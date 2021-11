De Kinkerbuurtschool zoekt een opvolger voor juf Annemie van groep 3

De leerlingen van groep 3 van de Kinkerbuurtschool zoeken een nieuwe juf of meester.

Help, Juf Annemie heeft ontslag genomen.

“Het is verschrikkelijk! Juf Annemie woont in Warmond en heeft zelf ook een dochtertje. Het heen en weer reizen werd haar gewoon te veel. Maar ze vindt het heel moeilijk om ‘haar kinderen’ te verlaten – zeker in deze superbelangrijke periode in hun ontwikkeling.”

Belangrijke periode?

“Groep 3. De kinderen zijn net begonnen met lezen, schrijven en rekenen, en leggen nu de fundering voor de rest van hun schoolcarrière. Dat moet goed worden begeleid.”

Wat vinden de kinderen ervan?

“Die vinden het wel spannend en begrijpen ook niet zo goed waarom het zo moeilijk is iemand te vinden. Ze horen hun ouders de hele tijd dingen zeggen als ‘oh, dat zoek ik wel even op’ en zijn gewend dat overal snel een antwoord of een oplossing op volgt.”

Maar u kreeg niet zomaar een nieuwe leerkracht bij elkaar gegoogeld.

“Exact. Er is zo’n lerarentekort dat op de vacature die uitstaat amper mensen hebben gereageerd, en van de mensen die reageerden heeft niemand een lerarendiploma.”

Ai.

“Daarom hebben we met de kinderen een fotocampagne bedacht. Ze maakten allemaal een letter – want dat zijn ze nu aan het leren, de letters – zodat ze ‘wij zijn op zoek naar jou’ konden spellen. De hele klas deed mee, ook de kinderen van wie de ouders meestal liever niet hebben dat ze op de foto gaan, want we voelen allemaal de tijd dringen.”

En nu?

“Flyeren, adverteren in de Ditjes en Datjes, posters – wat er maar nodig is om een lieve, gediplomeerde opvolger voor juf Annemie te vinden en zo snel mogelijk een warme overdracht in gang te kunnen zetten.”