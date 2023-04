De koks van Restaurant Europa serveren zelf de gerechten: ‘Dat directe contact is heel leuk’

Beeld Jennifer Gijrath

Een lange turquoise bar rijst op uit de betonnen gietvloer van het onlangs geopende Restaurant Europa. Achter de bar zijn de chefs in de open keuken druk bezig met het bereiden van gerechten die ze vervolgens zelf voor je neus zetten. “Dat directe contact tussen kok en gast is heel leuk, je ziet dit vaak in Japanse restaurants,” zegt Bastiaan de Groot (33). Samen met Rein op ’t Root (34) is hij eigenaar en chef-kok van Restaurant Europa.

Links van Europa zit het Euro Pizza Restaurant, een plek waar zuurdesempizza’s en gerechten om te delen worden geserveerd. Aan de andere kant van Europa opent binnenkort de Benelux Bar, waar je later op de avond terecht kunt voor een kleine gerechten en een drankje of om te dansen. “Deze drie plekken vormen samen één grote familie. Al het personeel eet aan het begin van de avond samen achterin in het pand, ook delen we een afwasplek en bakkerij waar we het brood voor alle drie de locaties bakken.”

Toch zit er een duidelijk verschil tussen de drie plekken. “Bij Restaurant Europa willen we ten opzichte van het Euro Pizza Restaurant meer de diepte in. We koken voor een selecte groep mensen aan de bar, zodat ze mee kunnen kijken met wat we doen.”

Er is een tasting menu (€75) beschikbaar dat bestaat uit een snack, een amuse, zes gerechten en friandises toe. Als alternatief hebben ze ook een veganistisch menu. Ook kun je gerechten à la carte bestellen. Zo serveren ze ree met reeworst en tamarindejus (€27) en langoustine met monniksbaard, daslook en koji (€19). “We spelen elke dag met wat we serveren. Als we bijvoorbeeld aan het koken zijn en iets nieuws ontdekken, kan het zo zijn dat we het die avond nog veranderen in het menu.”

Restaurant Europa Gedempt Hamerkanaal 81, Noord Zondagslunch Op zondag is er tussen 13.00 en 16.00 uur een lunchmenu. Wereldkeuken De gerechten die worden geserveerd zijn geïnspireerd door de Noorse, Japanse, Thaise, Franse en Italiaanse keukens. Opvallend Iedereen zit en eet naast elkaar aan de bar met zicht op de open keuken. Er zijn verder geen stoelen en tafels in het restaurant.

