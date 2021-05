De Indonesische keuken van Restaurant DS van de School: genieten

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: De School.

Waar bestellen we?

Ik vind De School in de zomer altijd een fijne plek. Niet om in de lampen te hangen, nee – op het terras aan het voormalig schoolplein is het heerlijk rustig toeven (en eten). Van Restaurant DS is een creatieve afhaalmarkt gemaakt én ze bezorgen thuis via Deliveroo. Dat moet getest.

Wat biedt het menu?

De kaart gaat drie kanten op: Hollandse groentesoep, Italiaanse houtovenpizza’s en de Indonesische keuken. Ik sla de laatste windrichting in. Ik zie authentieke gerechten – drie grote, zeven kleine – zoals daging rawon (gestoofd rundvlees) en gado gado (groenten in pindasaus).

Verder is er een verrassende keuze aan zoet uit andere wereldkeukens. Geen spekkoek, maar wel blondies en brownies, een Indomisu (leuk!) en een variant op alfajores, naar het schijnt het lievelingskoekje van koningin Máxima.

Tot slot: wijnen, eigen sour ale-bier en huisgemaakte kombucha in glazen statiegeldflessen. Een kaart die alle kanten op vliegt, maar dat kan ik in het geval van De School wel waarderen.

Rijden maar!

Na 25 minuten open ik de bezorgtas, die in de keuken helaas niet al te best is ingepakt. Deksels zijn eraf gevlogen en de volledige inhoud van één bakje ligt zelfs verspreid door de tas. Ai! Voorzichtig probeer ik te redden wat er te redden valt.

Allereerst proef ik de Iga Babi Bambu Bali (€12): Balinese spareribs. De varkensribbetjes zijn goed gekruid en erg mals. De portie is niet gigantisch, de smaken zijn dat wél. De beloofde daslooksambal kan ik echter niet ontdekken. De witte rijst, kroepoek, seroendeng, atjar en ‘gewone’ sambal – die allemaal standaard bij een hoofd­gerecht geserveerd worden – zijn dik in orde. Vooral de huisgemaakte atjar is aangenaam fris.

De Tempeh Mendoan (€4,50) is knapperig gebakken. De tempeh zwemt in een prettige lichtzoete sambalsaus. Ook bij de tahoe (€4) speelt saus de hoofdrol. Tofu heeft van zichzelf weinig smaak en deze had wat langer uitgelekt mogen worden, maar die petehbonensaus haalt alles op. Die is kruidig en romig door de kokos.

Indomisu en alfajor. Beeld Monique van Loon

Ook een aanrader: de savooiekool en spruitjes met kokos-pandansaus (€4). Een mooie balans tussen bitter en kruidig, met een tik fris.

Nog plek voor een toet?

De Indomisu (€5,50) vind ik een mooie vondst. De combinatie van mascarpone met pandan, zwarte rijstpudding en lange vingers die zijn geweekt in jasmijnthee en Malibu (!) werkt verrassend goed. En dan die alfajor (€2,75). Dit Zuid-Amerikaanse koekje met een vulling van dulce de leche en passievrucht is overgoten met donkere melkchocolade. Verslavend lekker. Ik ben vanavond de hele wereld overgevlogen, maar genoten heb ik absoluut.

De School Open ma-zo 12.00 tot 20.00 uur

Bestellen via Deliveroo

Prijs €32,75 voor 1 hoofdgerecht, 3 bijgerechten en 2 desserts

Aanrader Ja!

