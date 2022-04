‘De kus’ van Klimt komt door lichtprojecties tot leven op het Westergasterrein

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: in digitaal kunstcentrum Fabrique des Lumières maak je onderdeel uit van de kleurrijke kunstwerken van Klimt en Hundertwasser.

Felgekleurde schilderijen glijden door middel van lichtprojecties langs de 17 meter hoge muren van de Zuiveringshal op het Westergasterrein. Op dromerige muziek van Wagner, Beethoven en Chopin komen de kunstwerken van de Weense schilders Gustav Klimt en Friedensreich Hundertwasser tot leven in de voormalige gasfabriek.

Tien jaar geleden opende de eerste vestiging van digitaal kunstcentrum Fabrique des Lumières in Les Baux-de-Provence met een expositie van Van Gogh. Inmiddels beheert oprichter Culturespaces meerdere vestigingen – van Dubai tot Tokio.

“Na een bezoek aan L’Atelier des Lumières in Parijs, vroeg ik de Franse directeur hoe ik kon bijdragen aan het opzetten van een vestiging in Amsterdam,” zegt directeur Patrick Alders (49). “Bel maar terug als je een locatie hebt gevonden, was zijn antwoord.”

Creatief directeur Gianfranco Ianuzzi toverde de dromerige landschappen en gouden portretten – denk aan het bekende schilderij De kus – van Klimt en de abstracte schilderingen van Hundertwasser om tot digitale kunstinstallaties. “Klimt en Hundertwasser zijn gemaakt voor wat wij doen, en andersom,” zegt Alders. De twee tentoonstellingen maken 31 december plaats voor nieuwe exposities. Een toegangskaartje kost €17.

“Met het Rijksmuseum, Van Gogh en het Stedelijk vormt Amsterdam het culturele hart van Nederland. Helaas brengt lang niet elke Amsterdammer een bezoekje aan een van deze plekken.” Hij hoopt dat Fabrique des Lumières de liefde voor kunst bij veel Amsterdammers zal aanwakkeren.

