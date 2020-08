De keuken van restaurant Felix overtuigt niet (6,5)

Restaurant Felix, Keizersgracht 324. Beeld Dingena Mol

De aanloop naar onze avond bij Felix verloopt wat rommelig. We hadden voor de tweede shift gereserveerd, maar worden op de dag van ons bezoek gebeld omdat de shifts zijn afgeschaft. Of we niet eerder kunnen, want anders missen we de 360-ervaring.

Felix huist in de voorzaal van het schitterende recent ­verbouwde 18de-eeuwse Felix Meritis aan de Keizersgracht, maar om er in coronatijden het beste van te maken hebben ze de ovale concertzaal erachter ook in gebruik genomen, en verzorgen daar een zevengangenmenu met lichteffecten, muziek en projecties. Gelukkig kunnen we na overleg tóch later aansluiten, maar dan zullen de eerste gangen kort opeen geserveerd worden zodat we weer gelijklopen. Felix 360, wordt ons op het hart gedrukt, mogen we ab-so-luut niet missen.

Dansende snoepjes

We melden ons en worden de ronde concertzaal in geleid, waar een klein aantal tafels op grote onderlinge afstand staat. Op de muren om ons heen wordt een onderwaterwereld geprojecteerd, en de bediening vertelt dat de andere gasten nu in hun tweede gang zitten. Ons worden amuses geserveerd in de sfeer van Alice in Wonderland, en daarbij werden volgens de ober dansende snoepjes geprojecteerd. De sommelière schenkt saké uit een theepotje en zo weten we weer waar we haar van kennen: meer dan vijftien jaar werkte ze in Yamazato.

Haar saké is licht snoepig, wat strookt met de op jelly beans geserveerde amuses: een zoete lolly met wortel-kurkumavulling, een cheesecakeje met ­kaviaar en een ijshoorntje met makreel en yuzu. Die laatste overtuigt ondanks de gedateerde vormgeving, de cheesecake is een geval van het-kan-prima-maar-waarom-zou-je, en de zalvende weezoete lolly hoop ik als amuse niet meer mee te maken.

Best

De crème van koolrabi met geroosterde peer met five spice heeft het mondgevoel en de rijkdom van bisque, maar is gemaakt van groenten en wier. Goddelijk. Minder

Het hele menu van Felix zou aan kracht kunnen winnen als er minder gemikt werd op het verbazen en ­vermaken van de gasten. Opvallend

Felix Meritis is een schitterend gebouw; wie een avond door wil brengen in een subliem opgeknapte 18de-eeuwse Rotary club, kan zijn hart hier ophalen.

De sommelière schenkt een strakke edelzwicker die ik snap bij onze koolrolletjes met nogal neutraal aangemaakte krab, maar die er qua intensiteit een eindje overheen schiet. Geen van de andere smaken op het bord die de krab blijkens een begeleidend kaartje van over de hele wereld zou hebben meegenomen, blijft ons langer dan een paar tellen bij.

We luisteren en kijken naar B.B. King, die zó hard staat dat de uitleg over de volgende gang bijna geschreeuwd moet worden. Onze malvasia uit Kroatië doet het geweldig bij de crème van koolrabi, geroosterde peer met five spice en kombusaus. Een gerecht met het mondgevoel en de rijkdom van bisque, gemaakt van groenten en wier. Goddelijk.

Men schenkt boterige marsanne en we maken ons met Bob Marleys No Woman No Cry op voor een gerecht dat Happy Plaice heet. Dit is de enige gang die heet naar wat hij is, want plaice is Engels voor schol. Helaas wordt ons scholletje gepiepeld door chorizocrumble en op zich erg smakelijke vadouvanroomsaus. Dit is niet de juiste vis voor zulk smaakgeweld.

Sneeuwbal van eiwit

De sfeer schakelt door naar iets wat Gentlemen’s Club heet, en we kunnen onze lach ternauwernood inhouden als de tune van The Pink Panther klinkt. Het komt zonder twijfel allemaal uit een goed hart, maar dit concept slaat zo nu en dan door naar het belachelijke. Het gerecht is een wat stugge ribeye die het aflegt tegen een te dikke en zoete saus van Pedro Ximénez. Ons beukend rood uit de Australische Barossavallei helpt geenszins, maar de meegekomen bitterbal van shortrib is ronduit geniaal.

Tijd voor zoete gewürztraminer uit Oostenrijk, die in een geprojecteerde sneeuwstorm geserveerd wordt, samen met een sneeuwbal van eiwit en duinkruidenlikeur. Geen idee wie hier op dit moment van de avond op zou zitten wachten.

Restaurant Felix Keizersgracht 324

di-za 12.00-15.00 & 18.00-21.30 uur

020 5891690

felixmeritis.nl/ restaurant-felix

De sfeer slaat om naar bergen, en we ontvangen een massief van goudgespoten witte chocolade gevuld met nogal rubberige bavarois. We krijgen het niet op, ondanks de uitstekende flankerende sorbet van limoen en kers. Felix sluit af met Shaffy’s Zing, vecht. Wie niet van Ramses Shaffy houdt moet hem hier dus luid en tegen betaling uitzitten terwijl de amuses van het begin van de avond zich als friandises herhalen: het ijsje, nu met wat bavaroisachtigs van blauwe bes; de minicheesecake met geraspte koffieboon en helaas ook de lolly, nu van pure chocolade en roze peper.

Gouden bergen

Een menu is 70 euro (bij reservering) en ons bob-arrangement kostte 29,50. Hoewel ik strijdbaarheid in tijden van corona bewonder heb ik de 360-ervaring van Felix bij vlagen als lachwekkend ervaren. Ze lijken té veel te willen geven: gezochte amuses, gezochte namen voor de gerechten, sneeuwballen, gouden bergformaties als dessert…

Het echte vuurwerk had meer vanuit de ingrediënten, hun bereidingen en combinaties zélf moeten komen.

Vorige Proefwerken:

Kien (8-)

Ô Bistro (8+)

Ben Cohen (7,5)



Welke restaurants in uw buurt kwamen aan bod in Proefwerk? Het Parool zette alle recensies sinds begin 2015 op de kaart. Klopt er iets niet? Is een restaurant inmiddels gesloten? Mail ons dan.