De koeiendans van de Amsterdamse zwemmers: voor het eerst weer naar buiten in het nu florerende Flevoparkbad

Het zwemseizoen is weer begonnen. De Vereniging Flevoparkbad, bijna tien jaar geleden opgericht om het Flevoparkbad in Oost van de ondergang te redden, groeit nog steeds als kool. ‘De grootste gemene deler hier is: hoger opgeleid, ouder, en licht overhellend naar de progressieve kant.’

Het is acht graden Celsius. Gevoelstemperatuur vijf graden. De hemel kleurt grijs, maar aan de rand van het Flevoparkbad in Amsterdam-Oost staan tien mensen klaar om het water in te springen. Dinsdagochtend half zeven. De koeiendans van de Amsterdamse zwemmers: voor het eerst weer naar buiten.

Geen plichtplegingen, geen teentjes in het water, geen gejammer en geklaag. Speedo aan en gáán. Wynet Kalf is de eerste. Verrukte kreet: “O jongens, het is heerlijk!”

Het heeft er nog om gespannen. Volgens gemeentelijke richtlijnen – het Flevoparkbad is een gemeentelijk zwembad – mag er pas gezwommen worden als het water achttien graden is, omdat anders onderkoeling op de loer ligt. En dat valt niet mee met een bak van 2,3 miljoen liter, nachttemperaturen tegen het vriespunt en een stokoude installatie om het zaakje op te warmen. Gelukkig is de thermometer zoek.

Grootste zwembad van Amsterdam

Het buitenzwemmen heeft een vlucht genomen sinds corona toesloeg en de binnenbaden dicht moesten. In het open water van het IJ, maar ook in verwarmde buitenbaden. In 2020 opende het De Mirandabad in de Rivierenbuurt in de wintermaanden zijn deuren, een jaar later volgde het Noorderparkbad in Noord. Door de gestegen gasprijs is dat feest alweer voorbij, maar in het koele voorjaar is de belangstelling er niet minder om.

Terwijl de vogels er lustig op los kwetteren en de bomen bloeien, worden in het 50 meterbad fanatiek baantjes getrokken. “Je kunt wel denken: het is vroeg en het is koud,” zegt Anneke de Vries, aankomend voorzitter van Vereniging Flevoparkbad, “maar als je er eenmaal aan gewend bent, is het een sensatie.”

Een mooi bad, het Flevoparkbad. Een beetje verlopen, maar toch. Op 3 juni 1967 werd het geopend aan de voet van de Schellingwouderbrug, een voor die tijd hypermodern buitenbad, gebouwd op vierduizend palen. Een buurt zonder bad, wist sportwethouder Harry Verheij te melden, is als een vis op het droge. Het is het grootste zwembad van Amsterdam, met niet alleen het diepe 50 meterbad, een kinderbad en een pierenbad, maar ook een ligweide en een speeldorp. Nog diezelfde zomer stootte het Flevoparkbad het De Mirandabad van de troon als best bezochte buitenbad van de stad.

Het kan verkeren. In 2011 dreigde het stadsdeel de stop uit het bad te trekken, omdat het steeds minder bezoekers trok. Uit de actiegroep Vrienden van het Flevopark, opgericht om het zwembad te redden van de ondergang, ontstond in 2014 de Vereniging Flevoparkbad. Wie een tientje lidmaatschap betaalt, mag ’s ochtends vroeg en ’s avonds laat zwemmen, voor en na de officiële gemeentelijke openingstijden.

Een eenvoudig mechanisme, volgens coördinator Henk Jan ten Zijthoff, opleidingsmanager bij de Hogeschool InHolland en hard op weg naar zijn pensioen. “Als je de buurtwinkel open wil houden, moet je er af en toe wel iets kopen.”

Tot twee keer toe werd het Flevoparkbad door deze krant uitgeroepen tot mooiste zwembad van de stad. Volgens de jury ‘een bad uit het boekje, charmant op een iets gedateerde, maar tijdloze manier.’ Met ook nog ‘een schier oneindig, perfect onderhouden en lommerrijk gazon met uitzicht op het wuivende riet langs het Nieuwe Diep’.

Volgens het Franse dagblad Le Monde had Amsterdam er in 2016 een van de allermooiste zwembaden in de open lucht ter wereld mee. Verkozen naast onder meer het drijvende bad in de Spree in Berlijn, een zwembad in art-decostijl in Londen en het beroemde Bronte Bad aan de kust van Sydney.

