De juf ziet in elk stukje afval een knutselwerkje

Beeld Inge Duiker

Tijdens de opruimmiddag met het team werd het opberghok uitgemest. Het was in de loop der jaren volgepropt met plastic bakjes, stukken vilt en dozen afval. Een groot deel verdween in de afvalcontainer die voor de gelegenheid op het schoolplein stond. De spullen waren tenslotte al jaren niet aangeraakt en lagen in de weg.

Van het team van vijf kleuterjuffen was een van de meest ervaren docenten niet aanwezig. Het uitgelezen moment voor een grote schoonmaak, aangezien ze niets weg kan gooien. De volgende ochtend liep de juf het schoolplein op en zag ze haar oudere collega in de container staan. “Dit vilt gooien jullie toch niet weg? En deze bakjes? Dat is zonde!” riep ze. En zo ging de helft weer terug het hok in.

De juf moet toegeven dat haar collega ook echt wat met de spullen kan. “Ze ziet in elk stukje afval een knutselwerkje. Ik haal mijn inspiratie van Pinterest, maar zij heeft multomappen vol ideeën, geordend op thema. Die heeft ze sinds haar kleuteropleiding, zo’n veertig jaar geleden, allemaal bewaard.”

Het hele jaar door wisselen de collega’s knutselideeën uit en sinterklaas is veruit favoriet. De klas versieren, knutselwerkjes maken, unieke spullen verzamelen voor in de themahoek: iedereen pakt de feestmaand op zijn eigen manier aan. Zo loopt de juf elke week even binnen bij de kringloopwinkel, op zoek naar pareltjes.

Vandaag is haar themahoek vol sinterklaasattributen nog aangevuld met een stokpaard. De klassenmoeder had er een gescoord. “Hij lijkt sprekend op Ozosnel.” Dat ze zo’n efficiënte klassenmoeder heeft, helpt haar de drukste maanden van het jaar zo soepel mogelijk door te komen.

Wat ook helpt, is haar eigen gestructureerdheid. Ze heeft alles ruim van tevoren bedacht en gepland. Alle activiteiten staan op de gigantische kalender die midden in de klas hangt én op het digibord én in haar eigen agenda. Daarin houdt ze ook de belangrijkste zaken van alle 25 kleuters bij: wie is wanneer jarig, wie moet naar logopedie, bij wie moet in de pauze de drink­beker worden opengedraaid, wie wordt eerder opgehaald?

Er gaat in dit lokaal vol schema’s met gekleurde stickers geen moment ongemerkt voorbij. Zo wordt steevast begonnen met de vraag: welke dag is het vandaag, wat is de datum en in welk seizoen zitten we? “Als ik het klokje op het digibord ’s morgens niet op tijd aanzet, is iedereen van slag. Duidelijkheid geeft hen rust.”

Die rust is nu ver te zoeken, want door het Sinterklaasjournaal waren de kinderen al een week voordat de Sint voet aan wal had gezet in alle staten. En dan moesten ze nog een maand tot pakjesavond. “Alles werd uit de kasten getrokken, de kalender viel op de grond en daar ging dan weer een beker melk overheen. Maar het is natuurlijk ook leuk, al die spanning.”

Voor nu werkt de juf toe naar de vrijdag voor pakjesavond, wanneer alle sintspullen worden opgeborgen. En ze hup, in één keer doorgaan naar het thema kerst.