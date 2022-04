De lahmacuns van Effendy Bakery & Cafe zijn lekker kazig, goed knapperig en echte door-eters

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Effendy Bakery & Cafe.

Waar hebben we trek in?

Lahmacun, oftewel Turkse pizza, zien veel (met name jonge) Amsterdammers als een snelle snack. Een stevige bodem alvorens het nachtleven in te duiken, of juist daarna, in geval van dronkenschap of brakheid. Zonde eigenlijk: deze opgerolde pizza kan op elk moment van de dag lekker zijn, zeker als je smaakpapillen nog naar behoren werken.

Vandaag ben ik in een party mood noch brak, en toch snak ik opeens intens naar lahmacun – dat in het Arabisch zoiets als ‘vlees op deeg’ betekent. Deze hartige rol werd oorspronkelijk door Arabische sjeiks meegenomen op woestijnreizen om onderweg te verorberen.

Tijd voor een goede Turkse bakker!

De keuze valt op Effendy Bakery & Cafe op de Rozengracht. Ze maken het ­lahmacundeeg zelf en bakken dit de hele dag door vers af in eigen oven. De bodem wordt desgewenst belegd met gehakt, kip, kebab of kaas. Er zijn ook vega en vegan opties, bijvoorbeeld met tomatensaus, plantaardige kaas, spinazie, rode paprika en rode ui. Naast drankjes en combideals is er één soep: linzensoep.

Tot slot worden er wat Turkse zoetigheden aangeboden: baklava en kadayif, het prachtige hapje met knapperig ‘engelenhaar’.

De kruidige linzensoep.

Rijden maar…

Al binnen 30 minuten stopt de bezorger voor mijn deur. De twee flinke rollen zijn netjes verpakt in op maat gemaakte kartonnen doosjes en handig gelabeld.

Allereerst proef ik de lahmacun chicken (€7,50). Een royale rol, handig in tweeën gesneden. Het gistdeeg is flinterdun en mooi geblakerd in de oven – en vele malen knapperiger dan menig andere Turkse pizza. De wrap is gevuld met tomatensaus, gegrilde kippendijen, peterselie en rode paprika, maar is vooral lekker kazig. Mooi in balans qua smaak en een echte dooreter. Lahmacun wordt over het algemeen met knoflooksaus en/of sambal gegeten; je kunt deze ook als toppings kiezen in het bestelmenu. Ik ging voor knoflooksaus, maar vind deze helaas niet terug in (of bij) de rol. Jammer.

Tussendoor lepel ik van de linzensoep (€6,50 voor 350 ml). Die is kruidig, maar wel een tikkie gek van structuur: bijna slijmerig – door het zetmeel van de toegevoegde aardappel, gok ik zo. Ik zou deze niet zo snel opnieuw bestellen, zeker niet voor deze prijs.

Gelukkig is de lahmacun spinach and feta cheese (€7,50) wel weer goed. Deze vegarol met spinazie, sla en witte kaas doet een beetje denken aan Griekse spanakopita. Enige tip zou zijn om louter spinazie te gebruiken en de sla weg te laten; die blaadjes zijn door de warmte van de rol helaas slap en bruin geworden.

Ter afsluiting is daar de baklava (€4,50): drie flinke bonken knapperig filodeeg met zoete pistachevulling. Het voelt bijna alsof ik op vakantie ben.

Effendy Bakery & Cafe Open ma-zo 11.00 tot 19.30 uur

Bestellen via UberEats, Deliveroo en Thuisbezorgd

Prijs €26 voor twee Turkse pizza’s, soep en baklava

Aanrader Vooral de lahmacun chicken is top.

Monique van Loon. Beeld Sjoukje Bierma

