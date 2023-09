De kip tandoori kapsalon is een schitterende en heerlijke mix van de Italiaanse, Turkse en Indiase keuken

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Ik schrijf al een jaar voor deze krant over de meest bijzondere en charmante snackbars en hun (gekke) snacks. Als ik iets moest noemen dat mij het meest is opgevallen, is het wel de grote ­verscheidenheid aan kapsalons in deze stad. Hoewel het een Rotterdamse uitvinding is, springen Amsterdamse cafetaria’s er creatief mee om. Science Döner met de Fredsalon, een kap­salon met loempia’s in plaats van frietpatat; Snackbar Mokum met de Amsterdamse kapsalon, eentje die niet in een bakje maar in een wrap wordt geserveerd. En wat dacht je van de Patsalon, gevuld met de beroemde gebraden kip van Patrick’s Catering?

Vandaag voeg ik er nog een toe aan dit prachtige rijtje: de kip tandoori kapsalon van Arena Food Express – voorheen bekend als Erno’s. Niks is ze te gek: op de kaart staan zowel Italiaanse gerechten als Turkse en Indiase. De kip tandoori kapsalon is een schitterende en heerlijke mix van alle drie. Hoewel de kip een tikkeltje te droog is, is de smaak van tandoori (een Indiase bereidingswijze voor kip met onder meer yoghurt) zeer prettig. En het mengt goed met de frietpatat, de sla en de knoflooksaus uit de bijgeleverde fles. Ik weet niet hoe het met u zit, maar voor mij is zo’n fles bij je gerecht een cadeautje – en in sommige gevallen zelfs de redding van je kapsalon.

Arena Food Express

Bijlmerplein 127

ma-zo 11.00-00.00 uur

Beeld Eke Bosman