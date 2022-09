De Hollandsche Manege viert zondag het leven en de liefde voor paarden

Beeld Getty Images

U heeft het er druk mee?

“Een week voor de coronauitbraak heropenden we de manege, laten we het daar niet over hebben. We dachten: dit jaar maken van onze open dag wat feestelijks, laten we het leven een beetje vieren.”

U krijgt een gemeentepenning uitgereikt, wat is dat?

“Die heeft een klant voor ons aangevraagd, dat kan als je vijftig jaar bestaat. Die wordt zondag aan ons uitgereikt. Verder zijn we dus voor iedereen open vanwege de Open Monumentendagen en de Open Manegedagen, al vallen die laatste een week eerder.”

U heeft daar ook het Levend Paardenmuseum?

“Ja, mijn man en ik bedachten dat we de schoonheid van het gebouw en de paarden graag wilden tonen. Nu Stadsherstel het pand heeft gerestaureerd en de manege en het museum weer open zijn, is dit een mooie gelegenheid ons aan de Amsterdammers te laten zien. We hebben drie rondleidingen, een springdemonstratie, onze museale ruimtes zijn open. En de Vondelcarrousel rijdt.”

Wat is de Vondelcarrousel?

“Dat zijn vier mannelijke en vier vrouwelijke ruiters, de amazones in dameszadel, dat is uniek, die figuren rijden op muziek. Het is immaterieel cultureel erfgoed.”

Ik lees dat u niet alleen het anker van de familie bent, maar ook liefde voor schoonheid hebt?

“Na de restauratie staat de manege er netjes bij, het is natuurlijk een unieke plek die nog gebruikt wordt waarvoor ze is gebouwd, maar het is geen Disney. Wat betreft dat anker: ik zie mezelf als de grote zeur van het gezin. Mijn man en kinderen, die werken hier ook, horen constant: doe dit, doe dat.”

