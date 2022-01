De invallers zijn op, er valt niets meer te schuiven – het water staat de schoolleiding tot ver boven de lippen

Jocelyn Vreugdenhil volgt leerkrachten van basisscholen in Amsterdam. Deze week: groep 7 en 8, West.

‘Ik had het geluk dat ik een booster had gehad en als een van de weinigen naar school kon.” Het was twee weken na de vakantie en de complete bovenbouw zat thuis, plus groep 5 en een kleuterklas.

Zo erg hadden ze het hier nog niet gehad. En dat terwijl West nog niet zo lang geleden de coronahotspot van de stad was, met veel besmettingen en een opvallend lage vaccinatiegraad. Op school was er destijds niet veel aan de hand, ze draaiden lekker door met z’n allen.

Hoe anders was het nu. Het begon na de kerstvakantie met een paar leerlingen in zijn klas. “De een had een broer die corona had en kreeg het een paar dagen later zelf, de ander voelde zich niet lekker en zo waren er nog een paar die thuis zaten. Ik zag hem van ver aankomen.”

Het weekend voor de tweede schoolweek stroomden de besmettingen binnen bij de administratie. Al snel waren er meer dan drie coronagevallen in zijn klas en moesten ze in quarantaine.

Een paar collega’s zaten intussen ook thuis met corona, of in quarantaine wegens een besmetting in de buurt. De invallers waren op en er viel niets meer te schuiven – het water stond de schoolleiding tot ver boven de lippen.

De timing was bar slecht, want ze zaten net midden in de Cito’s. “Ik was stiekem vast begonnen met het afnemen van de toetsen, iets eerder dan normaal, om de druk eraf te halen. Maar helaas...”

Nu zat dus bijna iedereen thuis en was de school nagenoeg leeg.

Omdat lang niet alle leerlingen thuis over een computer of tablet beschikken, hadden de leraren in de week voor de kerstvakantie al een studiedag gebruikt om lesmateriaal te maken: een bingokaart vol opdrachten. Ze waren erg tevreden over het resultaat en zelfs licht teleurgesteld dat ze de kaarten niet al voor de vakantie mochten meegeven – voor de zekerheid, als de lockdown verlengd zou worden.

Deze week werd het materiaal alsnog op­gehaald. Vooral door familieleden. “Ze nemen het over het algemeen niet zo nauw met de regels. Er is regelmatig een leerling in een supermarkt in de buurt gespot terwijl die eigenlijk in quarantaine zat.”

Vrijdag zal het druk worden bij de GGD in West, verwacht de meester. Dan moeten de leerlingen immers getest worden zodat ze, bij een negatieve uitslag, maandag weer naar school kunnen. Of alle ouders begrijpen wat ze precies moeten doen, is nog maar de vraag.

De leraren communiceren continu via Google Classroom en met e-mails en nieuwsbrieven, daar zal het niet aan liggen.

Ook niet aan de vrouw die op school in haar eentje de administratie bestiert. Die belt regelmatig tot diep in de avond met ouders. “In het Nurks, zoals ze zelf zegt. Turks met Nederlandse woordjes er doorheen. Ik heb diep respect voor haar.”

Nu maar hopen dat het genoeg is.