De Indische keuken rockt als nooit tevoren

Met sommige dingen kun je je maar beter niet bemoeien. De Indische keuken bijvoorbeeld. De keren dat ik in Indonesië was, is er geen dag voorbijgegaan dat ik niet verrukkelijk at. Maar Indische restaurants in Nederland? Die konden wel wat vernieuwing gebruiken, schreef ik zo’n anderhalf jaar geleden in deze krant.

Dat heb ik geweten. Moord, brand, alles. Want: waar ­bemoeide ik me in godsnaam mee?

Die kritiek kwam vooral van veertigplussers. Veel ­Indische chefs van de nieuwe generatie waren het ­namelijk roerend met me eens. Sterker nog: die stonden te popelen om te laten zien dat er veel meer is dan de good old rijsttafel. Zo bracht sterrenchef Pascal Jalhay een moderne versie van de Indische keuken in het eerder dit jaar verschenen boek Baru Belanda (vrij vertaald: Hollandse Nieuwe). Ook andere topkoks met ­Indische roots, zoals Syrco Bakker, Dennis Huwaë en Jaimie van Heije werpen regelmatig een frisse blik op de keuken van hun ouders en voorouders.

Het resultaat is dat de Indische keuken eindelijk de waardering krijgt die hij verdient én in rap tempo aan populariteit wint. Dat bewijst de huidige rendang-trend wel. Van toprestaurant tot buurtkroeg: dit stoofgerecht is opeens overal. Bij restaurant Rijks at ik een tartelette gevuld met geitenrendang en groene erwten. De Vrouw met de Baard in de Buiten Brouwersstraat maakt een vegan variant met jackfruit. Loetje heeft sinds kort zelfs een patatje rendang op de kaart staan (dat idee hebben ze trouwens gepikt van het inmiddels gesloten Dum Dum Palace op de Zeedijk, maar toch: ­beter goed gejat dan slecht bedacht). Verder zijn er rendangkroketten, rendangbitterballen en – don’t shoot the messenger – chips met rendangsmaak.

Kortom: rendang is hard op weg minstens zo’n hype te worden als pulled pork een paar jaar geleden. Dat betekent ook dat er volop wordt gebekvecht over wat nou ­eigenlijk goeie is en vooral: of ie nou nat of wat droger moet zijn.

Het verlossende antwoord vond ik bij Vanja van der Leeden. Vanja is kok, foodstylist, atypische pinda (haar woorden) en maker van het beste kookboek dat dit jaar tot nu toe is verschenen (mijn woorden). ­Indorock heet het. Daarin schrijft ze dat de meeste rendangs te nat zijn. Bij een goede rendang is de kokosmelk namelijk grotendeels verdampt en het vlees gekaramelliseerd. Meer tekst en uitleg én het ultieme recept staan in haar boek waarin zij de keuken van haar voorouders van de laatste stofresten ontdoet. Want natte rendang of niet: de Indische keuken rockt als nooit tevoren.

