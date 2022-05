De Japanse sandwiches van Ranchi zijn eenvoudig én perfect

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Ranchi.

Wat eten we?

Het leest als een sprookje. Broertjes Sebastiaan en Christiaan, beide actief in de horeca, zitten anno 2020 noodgedwongen thuis en hebben dus zeeën van tijd. Op internet spotten ze sando’s: Japanse sandwiches die niet alleen daar populair zijn, maar ook in hippe zaken in LA en New York. Zou dat iets voor Amsterdam zijn? Research volgt, op het traditionele shokupan-melkbrood wordt eindeloos geoefend, het beleg telkens geperfectioneerd.

Vanuit hun keuken thuis in Oud-West starten ze Ranchi. Budget voor reclame of een website is er niet. Niet erg, de tijden zijn veranderd: een lekker beeld inclusief aanstekelijke tekst op Instagram (‘bestellen via dm!’) werkt ook. Getweeën doen ze alles, van bakken tot bezorgen. Voor wie liever afhaalt, ritselen ze café Het Bruine Paard als locatie. Met succes: de creaties van de Roosink-broertjes worden een hit.

Inmiddels is het 2022…

De mondkapjes zijn af en we kunnen ons de avondklok bijna niet meer heugen, maar Ranchi is still going strong. Nog steeds gerund door de broers, al schakelden ze voor het nogal arbeidsintensieve brood een bakker in Noord in en helpt Uber Eats intussen met bezorgen. Deels, trouwens: je kunt ook nog altijd direct een order plaatsen met een dm of appje.

Het menu is onverminderd compact: vijf opties. De katsu sando (met krokante kip, nu eveneens in vegaversie) en tamago sando (eiersalade) uit de begindagen, plus recenter bedachte garnalen- en kipsalade. Ja, de prijzen zijn stevig, maar je snapt nu wellicht beter waarom.

Tijd om te proeven!

De sandwiches komen als cadeaus verpakt. Ik trek het gestrikte rode keukentouw van de hagelwitte doosjes – als een ongeduldig kind op kerstochtend. In elk vind ik drie porties in stabiele zijligging – open kant naar boven. Net een lunchtrommeltje, maar dan luxe: eenvoud en perfectie tegelijk. Het donzige brood, een kruising tussen casinowit en brioche, is een prettig soort klef.

De frisse egg salad (€7,50) is hartig door de miso en een tikkie scherp door bosui en dijonmosterd. De butter shrimp (€11) met superverse gehakte garnalen is decadent romig door de beurre-noisettemayo: wat een vondst. Wat pittige sriracha en bieslook maken het af.

Tussen de chicken katsu (€8,80) en diens plantaardige variant (€13) proef je, los van de prijs (de plantaardige ‘kip’ van Tindle is supergoed, maar niet goedkoop) amper verschil. De echte kip wint nipt op sappigheid. Beide hebben een knapperige hoofdrolspeler, aangevuld met frisse kool, mayo en tonkatsu-­saus voor een fikse dosis umami. Wauw!

Terwijl ik nip van een blikje friszuur Calpis-­water (€4,50) denk ik: laat dit sprookje nog maar lang en gelukkig duren.

Ranchi Open di-zo 10.00 tot 13.30 uur

Bestellen via UberEats of ranchi.amsterdam

Prijs €44,80 voor vier sando’s en frisdrank

Aanrader: Ab-so-luut!