Altijd moet er toezicht zijn langs de badrand. Beeld Jakob van Vliet

Naaktzwemmen voor de liefhebbers

Tweeduizend leden telt de Vereniging Flevoparkbad nu, waarmee het een van de grootste verenigingen van Amsterdam is. Ongeveer tachtig vrijwilligers houden de zaak draaiende. Ze bemannen in de ochtend en de avond de kassa en houden toezicht langs de badrand. Altijd moet er iemand aanwezig zijn met een EHBO-diploma en ook nog eentje die de edele kunst van het reddend zwemmen onder de knie heeft.

Vorige week stonden de mensen alweer in de rij om in te tekenen voor het nieuwe seizoen. Voor de leden was er een doosje pepermuntjes en een zakje zaden, vrijwilligers kregen een thermosbeker cadeau. Over sluiting van het Flevoparkbad durft niemand meer te praten. Sterker nog: naar verluidt gaat de gemeente geld opzijzetten, misschien wel om er de lang gekoesterde wens van een nieuw binnenbad mee te betalen.

Alles om het de zwemmer naar de zin te maken. Met af en toe een extra: ontbijtzwemmen en yoga op de zonneweide, zwemmen op klassieke muziek en op elke laatste zondagavond van de maand naaktzwemmen voor de liefhebbers. Koffie en thee na.

Badmeester Hedy-Jane Guds vindt dat de club een wit gezicht heeft, maar ze blijft. ‘Voor het water en voor de schatten van mensen.’ Beeld Jakob van Vliet

Langs de badrand staat de Surinaamse badmeester Hedy-Jane Guds geconcentreerd op te letten. Dat de club een wit gezicht heeft is haar, zacht gezegd, niet ontgaan. “Je moet hier ploeteren om erbij te horen als je uit een andere cultuur komt,” zegt ze. “Het is af en toe als springen in koud water dat maar niet op wil warmen.”

Maar toch: ze is er en ze blijft. Voor het water, zegt ze. Voor haar geliefde club. En vooruit: voor de mensen. “Het zijn schatten als je ze eenmaal hebt leren kennen, al begint de kennismaking soms met een systematische stugheid.”

Voorzitter De Vries: “Deze zomer willen we leden gaan werven op het Kwakufestival. Om diverser te worden. Ook qua leeftijd trouwens. Er is een mooi tarief voor studenten.”

Moeite kost het ondertussen niet om mensen te vinden voor de vereniging, zegt Ten Zijthoff. “Toen ik als coördinator van de vrijwilligers begon, dacht ik nog: dat wordt sleuren, maar het rooster vult zich als vanzelf. Ik hoef er nauwelijks iets aan te doen.” Dat mag opvallend heten in een stad die steeds meer het karakter van los zand lijkt te krijgen.

De Vries, onlangs gestopt als lid van de raad van bestuur van de Nederlandse Spoorwegen: “Ik kom al sinds 1993 in dit zwembad en ben al acht jaar lid van de vereniging. Al die tijd zag ik mensen langs de kant staan. Ik dacht: nu ik de ruimte heb, moet ik ook maar eens mijn bijdrage leveren.”

De gepensioneerde historicus Bram de Blécourt is dinsdagochtend badmeester van dienst. Ook hij doet het werk voor de gemeenschap, zegt hij. “Als burger moet je je soms inzetten voor het algemeen goed. En natuurlijk doe ik het ook een beetje voor mezelf: want op deze manier kan ik hier ook zwemmen.”

Hij is altijd vrijwilliger geweest, al heeft hij nog zo’n hekel aan het woord. Zijn stelregel: altijd iets doen, maar één ding tegelijk. Voorheen was hij roei-instructeur. De betrokkenheid heeft hij daar al terug zien lopen. “Als mensen ergens voor betalen, verwachten ze er automatisch iets voor terug. Daar valt iets voor te zeggen, maar als iedereen zich alleen nog maar opstelt als consument, kun je geen vereniging meer draaiende houden.”

Bij het zwemmen ligt dat anders. Hij kijkt eens om zich heen. Hier in het Flevoparkbad wordt de ruimte keurig gedeeld door de bedaagde baantjestrekker en de sportieve triatleet in volle training. Mensen als hijzelf inderdaad. Daar hoef je weinig aan uit te leggen.

Een ‘hechte community’, zegt De Vries. “Waar je makkelijk tussen komt. Mensen die ik anders niet had leren kennen.”

Badmeester Wiebe de Wolf: “De grootste gemene deler hier is: hoger opgeleid, iets ouder, en licht overhellend naar de progressieve kant.”

De Blécourt: “Het is een gevoelige kwestie.”

De Wolf: “Het is de sfeer, het zijn de ongeschreven regels. Dat maakt het allemaal makkelijk. Ik heb hier in vier jaar tijd als badmeester nooit wat naars meegemaakt. In elk geval niets wat ik me de volgende dag nog kon herinneren.”

