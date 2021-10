De Koffiejongens vragen een mannentoeslag

Beeld Shutterstock

Handig, de lonen gelijktrekken met een kopje koffie.

“Nou ja, om de lonen gelijk te trekken is nog wel meer nodig. Feit is dat mannen gemiddeld 14 procent meer verdienen dan vrouwen, blijkt uit onderzoek. Daarom willen wij mannen meer laten betalen voor hun koffie, wel zo eerlijk toch?”

Dat lijkt me nog best lastig controleren.

“We mogen natuurlijk niet discrimineren, daarom is het een vrijwillige bijdrage. Vrouwen of mensen die zich anders identificeren mogen ook kiezen om 14 procent meer te betalen.”

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?

“Een jaar geleden bestonden De Koffiejongens alleen uit mijn compagnon Corné en mijzelf, en klantenservicemedewerkers. We zijn daarna snel groter gegroeid. Toen we medewerksters vroegen naar hun salariswensen, bleken die een stuk lager te liggen dan die van mannen in dezelfde functie. Die salarissen hebben we direct gelijkgetrokken, maar we wilden ook wat doen om die loonkloof verder onder de aandacht te brengen.”

Steken jullie die toeslag in eigen zak?

“Het probleem van de loonkloof zit in zo veel lagen in de maatschappij, maar de basis wordt vaak al gelegd op jonge leeftijd. Daarom gaat het geld naar Project Fearless, een non-profitorganisatie die zelfbewustzijn stimuleert bij meisjes tussen negen en veertien jaar. Ze skateboarden en boksen, maar krijgen ook mentorles. Ons doel is om met de mannentoeslag zeker honderd meisjes een achtweekse naschoolse training van Project Fearless te kunnen aanbieden.”

En moeten die meisjes dan meteen koffie drinken van De Koffiejongens?

“Nee, nee. Dat zeker niet.”