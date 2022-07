De La Nonna-lasagne van Lala Lasagneria is top, de rest kun je skippen

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Lala Lasagneria.

Waar hebben we zin in?

Bij de bestelapps spot ik Lala Lasagneria. Ik raak geïntrigeerd: over deze Italiaanse zaak, die nu een jaar bestaat, is online maar bar weinig te vinden. Zo’n oorverdovende stilte is het bij nieuwe (hip ogende) restaurants in de stad niet gebruikelijk: meestal vliegen de ronkende this is our story-teksten je om de oren. Een eigenaar of chef is onvindbaar, ik tref alleen een fris ogend, maar nietszeggend inactief Instagramaccount aan. Na enig speurwerk lijkt het een cloud kitchen, een keuken zonder eetzaal, maar met luikje voor koeriers. Deze puur op maaltijdbezorging gerichte bedrijven zie je steeds vaker opduiken.

Onpersoonlijk wellicht, maar dat maakt natuurlijk geen klap uit als de aangeboden waar goed is. Probleempje: dat is bij dit soort dark kitchens soms lastig vooraf te beoordelen. Je enige hulp zijn klantrecensies, en die zijn niet altijd even betrouwbaar. Bij Lala Lasagneria schieten die alle kanten uit: van lovend tot zwaar teleurgesteld. Kortom: een uitermate geschikte kandidaat voor mijn rubriek.

Rijden maar!

Na een uur neem ik mijn bestelling in ontvangst. Bij de flinke porties lasagne zit uitstekend zuurdesembrood van Fort Negen – lekker, al snap ik niet wat dat bij zo’n machtige ovenschotel toevoegt.

Allereerst: de burratasalade (€10,50). Die kun je overslaan. De met room gevulde mozzarella is rubberig en zouteloos, de balsamicodressing knettertjezuur en de overrijpe tomaten maken van het geheel een natte bende. Zonde van het geld.

Maar, ik kwam – of liever gezegd: bleef thuis – voor de pastaschotels. De klassieke La Nonna (€14,50) van bijna een halve kilo is royaal gevuld met rundergehakt, spek en bechamel- en tomatensaus. Het vlees is sappig, de soffritto geeft een prettige bite en de kaaskorst is intens krokant. Wauw!

Blijft dat wauwgevoel?

De Il Fungo (€14,50) met paddenstoelen is op zich knap gelaagd en romig, maar vrij lafjes van smaak. De krokante parmezaankorst maakt wel wat goed.

Helaas keldert het enthousiasme bij La Melanzane (€12,95). De tomatensaus is bitter, de geroosterde aubergine taai en vol zaad. Een paar zaadjes, soit, maar de gigantische hoeveelheid harde korrels die ik hier aantref, maakt het gewoonweg onplezierig om te eten. Ik vis de rokerige scamorzakaas ertussenuit – het enige aangename aan deze dis.

De pure chocoladetaart (€5,50) toe smaakt top, al vind ik het een absurd minuscuul puntje. Ook de verhouding prijs-kwantiteit-kwaliteit van de tiramisu (€7,50) loopt totaal mank.

‘Doe één ding en doe het goed’ is een bekend businessadagium. Al lijkt het monorestaurantconcept tanende, toch zou ik Lala Lasagneria willen aanraden te hyperfocussen alsof het 2013 is. Perfectioneer die nonna, mieter de rest van de kaart en verover Amsterdam.

Lala Lasagneria Open: ma-di 17-21, wo-zo 11.30-21 uur

Bestellen via: UberEats, Deliveroo en Thuisbezorgd.

Prijs: €65,45 voor een voorgerecht, drie soorten lasagne en twee desserts.

Aanrader: De La Nonna-lasagne is top, de rest kun je skippen.

