De kerstboomverkopers staan weer klaar: ‘Mariah Carey op de speakers, veel koffie en gaan’

Loraine Beck (54)

Woonplaats Diemen

Verkooppunt Haarlemmerplein

Boomsoort Nordmann en blauwspar

Prijs: €20-€50

Loraine Beck: ‘Ik begon als een van de eersten met bomen thuisbezorgen.’ Beeld Chris en Marjan

“Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet precies weet, maar ik denk dat ik hier nu achttien jaar sta met mijn bloemenkraam. Elk jaar verkoop ik kerstbomen. In de loop van de jaren heb ik veel zien veranderen op het plein, alleen mijn kraam stond er altijd. Van begin december tot het einde van de maand staan de bloemen tussen de kerstbomen: voornamelijk Nordmannen, later zijn daar blauwsparren bij gekomen omdat er vraag naar was. Ik was een van de eersten die begon met het thuisbezorgen van bomen. Verpakt in een zak in plaats van een net, om ze extra te beschermen. Normaal sta ik hier vijf à zes dagen in de week, maar in december ben ik hier elke dag. Het zijn lange en drukke dagen, maar gelukkig helpt mijn zoon Joey (30) mee.”

Seny Mbaye (41)

Woonplaats Amsterdam-Noord

Verkooppunt Nieuwmarkt

Boomsoort Nordmann en Nobilis

Prijs: €20-€200

Seny Mbaye: ‘Deze maand is voor mij een time-out. Hierna ga ik weer met nieuwe energie aan de slag in het verzorgingstehuis.’ Beeld Chris en Marjan

“Van januari tot en met november werk ik als verpleegkundige in het Dr. Sarphatihuis. De laatste maand van het jaar sta ik op de Nieuwmarkt met kerstbomen. Dat doe ik voor Davidsboom, die ook in Oud-Zuid en Watergraafsmeer staat. Maar de Nieuwmarkt is mijn plek, al 21 jaar. Inmiddels heb ik veel vaste klanten uit de buurt. De bomen kiezen we zelf uit. In augustus ga ik met eigenaar David tien dagen naar Denemarken, waar we de Nordmannen selecteren. Daarnaast staan hier Nobilisbomen uit Ierland. Die hebben een heel bijzondere en sterke geur. Hoewel het zwaar werk is, is deze ene maand voor mij een time-out. Het zorgt ervoor dat ik met nieuwe energie weer aan de slag ga in het verzorgingstehuis.”

Emmeke Rijckenberg (34)

Woonplaats Hoorn

Verkooppunt Roelof Hartplein

Boomsoort Nordmann, blauwspar en spar (op aanvraag)

Prijs €20-€50

Emmeke Rijckenberg: ‘In het begin van deze periode heb ik altijd moeite met het vroege opstaan.’ Beeld Chris en Marjan

“Ik doe dit samen met mijn vader Bert Rijckenberg (69). Normaal staan we op de Boerenmarkt op het Haarlemmerplein. Mijn vader is imker en met de honing van de bijen maken we allerlei producten, zoals jam en taarten. In de loop van de jaren zijn we steeds verder gaan uitbreiden. In Hoorn hebben we een eigen winkel, en sinds een paar jaar verkopen we kerstbomen en versieringen op het Roelof Hartplein. In het begin van deze periode heb ik altijd moeite met het vroege opstaan, maar als ik hier dan weer een paar uur sta bloei ik helemaal op. Mariah Carey op de speakers, veel koffie en gaan. Iedereen is blij en enthousiast om een kerstboom te kopen, dat helpt ook. Voor veel mensen is dit ook echt een uitje.”

Zowie Viergever (35)

Woonplaats Amsterdam

Verkooppunt Fruittuinen van West

Boomsoort spar

Prijs €30-€55

Zowie Viergever: 'Bomen in een warme huiskamer zetten is eigenlijk onnatuurlijk. Als de naalden eenmaal geel zijn, is er geen redden meer aan.' Beeld Chris en Marjan

“Ik ben de kerstbomenboswachter van de Fruittuin. Hier koop je geen kerstboom, je adopteert er een via Adopteer Een Kerstboom. Een reservering op de site is wel nodig, want het gaat hard met de adopties. Na de kerst breng je de boom terug en wij zetten ’m weer in de grond. Het is mijn taak de bomen het hele jaar door te verzorgen. Daar ben ik wekelijks mee bezig. Zorgen voor genoeg water, biologische bemesting geven en contact onderhouden met de eigenaren. Het is niet simpel om kerstbomen te onderhouden en elk jaar uit de grond halen en er weer in te stoppen. Het is ook vrij onnatuurlijk om bomen in een warme huiskamer te zetten. Als de naalden eenmaal geel zijn, is er geen redden meer aan. Ik druk mensen altijd op het hart dat ze genoeg water moeten geven. Maar als het goed gaat, kan een boom wel vijf tot zeven jaar meegaan.”

Maarten Bolt (39)

Woonplaats Hilversum

Verkooppunt Zeeburgereiland (IJdijk)

Boomsoort Nordmann, Nobilis en spar

Prijs €20-€50

Maarten Bolt: 'Onze opvolger staat al klaar: mijn zoon Lou (7) helpt graag na school in de weekenden mee.' Beeld Chris en Marjan

“Het geeft heel veel energie om hier elk jaar in december te staan. Je bent buiten aan het werk, lekker sjouwen en zagen. En je maakt mensen blij: het is een leuke aankoop, dus voor ons een leuke verkoop. In het dagelijks leven werk ik als loopbaancoach, dus dit is wel iets anders. Samen met Arik Visser (43) doe ik dit nu vijf jaar op Zeeburgereiland. Mannen met Bomen, zo heten we. Dat kwam voort uit een grap, omdat wij bomen van mannen zijn. Naast dat we hier staan, verkopen we ook bomen via onze webshop. Deze worden thuisgebracht of je kunt ’m hier ophalen. Onze opvolger staat al klaar: mijn zoon Lou (7) helpt graag na school in de weekenden mee. Dat vindt hij fantastisch. Hij helpt mee met het tillen van bomen alsof het niets is.”

Don Schniedewind (37)

Woonplaats Beverwijk

Verkooppunt Amstelveld

Boomsoort Nordmann en blauwspar

Prijs €10-€35

Don Schniedewind en zijn schoonmoeder Grietje de Graaff, die hem af en toe helpt. 'Ik hou wel rekening met de kleine huizen in de binnenstad.' Beeld Chris en Marjan

“Ik ben de derde generatie die dit werk doet. Op de markt sta ik altijd met planten, en in december met kerstbomen. Ik heb de kraam vijf jaar geleden overgenomen van mijn vader, maar ik hielp hem al sinds mijn zesde ongeveer . Op maandag sta ik hier op het Amstelveld – de leukste markt van Amsterdam. Ook omdat hier zoveel verschillende mensen komen, van yuppen tot ras-Amsterdammers. Ik hou wel rekening met de kleine huizen in de binnenstad. Hier staan voornamelijk kleine en smalle Nordmannen en blauwsparren. Daarnaast liggen hier dennentakken, om kerststukjes van te maken. Ik begin meestal begin december met de kerstboomverkoop, maar na Sinterklaas gaat het echt lopen. Tot wanneer is altijd maar de vraag, zolang ik bomen heb, sta ik hier. Gelukkig in goed gezelschap. Mijn schoonmoeder Grietje de Graaff (60) helpt een paar uur in de week mee.”