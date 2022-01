De Kinderboekwinkel organiseert live-uitzendingen op Instagram

Marlie Marsman van De Kinderboekwinkel: ‘Onze vaste klanten blijken heel trouw.’ Beeld Jakob van Vliet

Wat betekent de lockdown voor uw zaak?

“Dat we die fijne kerstmaand weer hebben gemist en veel omzet zijn misgelopen. Omdat we dit eerder hebben meegemaakt, zijn we wel flexibel en ging de omschakeling dit keer gelukkig wat sneller.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“Dat is lastig te zeggen. Ik ben net terug van een weekje vakantie en het valt me vooral op dat het rustig is. Ik vrees dat de omzet gaat kelderen. De eerste maanden van het jaar zijn altijd het rustigst, dus nu al helemaal. Normaal moeten we het in deze maanden hebben van aanloop of kinderfeestjes.”

Heeft u nog creatieve inzichten gekregen door de situatie?

“We zijn actief op social media, daar hebben we nu veel tijd voor. Mensen kunnen shoppen via Instagram of ons appen. Mijn collega Kirsten heeft live-uitzendingen gedaan. Ze interviewt schrijvers en we merken dat daar steeds meer mensen naar kijken. Op die manier proberen we klanten bij de winkel betrokken te houden.”

Hoe houdt u de moed erin?

“Het is fijn dat we online kunnen verkopen en we hebben veel scholen kunnen helpen aan kinderboeken. Wat ook heel fijn is, is dat onze vaste klanten heel trouw blijken. Dat waarderen we ontzettend. We brengen de pakketjes zelf rond, op de fiets, als de adressen binnen een redelijke straal zijn. Dat helpt ook, buiten zijn. We hebben veel van de stad gezien de afgelopen tijd.”

Wat is het eerste wat u gaat doen als de boel weer wordt versoepeld?

“Het is lastig om plannen te maken, maar we verheugen ons erop weer wat kleine evenementen te organiseren en het gezellig te maken voor ouders en kinderen. Bijvoorbeeld voor de deur pannenkoeken bakken, zoals in de Kinderboekenweek afgelopen jaar.”

