De kleintjes mogen alles bij kledingwinkel Tiny Vintage

Rommel maken en spelen: kinderen mogen het best bij Tiny Vintage. Beeld Susanne Stange

Wie bij Tiny Vintage binnenstapt, ziet meteen een grote speelgoedauto die midden in de winkel staat. Het perfecte uithangbord, zegt eigenaar Dominique Vossers (29). “Als de deur openstaat, hoor je vanaf de straat constant: ‘Mama, kijk, een auto!’” Ook handig voor ouders: die kunnen rustig rondkijken terwijl hun kroost zich met de auto vermaakt.

De winkel, die tweedehands kinderkleding, speelgoed en interieuritems voor de kinderkamer verkoopt, is er echt voor kinderen, zegt Vossers. “Ouders waarschuwen hun kinderen altijd dat ze niet alles mogen aanraken en geen rommel moeten maken, maar dat mag best van mij.” Er zijn meerdere speelplekken in de winkel, die drie verdiepingen beslaat. In de hoek bij de T-shirts en truien ligt een pluizige eenhoorn, er is een hobbelpaard, een keukentje, en een grote Ernie-knuffel kijkt toe vanaf een kast vol kinderschoentjes.

Voor Vossers komen in Tiny Vintage twee grote liefdes samen: mode en kinderen. Ze werkte eerder in kledingwinkels, maar wilde al lang haar eigen zaak. “Als je voor iemand anders werkt, moet je je houden aan de visie van de baas. Ik ben creatief en wil graag zelf dingen bedenken.”

Het concept van Tiny Vintage lijkt aan te slaan. De winkel werd enthousiast ontvangen en mensen uit de hele buurt brachten kinderkleding in. De Spaarndammerbuurt blijkt een verrassend brede smaak te hebben. “We verkopen veel soorten en merken kinderkleding, van Hema tot Gucci en alles daartussenin.”

