of hun volgers gouden bergen beloven.

Het advies van Oude Wolbers: probeer door die marketinglagen heen te kijken. “Coaching is meer dan mooie praatjes presenteren. Ga dus na: wie zit hierachter? Wat is iemands levenspad geweest, welke opleidingen heeft deze persoon gevolgd, welke referenties zijn er? Voor je het weet zit je bij het type coach waarbij het verdienmodel centraal staat en kwaliteit een bijzaak is.”

Twijfel je over de ervaring of opleiding van een leefstijlcoach of heb je behoefte aan extra informatie om te weten of een coach goed bij je past? Ga het gesprek dan aan. Vraag bijvoorbeeld hoe een traject bij die coach eruitziet of waar je referenties kunt vinden. Oude Wolbers: “Achtergrond is één ding, maar je moet ook het gevoel hebben dat die persoon je echt verder kan helpen bij de doelen die je formuleert. Dat is heel belangrijk. In tegenstelling tot een therapeut, die vanuit een expertrol optreedt en qua kennis boven een patiënt staat, is een coachrelatie namelijk meer gelijkwaardig. De vraag van de coachee, jij dus, is leidend: jouw zelfgekozen doelen staan centraal.”

Coachopleidingen In Nederland zijn bij tientallen opleidingsinstituten betrouwbare coachopleidingen te volgen. Ben je op zoek naar een goedopgeleide leefstijlcoach, kijk dan of de door hem of haar gevolgde basiscoachopleiding een zogenoemd EQA-keurmerk heeft. Dit is een Europees kwaliteitskeurmerk voor opleidingen op het gebied van coaching en mentoring. Hier vind je een overzicht.