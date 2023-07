De kip, de hele kip en niets dan de kip, sterk spul uit Libanon en 150 gerechten die goed zijn voor de planeet

Kees van Unen verzamelt de smakelijke nieuwtjes en pikante geheimen van de stad.

Geheim van de chef

De ganse kip

Wie Jerrey Gontscharoff

Wat kippensambal, kippenleer en kippenzeep

Waar Pension Homeland, Kattenburgerstraat 5

Jerrey Gontscharoff (43), chef bij Pension Homeland, kreeg onlangs de leiding over een team van Low Food Lab, een broedplaats voor voedseloplossingen. Dat onderzocht hoe we de héle kip kunnen gebruiken in plaats van alleen de gewilde delen.

“Dij, borst en drumsticks, dat verkoopt wel.Maar de ondergewaardeerde stukken exporteren we of verdwijnen in kattenvoer. Zonde, vooral als het om bijzondere, lekkere en gelukkige kip gaat.

Wij gebruikten oranjehoen, langzaam groeiend op een dieet van wortel, bieten en kruiden. Smaak: héél goed. Die wil je liever helemaal gebruiken.”

Dus ging men aan de slag met hartjes, magen, levers, huid, vleugels, ­karkas; en kwam met kippenleer, een soort vissaus maar dan van kip, kippenzeep en kippensambal. In eigen keuken past Gontscharoff het toe in paté en croûte van kippenlever en sambal met kippenhuid.

Conclusie: kip, een nog veelzijdiger stukje vlees dan we al dachten.

Nasmaak

Onvoorzichtig, ondoorzichtig

Een aanprijzing is het niet: arak is van oorsprong een Arabisch woord dat zowel drank als zweet betekent. Nu zijn er eigenlijk twee soorten drank die onder deze naam verkocht worden. Ten eerste de Indonesische, al schrijf je dat eigenlijk als arrack: een destillaat uit suikerriet dat een nogal dubieuze reputatie heeft. Lokaal gestookt kan daar methanol in zitten. Link, want dodelijk, maar je kunt er ook blind van worden – een flinke zwik toeristen ging er al mee de mist in.

In Proefwerk komt deze week de Libanese arak voorbij, een eeuwenoude drank op basis van gedistilleerd druivensap en groene anijs – zoals Griekenland ouzo heeft, Frankrijk pastis en Turkije raki. Sterk spul, vaak met zo’n 50 procent alcohol. Arak wordt meestal verdund: een derde arak, twee derde water. De anijsolie reageert met dat water, waardoor de drank van helder naar troebel gaat, net als het gemoed van wie het drinkt.

Tamtam

• Zaterdag 2 september is het kippenavond bij Rijsel. Vier gangen met deze vogel in de hoofdrol en bij­passende wijnen. €165, reserveren via de website.

•Restaurant Undercover (Wibautstraat 130) van chef Kit – begonnen met omakase vanuit zijn studentenkamer – is gesloten. Wijnbar (met bites) Bottleshop neemt de locatie over.

•En nog een sluiting: Vegaketen Lokol (Kinkerstraat 14) maakt plaats voor een vestiging van Takumi Ramen. Slogan: ‘No ramen, no life!’

Kookboek

150 gerechten die allemaal goed zijn voor jezelf en voor de planeet. Anna Jones gaat in vier hoofdstukken (Kookpan, Koekenpan, Bakplaat en Snel) van Perzische noedelsoep tot gekaramelliseerde-uientaart met halloumi, munt en citroen. Alles vegetarisch, alles met één pan of plaat.

Anna Jones, Eén, €34,99