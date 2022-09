De kip van Capon – Chicken Heaven is botermals, met een lekker vet velletje in een onweerstaanbare zoetige marinade

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Capon - Chicken Heaven.

Waar bestellen we?

Drieënhalf jaar geleden recenseerde ik voor deze rubriek de spareribs van barbecuekiosk Braai. Als ik in de apps op Capon - Chicken Heaven stuit, valt het kwartje niet meteen. Later blijkt dit kiprestaurant, met vestigingen aan het Westerpark en Vondelpark, een broertje van Braai te zijn. Zelfde keuken, ander menu. De naam verklapt het al: het is kip wat de klok slaat.

Wat bestellen we?

De overzichtelijke kaart biedt geroos­terde kip in vier stijlen. In zoete barbecue­saus, piri-piristijl, pikant op z’n Koreaans en een ‘hot-hot!’-variant. Elke soort kan op twee manieren worden besteld; louter de wings (vier, acht of twaalf stuks) of één kippenpoot plus twee vleugels. Je maakt de maaltijd desgewenst compleet met een maiskolf, coleslaw, friet en saus.

Rijden maar!

Al na 25 minuten wordt er geleverd, alles keurig verpakt in perfect op maat gemaakte kartonnen doosjes. In de smaak sweet bbq koos ik de variant met één kippenpoot en twee wings (€16,50). Op het moment van bestellen is er een bonusactie en krijg ik van deze set de tweede gratis. Gelukkig voor mijn hongerige buurman had ik hem deze al beloofd vóór ik mijn tanden erin zette – anders had ik hem niet afgestaan, vrees ik. Want mijn god, wat is dit goed! De kip is botermals, met een lekker vet velletje in een onweerstaanbare zoetige marinade. Je proeft de houtskoolgrill duidelijk terug.

Voor 7 euro nam ik er een portie friet (waarvan de zak met ‘Braai’ erop de familieband bevestigt) en verse coleslaw bij. Destijds schreef ik dat ‘de friet dermate knapperig is, dat ik zou willen dat Braai lesgeeft aan alle tenten die slappe friet leveren.’ Dit keer zijn de patatjes wederom in optima forma: krokant en fiks zout. De coleslaw is echter een aanfluiting. Die is slap en zuur, alsof ie al een paar dagen staat (of niet goed gekoeld is). Die krijgt een enkeltje prullenbak; superzonde.

De corn on the cob (€5) raad ik wél aan. Een flink formaat met een geschroeid randje. Zo’n geblakerde smaak en structuur pept zo’n maiskolf altijd fijn op.

Proefde je nog meer?

De hot-hot! bestelde ik niet, maar de andere twee versies moesten zeker worden geproefd – en die zijn beide top. De Korean crispy chilli kip (€8,50 voor vier flinke dubbele wings) is licht pittig en extreem sappig. Er had wat mij betreft wel wat ­subtieler met de sesamzaadjes gestrooid mogen worden, maar ach.

Tot slot de piri-piri (tevens €8,50 voor vier wings). Een foutloze uitvoering van de bekende Portugese marinade. Niet té spicy, wel lekker knoflokig en rokerig door de paprikapoeder. Zo’n gerecht waarvan je gezicht van mondhoek tot kaaklijn onder de glimmende rode saus komt te zitten. Precies zoals ’t hoort.

Capon - Chicken Heaven Open wo en do 17.00-21.00 uur, vr-zo 15.30-21.30 uur

Bestellen via UberEats en Deliveroo

Prijs €45,50 voor drie soorten wings en drie bijgerechten

Aanrader Absoluut!

Monique van Loon. Beeld Sjoukje Bierma

