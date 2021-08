De klassiekers van opa Henk zijn nog niet vergeten bij Broodje Popov

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: Broodje Popov.

De wereldberoemde clown Popov van het Russisch Staatscircus trad ooit op in Carré. Daar kwam Amsterdammer Henk van den Berg hem na een show opzoeken om te vertellen dat hij een broodjeszaak naar hem had vernoemd. Popov reed onder strenge beveiliging langs de zaak en stak zijn uitgestoken duim uit het autoraampje. Dat was in 1974. De broodjeszaak groeide uit tot een begrip​​ rond de Albert Cuypmarkt.

Eind mei, 46 jaar later, heropenden de kleinzonen van Van den Berg, Koen (21) en Max (23), als derde generatie de zaak die opa Henk en vader Mike eerder runden. De grillplaat staat net als eerst centraal in de broodjeszaak en er hangt een portret van Popov aan de muur. Voor de rest is de zaak flink vernieuwd. De muren zijn strak gesausd en boven de grill hangt de spreuk: ‘Wat jij wil gab’.

“Het mooie aan een broodjeszaak is dat je al snel weet wie welk broodje wil. Je hebt meer aandacht voor mensen. Dat is anders dan bij grote restaurants,” zegt Max. Hoewel de broers zijn opgegroeid in de broodjeszaak van hun vader, werkten ze in diverse horecazaken in Amsterdam.

De uitsmijter (€7,50) leeft in vrede naast de eggs benedict, en een broodje halfom met pekelvlees en lever ­(€ 5,50) staat naast de Philly cheese­steak (€ 7,50) op de kaart. Maar de klassiekers van opa Henk zijn nog niet vergeten. Koen: “Laatst kwam een oud-Amsterdammer die al tientallen jaren in Zwolle woont, speciaal naar ons voor een Broodje Nieuw met kip, augurk en mayonaise (€ 6,50).”

Broodje Popov Van Woustraat 20

Tips? open@parool.nl.