De Japanse sandwiches van Ranchi eet je nu ook in De Pijp

Beeld Jakob van Vliet

Sommige Amsterdammers kennen de sando’s – Japanse sandwiches – van Ranchi al sinds de pandemie. Destijds werden ze alleen thuisbezorgd. Een paar weken geleden hebben de broers Sebastiaan (32) en Christiaan Roosink (28) een zaak in De Pijp geopend, waar je kunt lunchen of afhalen.

De broertjes zaten tijdens de lockdown net als iedereen thuis en begonnen zich, daarin waren ze ook niet de enigen, al snel te vervelen. “We gingen op zoek naar iets nieuws. Via YouTube kwamen we bij de Japanse sando’s uit. In Nederland waren die nog niet zo bekend, dus we grepen onze kans.”

Ze bedachten een paar sandwiches, maakten een Instagrampagina aan en werden snel opgepikt door @elizabethonfood, een bekende influencer. “Toen ging het balletje rollen,” zegt Sebastiaan lachend.

In het begin leverden de broers alles zelf, met de fiets. Daarna werkten ze een tijdje samen met andere restaurants. “We huurden de keukens af die in de middag gesloten waren.” Op een gegeven moment besloten ze op zoek te gaan naar een investeerder en een pand. “We maakten de stap om verder te groeien.”

Bij Ranchi kun je bijvoorbeeld een Chicken katsu (€9) of Tunal Mayo (€9) bestellen. Voor wie liever geen vlees of vis eet, staat de Plantbased chicken katsu (€13) op de kaart. “Het is leuk om onze eigen zaak te hebben. We hebben alles zelf verbouwd en de keuken is groot genoeg om nieuwe gerechten te bedenken.” De Roosinks hopen dat zowel mensen die hen al vanaf het begin kennen als nieuwe gezichten langskomen om hun Japanse sandwiches te ontdekken.

