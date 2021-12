De kaki die ik leerde kennen als wintertomaat

Beeld Emma Levie

Ik werkte jaren geleden in een studentenrestaurant. Een van mijn keukencollega’s had ik op pad gestuurd om op de markt ingrediënten voor de salade van de dag te gaan kopen. Al op de terugweg belde ze me overenthousiast op: ze had fantastisch mooie, oranje tomaten gevonden op de markt. Hoewel het laat in het jaar was voor tomaten, werkte haar enthousiasme aanstekelijk en ik verheugde me erop om samen de salade te bedenken. Toen ze arriveerde, laadde ze de buit uit haar fietstassen. “Toch geen oranje tomaten?” vroeg ik. Ze keek me verbaasd aan en hield een grote zak kaki’s omhoog.

Zoutflakes

Deze kaki-anekdote stamt uit de tijd dat ik nog in de keuken werkte, maar vertel ik regelmatig als iemand weer eens stellig verklaart dat kaki niet lekker is. Kaki’s liggen op dit moment bij groenteboeren en supermarkten door het hele land, maar blijven onbekend terrein voor velen.

Op die bewuste avond serveerden we kaki met mozzarella, basilicum, rode peper, groene olijfolie voor wat peperigheid en zoutflakes om het geheel hartig te maken. Het werkte fantastisch. Sindsdien behandel ik de feloranje vrucht als een soort wintertomaat.

In werkelijkheid is kaki totaal iets anders. Namelijk niet familie van de nachtschade, maar de vrucht van een boom die van nature in Azië groeide en inmiddels wereldwijd in subtropische gebieden wordt geteeld. Er bestaan verschillende soorten kaki’s die zich het meest onderscheiden in stevigheid.

Toch vond ik het idee om kaki in salades te verwerken in de tijd dat tomaten buiten het seizoen zijn nog altijd leuk. Hoewel zoeter, hebben de lichte zuren en de structuur van kaki iets weg van tomaat.

Gebruik smaakmakers als munt, basilicum, zachte kaas en wat zuur en je kunt een winterse salade creëren die je opvrolijkt ten tijde van mutsen en handschoenen. Experimenteer zelf met salades! Zelf geef ik nu een ander recept: een cake met kaki en andere najaarsingrediënten die in mijn groentelade lagen.

Recept: pastinaakcake Ingrediënten - 2 kaki’s

- 150 g boter

- 75 ml (+ een beetje extra voor de kaki) ahornsiroop

- 175 g bruine suiker

- 3 eieren

- 200 g zelfrijzend bakmeel

- 2 tl bakpoeder

- 1 tl kaneel

- 1 tl nootmuskaat

- 1 tl gember

- 200 g geraspte pastinaak

- 100 g walnoot

- 1 rasp en sap van 1 mandarijn

- poedersuiker Bereidingswijze

Verwarm de oven voor op 175 graden. Smelt de boter samen met de ahornsiroop en de bruine suiker. Klop hier met een garde de eieren, het zelfrijzend bakmeel, bakpoeder, specerijen en een snuf zout doorheen tot het een glad beslagachtig deeg is. Meng ook de geschilde geraspte pastinaak, grof gehakte walnoten en het sap en de rasp van een mandarijn door het cakebeslag. Bedek de bodem van een springvorm (24 cm) met bakpapier en vet de zijkanten in met boter. Snij de kaki in plakken van een centimeter en maak aan met een scheutje ahornsiroop. Bedek nu de bodem met kaki en giet hierop het cake­beslag. Bak de cake in ongeveer 50 minuten af. Je kunt met een satéprikker kijken of de taart gaar is. Als je die erin steekt en schoon uit trekt, zit je goed en anders moet hij nog even. Haal uit de oven en laat even afkoelen alvorens hem uit het bakblik te halen en om te keren. Snij plakken en bestrooi met een beetje poedersuiker.